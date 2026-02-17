Qualifications Coupe du monde : Victor Wembanyama prévoit d’être avec les Bleus cet été

« Il y a toujours le temps de faire l’Équipe de France. […] Donc ouais, c’est clairement mon but de faire l’équipe de France tous les étés. » Fidèle à cette philosophie affichée en août 2024, Victor Wembanyama imagine encore passer son prochain été en Bleu.

En marge du All-Star Game, le géant des Spurs a confirmé son intention à Rémi Reverchon (beIN Sports) de rejoindre l’Equipe de France pour disputer les fenêtres de qualifications estivales pour la Coupe du monde 2027, prévues du 3 au 6 juillet puis du 24 août au 1er septembre.

« Bien sûr, absolument, c’est mon but. Hum… j’espère ne pas être capable de participer à la première, parce que cela signifierait qu’on est allés au bout des Finals NBA. J’espère que ce sera un peu trop tendu niveau timing », sourit le All-Star des Spurs.

Si ces derniers, actuellement 2e à l’Ouest, s’invitaient en Finals, le calendrier serait en effet très serré. Car le démarrage des Finales NBA est programmé au 3 juin, pour une fin de série potentielle au 19 juin (en cas de Game 7).

Plutôt en août ?

Alors peut-être la fenêtre qualificative suivante pour lui ? « Celle du mois d’août, absolument, c’est carrément un but de le faire. Je touche du bois, si je suis en bonne santé », assure le joueur de 22 ans.

On rappelle que la France évolue dans le groupe G avec la Finlande, qui avait piégé les Bleus début décembre dernier, la Belgique, battue trois jours plus tôt, et la Hongrie. Les Tricolores affrontent ce dernier adversaire une première fois à Szombathely, vendredi 27 février, puis deux jours plus tard, au Mans (dimanche 1er mars).

En cas de qualification à l’issue du premier tour, elle croisera avec des équipes du groupe H pour la deuxième phase (Slovénie, République Tchèque, Estonie, Suède). Pour mémoire, cette Coupe du monde 2027 se déroulera au Qatar, du 27 août au 12 septembre 2027, avec 32 équipes qui participeront à la compétition pour succéder à l’Allemagne, couronnée en 2023 aux Philippines.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 40 29:02 51.1 36.3 81.0 2.0 9.1 11.1 2.8 2.7 1.0 2.6 2.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.