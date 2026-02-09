Qualifications Coupe du monde : l’Équipe de France à 14 pour un back-to-back contre la Hongrie

Pour la suite des qualifications de la Coupe du monde, qui aura lieu au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027, Freddy Fauthoux a dévoilé un groupe de 14 joueurs pour les deux matches des Bleus face à la Hongrie.

Les Bleus se retrouveront lundi 23 février à Nanterre pour lancer la préparation avant un premier rendez-vous à Szombathely (vendredi 27 février, 18h00). Deux jours plus tard, la France recevra le même adversaire au Mans (dimanche 1er mars, 18h00). Particularité de cette fenêtre : 11 joueurs commenceront le stage à Nanterre (avec deux partenaires d’entraînement), puis Sylvain Francisco rejoindra le groupe en Hongrie le jeudi 26 février.

De leur côté, Elie Okobo et Jaylen Hoard arriveront au Mans le samedi 28 février. Le staff retiendra ensuite 12 joueurs pour la rencontre du 1er mars.

Dans le groupe G, la France affiche pour l’instant une victoire (Belgique) et une défaite (Finlande). Cette double confrontation face à la Hongrie, invaincue, est donc déjà importante pour remettre les Bleus dans le bon sens.