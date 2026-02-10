Matchs
Stats & Highlights | Malgré Maxime Raynaud, les Kings continuent de couler

Le rookie français des Kings n’est pas loin du double double-double avec 21 points et 19 rebonds, mais Sacramento subit une 13e défaite consécutive face aux Pelicans.

Maxime Raynaud et les KingsSans Michael Porter Jr, les Nets enchaînent pourtant un deuxième succès de suite en venant à bout des Bulls. Titulaire, Nolan Traoré signe un joli double-double à 13 points et 13 passes pour Brooklyn alors que Nic Claxton a dominé sous le cercle avec 28 points. Titulaire pour Chicago, Guerschon Yabusele se contente de 3 points.

Avec Franz Wagner (14 points en 17 minutes) de retour en sortie de banc, le Magic a tranquillement maîtrisé les Bucks en profitant des nombreuses pertes de balle de Ryan Rollins ou encore Kyle Kuzma.

Maxime Raynaud (21 points, 19 rebonds) n’est pas loin du double double-double mais ça ne suffit pas pour les Kings, qui s’inclinent pour la 13e fois de suite, face aux Pelicans.

Enfin, sans Joel Embiid, les Sixers ont eux subi la loi des Blazers, qui décrochent un troisième succès de suite grâce notamment à l’explosion offensive de Toumani Camara, qui finit à 30 points à un superbe 8/10 de loin !

LA Lakers – Oklahoma City

Brooklyn – Chicago : 123-115

Brooklyn Nets / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nicolas Claxton 32 12/15 1/1 3/6 3 7 10 4 4 1 1 0 17 28 36
Noah Clowney 28 7/11 4/6 4/5 1 5 6 0 2 0 1 1 14 22 23
Nolan Traoré 32 5/11 0/2 3/4 1 2 3 13 4 1 3 1 17 13 21
Danny Wolf 26 5/7 2/2 1/2 0 6 6 2 3 2 1 3 15 13 22
Terance Mann 25 3/6 2/2 1/2 0 1 1 3 2 1 2 1 15 9 9
Drake Powell 23 4/8 2/5 4/4 0 5 5 0 1 0 2 0 -7 14 13
Ziaire Williams 25 5/11 1/4 0/0 0 5 5 2 0 2 1 0 -5 11 13
Day'Ron Sharpe 16 2/8 0/1 2/4 4 3 7 0 4 0 2 0 -9 6 3
Jalen Wilson 20 1/5 0/2 2/2 1 3 4 1 2 2 3 1 -6 4 5
Ben Saraf 13 1/6 0/0 1/2 0 0 0 3 0 1 2 0 -11 3 -1
Total 45/88 12/25 21/31 10 37 47 28 22 10 18 7 123
Chicago Bulls / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anfernee Simons 34 10/17 2/9 1/1 2 1 3 7 3 0 5 1 -19 23 22
Matas Buzelis 26 5/15 3/7 5/6 0 4 4 1 1 0 3 3 -17 18 12
Jaden Ivey 24 3/8 2/6 5/6 1 5 6 3 1 3 1 1 9 13 19
Isaac Okoro 36 3/7 0/2 4/4 1 3 4 4 3 4 1 0 -25 10 17
Guerschon Yabusele 22 1/3 1/3 0/0 0 2 2 1 4 1 1 0 -17 3 4
Collin Sexton 32 7/18 1/4 6/8 3 2 5 1 5 1 3 0 6 21 12
Nick Richards 26 4/7 0/1 4/6 2 4 6 1 4 2 3 3 9 12 16
Rob Dillingham 22 4/10 0/1 0/0 2 5 7 1 1 2 1 0 7 8 11
Patrick Williams 18 3/6 1/3 0/1 1 1 2 1 0 0 0 0 7 7 6
Total 40/91 10/36 25/32 12 27 39 20 22 13 18 8 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA104
DET110
BRO123
CHI115
MIA111
UTH115
ORL118
MIL99
MIN138
ATL116
NOR120
SAC94
DEN117
CLE119
GSW114
MEM113
LAL110
OKC119
POR135
PHI118

Orlando – Milwaukee : 118-99

Orlando Magic / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Black 34 8/13 2/6 8/9 2 3 5 2 2 2 1 1 13 26 29
Desmond Bane 31 8/11 2/5 7/7 1 2 3 1 3 0 2 0 9 25 24
Paolo Banchero 33 3/10 2/4 3/4 0 9 9 3 2 0 2 0 14 11 13
Jalen Suggs 27 3/7 1/3 0/0 1 2 3 10 2 5 2 1 9 7 20
Wendell Carter Jr. 24 2/8 0/4 0/0 1 7 8 2 3 2 0 0 -1 4 10
Moritz Wagner 16 5/8 2/3 2/3 1 1 2 0 0 2 0 0 21 14 14
Franz Wagner 17 6/10 2/4 0/0 0 2 2 5 3 0 1 0 7 14 16
Jase Richardson 17 2/6 1/3 0/0 2 1 3 0 2 0 1 0 14 5 3
Noah Penda 16 2/4 1/3 0/0 3 3 6 2 0 1 2 0 1 5 10
Tristan Da Silva 13 1/5 1/4 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 15 3 2
Jonathan Isaac 4 0/0 0/0 2/2 0 1 1 1 0 0 0 1 -5 2 5
Jett Howard 4 0/1 0/1 2/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 2 1
Jevon Carter 4 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 40/86 14/42 24/27 11 33 44 26 18 14 11 3 118
Milwaukee Bucks / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Porter Jr. 36 10/19 1/5 7/7 0 4 4 7 5 1 3 0 -21 28 28
A.J. Green 32 4/8 4/8 3/3 1 5 6 1 1 0 1 0 -13 15 17
Ryan Rollins 32 6/16 2/6 0/0 0 6 6 3 4 2 6 0 -11 14 9
Myles Turner 27 5/9 2/6 1/5 2 4 6 3 2 0 2 5 -6 13 17
Kyle Kuzma 18 1/3 0/0 1/2 1 4 5 0 3 1 4 0 -13 3 2
Bobby Portis 17 4/6 2/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -12 10 8
Jericho Sims 28 2/4 0/0 1/2 1 5 6 1 2 2 1 0 -9 5 10
Pete Nance 10 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 -3 5 4
Cam Thomas 13 1/5 0/1 2/2 0 1 1 1 0 0 1 0 -1 4 1
Ousmane Dieng 5 1/3 0/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 2 2
Thanasis Antetokounmpo 4 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2
Gary Harris 14 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -7 0 -1
Andre Jackson Jr. 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 36/77 12/33 15/21 6 31 37 17 21 7 19 6 99

New Orleans – Sacramento : 120-94

New Orleans Pelicans / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trey Murphy III 28 8/15 5/11 0/1 1 1 2 7 2 1 0 0 17 21 23
Zion Williamson 27 7/11 0/0 4/4 1 4 5 6 1 1 2 0 11 18 24
Saddiq Bey 26 5/10 1/5 1/2 0 4 4 1 2 0 3 0 14 12 8
Herbert Jones 30 3/11 2/9 0/2 1 3 4 6 2 0 1 1 8 8 8
Derik Queen 24 4/7 0/1 0/0 0 5 5 1 2 3 2 1 14 8 13
Jeremiah Fears 30 8/14 2/4 2/2 1 3 4 3 4 2 3 2 26 20 22
Karlo Matkovic 19 4/6 2/3 2/2 1 8 9 1 0 0 0 0 19 12 20
Bryce McGowens 24 3/7 2/3 0/0 0 1 1 3 4 1 0 0 14 8 9
Yves Missi 22 3/3 0/0 1/3 2 3 5 1 1 0 2 1 9 7 10
Jordan Hawkins 5 2/3 2/3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 6 6
Micah Peavy 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Total 47/87 16/39 10/16 7 32 39 30 18 8 13 5 120
Sacramento Kings / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Maxime Raynaud 38 8/14 0/1 5/6 5 15 20 1 0 1 1 0 -16 21 35
Russell Westbrook 21 7/17 1/6 2/2 1 1 2 2 0 0 2 0 -3 17 9
Nique Clifford 37 4/16 1/6 1/2 1 3 4 6 2 1 3 0 -17 10 5
DeMar DeRozan 20 3/11 0/2 2/3 0 1 1 1 2 0 1 0 -7 8 0
Precious Achiuwa 20 4/8 0/0 0/0 1 2 3 0 2 3 1 1 -9 8 10
Devin Carter 30 6/12 0/4 0/2 1 1 2 4 0 1 3 0 -22 12 8
Dylan Cardwell 32 3/5 0/0 0/0 6 6 12 1 3 2 0 2 -23 6 21
Daeqwon Plowden 28 2/9 1/7 0/0 2 1 3 2 3 0 1 0 -19 5 2
Drew Eubanks 6 2/3 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 -4 4 5
Doug McDermott 8 1/4 1/4 0/0 1 1 2 1 1 0 2 0 -10 3 1
Total 40/99 4/31 10/15 19 31 50 19 13 8 14 3 94

Portland – Philadelphie : 135-118

Portland Trail Blazers / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Toumani Camara 27 10/12 8/10 2/2 1 2 3 1 3 3 3 0 30 30 32
Deni Avdija 27 8/16 2/7 8/10 4 6 10 8 2 2 1 1 12 26 36
Jerami Grant 25 6/13 3/9 0/0 1 3 4 2 2 1 1 0 34 15 14
Donovan Clingan 28 6/10 3/4 0/2 2 5 7 3 2 0 1 4 20 15 22
Jrue Holiday 28 5/9 2/4 1/1 5 2 7 7 2 1 3 0 16 13 21
Scoot Henderson 20 2/5 0/3 8/10 0 2 2 6 4 1 2 0 4 12 14
Robert Williams III 15 3/5 2/2 0/0 2 4 6 2 0 0 2 1 5 8 13
Vit Krejci 22 2/9 1/7 0/0 2 0 2 3 1 0 0 0 1 5 3
Blake Wesley 13 2/6 0/0 0/0 1 0 1 3 0 0 0 0 -9 4 4
Rayan Rupert 6 1/2 1/1 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 -6 3 2
Javonte Cooke 5 1/2 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -8 2 2
Hansen Yang 5 1/4 0/3 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 -8 2 -1
Sidy Cissoko 19 0/4 0/3 0/0 2 3 5 0 4 0 2 1 -6 0 0
Total 47/97 22/54 19/25 20 31 51 35 25 8 18 7 135
Philadelphia 76ers / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 32 10/21 2/9 8/8 0 1 1 4 4 1 4 0 -22 30 21
Kelly Oubre Jr. 36 6/13 3/5 4/4 0 4 4 1 2 4 2 2 -24 19 21
Trendon Watford 25 5/7 0/1 2/3 0 2 2 3 3 0 0 0 -19 12 14
Andre Drummond 27 5/8 1/2 0/0 3 4 7 5 3 0 1 2 -15 11 21
VJ Edgecombe 33 3/13 1/6 4/4 3 3 6 3 3 0 4 2 -29 11 8
Justin Edwards 25 3/5 2/2 4/4 0 4 4 2 2 3 1 0 0 12 18
MarJon Beauchamp 20 3/7 1/2 3/4 1 3 4 4 0 3 0 0 12 10 16
Adem Bona 17 2/3 0/0 3/3 1 0 1 0 4 0 0 0 -14 7 7
Kyle Lowry 18 1/2 1/2 3/4 0 1 1 1 0 1 0 1 9 6 8
Patrick Baldwin Jr. 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 1
Johni Broome 5 0/2 0/1 0/2 0 2 2 0 1 0 1 1 10 0 -2
Total 38/81 11/30 31/36 8 25 33 23 22 12 13 8 118

Afficher les actus NBA suivantes