Les Bleus tombent encore dans le piège des Loups en Finlande

Jouer en Finlande ne réussit décidément pas à la France. Pour la cinquième fois de suite, les Bleus s’inclinent ainsi (83-76) au pays des Mille Lacs. Les joueurs de Freddy Fauthoux ont pourtant mené très longtemps…

Grâce notamment à l’entrée en jeu d’Yves Pons (9 points, 5 rebonds), les Français ont ainsi pris jusqu’à 10 points d’avance (32-22) dans le deuxième quart-temps, et ils vont rester en tête jusqu’au milieu du dernier quart-temps.

Le problème, c’est que l’agressivité défensive des Bleus, mêlée à leur indiscipline, va aboutir à énormément de fautes (27) et donc de lancers-francs pour les Finlandais. Edon Maxhuni (20 points) faisait ainsi mal à la France, qui n’arrivait pas à tuer la rencontre… et s’exposait au réveil adverse.

Et celui-ci a fini par arriver dans le dernier quart-temps. La Finlande trouvait du rythme, notamment Mikael Jantunen (9 points, 9 rebonds, 6 passes) et la France se perdait en prenant trop de risques des deux côtés du terrain.

Le manque de vécu collectif a fait très mal aux Bleus, qui s’inclinent donc pour la dernière d’Andrew Albicy (7 points, 4 rebonds, 2 passes) qui laisse la France à 1-1 dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Prochain rendez-vous pour les Bleus le 26 février en le 1er mars, pour une double confrontation face à la Hongrie.

LES STATISTIQUES DE LA RENCONTRE