Stats & Highlights | Malgré Maxime Raynaud, les Kings continuent de couler

Le rookie français des Kings n’est pas loin du double double-double avec 21 points et 19 rebonds, mais Sacramento subit une 13e défaite consécutive face aux Pelicans.
Sans Michael Porter Jr, les Nets enchaînent pourtant un deuxième succès de suite en venant à bout des Bulls. Titulaire, Nolan Traoré signe un joli double-double à 13 points et 13 passes pour Brooklyn alors que Nic Claxton a dominé sous le cercle avec 28 points. Titulaire pour Chicago, Guerschon Yabusele se contente de 3 points.
Avec Franz Wagner (14 points en 17 minutes) de retour en sortie de banc, le Magic a tranquillement maîtrisé les Bucks en profitant des nombreuses pertes de balle de Ryan Rollins ou encore Kyle Kuzma.
Maxime Raynaud (21 points, 19 rebonds) n’est pas loin du double double-double mais ça ne suffit pas pour les Kings, qui s’inclinent pour la 13e fois de suite, face aux Pelicans.
Enfin, sans Joel Embiid, les Sixers ont eux subi la loi des Blazers, qui décrochent un troisième succès de suite grâce notamment à l’explosion offensive de Toumani Camara, qui finit à 30 points à un superbe 8/10 de loin !
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
