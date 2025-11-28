Éliminatoires Coupe du Monde 2027 | La France réussit son entrée en lice face à la Belgique

Mission remplie pour les Bleus. Avec un effectif encore une fois inédit pour ce premier match des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde 2027 au Qatar, les Français ont trouvé la clé pour se défaire de leurs voisins belges au fil de la rencontre, s’appuyant sur le trio Sène-Bouteille-Gaudoux pour faire la différence.

L’entame a été catastrophique (0/7 au tir) et la première mi-temps a globalement été poussive (29-31), mais le collectif de Freddy Fauthoux a progressivement pris le dessus au retour des vestiaires, avec plus d’intensité et d’efficacité des deux côtés du terrain. Il y a d’abord eu un 12-3 qui a changé la donne puis un 3-points de Nicolas Lang pour donner un peu d’air aux Bleus (47-39).

Le deuxième coup d’accélérateur a été le bon en début de quatrième quart-temps sous l’impulsion de Louis Labeyrie notamment mais aussi grâce aux 3-points de Benjamin Sène et Andrew Albicy (59-49). Sur sa lancée, la France a tué le match avec deux nouvelles flèches signées Axel Bouteille (68-54). Lionel Gaudoux a couronné ce premier succès dans le Groupe G d’un dunk autoritaire avec la faute pour enflammer une dernière fois la Kindarena de Rouen.

Vainqueurs 79-63, les Bleus enchaîneront en Finlande ce lundi, les Finlandais s’étant pour leur part inclinés 89-82 en Hongrie plus tôt dans la soirée.

Les stats du match