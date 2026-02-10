Les Grizzlies subissent à leur tour un braquage de Golden State !

Dans le sillage de Ty Jerome (19 points, 7 passes) et de Taylor Hendricks (15 points, 10 rebonds), les Grizzlies démarrent en boulet de canon (17-7). Les Warriors se mettent en route suite à l’entrée de Brandin Podziemski (16 points, 5 passes, 4 rebonds). Ses huit points leur permettent de revenir à hauteur de Memphis (32-32).

De’Anthony Melton (10 points) met Golden State devant pour la première fois du match mais les deux équipes se rendent coup pour coup. D’un côté, les Warriors abusent encore du tir de loin. De l’autre, Memphis enchaine les un-contre-un.

Un lay-up de Pat Spencer (17 points, 7 passes) face à son frère Cam donne un point d’avance aux Dubs, mais la fin de mi-temps est dominée par les Grizzlies (55-54). Ty Jerome et Scottie Pippen Jr. (11 points, 4 interceptions) lancent un 11-2 qui donne le contrôle du match à Memphis (65-57).

Un hold-up inattendu

Les hommes de Tuomas Iisalo continuent sur leur lancée. Ils provoquent six pertes de balle de leurs adversaires lors des six premières minutes du troisième quart temps, et un 2+1 de Taylor Hendricks fait passer l’écart à +11 (78-67).

Entre les nombreux ballons perdus des Warriors, Al Horford (16 points, 9 rebonds, 6 passes) est le seul à tirer son épingle du jeu mais ce n’est pas suffisant. Javon Small et Jahmai Mashack (17 points) enfoncent même le clou à 3-points pour mettre Golden State à -16 (96-80) !

Moses Moody (15 points) et Brandin Podziemski relancent les Warriors mais le 7e ballon perdu de Draymond Green (14 points) remet les Grizzlies en selle (108-95). Comme face aux Suns il y a quatre jours, Golden State sort alors le bleu de chauffe. Leur défense se réveille enfin, les Grizzlies perdent neuf ballons, et ne marquent que cinq points lors des huit dernières minutes !

De l’autre côté, Moody, Santos et Horford réduisent l’écart jusqu’à prendre l’avantage sur un rebond offensif du Brésilien avec 19 secondes à jouer ! Un dernier stop défensif donne une victoire inespérée aux Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc de Memphis avait dominé les trois premiers quart)temps. Sans Ja Morant ni Jaren Jackson Jr, envoyé à Utah, Tuomas Iisalo ouvre son banc et ses joueurs lui donnent raison. Chaque joueur qui est entré en jeu a joué dur des deux côtés et pour le collectif. Les remplaçants de Memphis ont marqué 68 de 113 points de Memphis, dont quatre joueurs (Taylor Hendricks, Kentavious Caldwell-Pope, Jahmai Mashack, et Scottie Pippen Jr.) à plus de dix points. Ils ont dominé le banc de Golden State de 26 points… mais ils ont manqué de jus en fin de match

– Al Horford déterminant. Dans un match où Golden State a perdu 23 ballons, Al Horford a été l’un des points positifs du match pour Steve Kerr. Face à des Grizzlies privés de Zach Edey, il a été dominant à l’intérieur, punissant les duels avantageux, trouvant ses partenaires pour se sortir des prises à deux, mais également en fermant le cercle en fin de match. L’ancien Celtic a terminé la rencontre avec un +/- de +24 en 26 minutes !

– Ty Jerome a des fourmis dans les jambes. Revenu de blessure le 31 janvier, Ty Jerome a pesé lors de ses cinq premiers matchs de la saison. Limité à 20 minutes de temps de jeu depuis son retour, il tourne cependant à 20 points et 6 passes de moyenne. S’il avait pu jouer plus face à une défense de Golden State qui n’a jamais réussi à le ralentir, Memphis aurait d’ailleurs certainement gagné la rencontre…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.