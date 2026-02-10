Les Cavs s’imposent à la dernière seconde à Denver !

Les Nuggets entament bien la rencontre, avec un 15-2 et une connexion entre Nikola Jokic et Christian Braun. Pour résister à ça, les Cavaliers peuvent compter sur Donovan Mitchell, auteur de la moitié des points de son équipe en premier quart-temps (30-26). Le début du deuxième quart-temps est marqué par des accélérations puis des réponses des deux équipes. Denver commence avec un 7-0 quand Cleveland répond avec un 10-0, avant un nouveau 8-0 des Nuggets. Cela ne change pas la donne et les champions 2023 sont toujours devant (59-54).

En début de seconde période, Nikola Jokic prend les choses en main mais Cleveland, petit à petit, parvient à passer devant, pour la première fois depuis les premiers instants de la partie. Néanmoins, cela ne dure pas puisque Jamal Murray répond avec un panier primé (92-87). Les joueurs de Kenny Atkinson parviennent à suivre le rythme et à se laisser une chance avec des tirs primés, notamment ceux de Jaylon Tyson.

Même si Nikola Jokic semble s’occuper de tout et Denver paraît filer vers la victoire. Sauf qu’un panier primé très difficile de James Harden permet d’égaliser, puis Donovan Mitchell va chercher la faute et marque ses deux lancers-francs. Il reste moins d’une seconde et le triple MVP manque le tir de l’égalisation (117-119), laissant la victoire aux troupes de l’Ohio.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Il faut partir à point. Les Cavaliers ont été derrière toute la rencontre ou presque. Jamais ils n’ont semblé vraiment capable de faire l’effort suffisant pour renverser Denver. Mais en quelques secondes, les Nuggets ont lâché, car les Cavaliers ont su mettre les tirs à 3-pts importants quand Jamal Murray par exemple n’a pas pesé sur le « money time ». Le symbole de ça, c’est Donovan Mitchell qui n’a inscrit que quatre points en dernier quart-temps, mais dans les trois dernières minutes et avec les lancers-francs qui font la différence.

– Quatrième victoire de suite pour Cleveland. Avec cette bonne série, et plus généralement un 9e succès en 10 matches, les Cavaliers sont bien remontés au classement de la conférence Est. Il y a un mois, ils étaient à la septième place et désormais, ils sont dans le Top 4.

– Encore un triple-double pour Nikola Jokic. Ce n’est plus un événement mais avec 22 points, 14 rebonds et 11 passes, le Serbe, meilleur joueur de son équipe dans ce match, a compilé le 183e triple-double de sa carrière, quelques jours seulement après avoir dépassé Oscar Robertson et pris la deuxième place au classement dans ce domaine.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.