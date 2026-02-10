Stats & Highlights | Malgré Maxime Raynaud, les Kings continuent de couler

Sans Michael Porter Jr, les Nets enchaînent pourtant un deuxième succès de suite en venant à bout des Bulls. Titulaire, Nolan Traoré signe un joli double-double à 13 points et 13 passes pour Brooklyn alors que Nic Claxton a dominé sous le cercle avec 28 points. Titulaire pour Chicago, Guerschon Yabusele se contente de 3 points.

Avec Franz Wagner (14 points en 17 minutes) de retour en sortie de banc, le Magic a tranquillement maîtrisé les Bucks en profitant des nombreuses pertes de balle de Ryan Rollins ou encore Kyle Kuzma.

Maxime Raynaud (21 points, 19 rebonds) n’est pas loin du double double-double mais ça ne suffit pas pour les Kings, qui s’inclinent pour la 13e fois de suite, face aux Pelicans.

Enfin, sans Joel Embiid, les Sixers ont eux subi la loi des Blazers, qui décrochent un troisième succès de suite grâce notamment à l’explosion offensive de Toumani Camara, qui finit à 30 points à un superbe 8/10 de loin !

Brooklyn – Chicago : 123-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 DET 110 BRO 123 CHI 115 MIA 111 UTH 115 ORL 118 MIL 99 MIN 138 ATL 116 NOR 120 SAC 94 DEN 117 CLE 119 GSW 114 MEM 113 LAL 110 OKC 119 POR 135 PHI 118

Orlando – Milwaukee : 118-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 DET 110 BRO 123 CHI 115 MIA 111 UTH 115 ORL 118 MIL 99 MIN 138 ATL 116 NOR 120 SAC 94 DEN 117 CLE 119 GSW 114 MEM 113 LAL 110 OKC 119 POR 135 PHI 118

New Orleans – Sacramento : 120-94

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 DET 110 BRO 123 CHI 115 MIA 111 UTH 115 ORL 118 MIL 99 MIN 138 ATL 116 NOR 120 SAC 94 DEN 117 CLE 119 GSW 114 MEM 113 LAL 110 OKC 119 POR 135 PHI 118

Portland – Philadelphie : 135-118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.