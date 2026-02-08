Triple-double : Nikola Jokic dépasse Oscar Robertson !

Pendant très longtemps, Oscar Robertson a détenu le record, qu’on pensait intouchable, du nombre de triple-double en carrière avec 181. Et puis, il y a 10 ans, Russell Westbrook a commencé à les enfiler comme des perles, et il l’a dépassé en 2021, pour désormais atteindre le chiffre record de 207.

Mais “Brodie” est désormais sous la menace directe de Nikola Jokic, qui s’est emparé cette nuit de la 2e place du classement des triple-double avec son 182e en carrière, signé face aux Bulls. Un triple-double bien costaud, avec 22 points, 14 rebonds et 17 passes, mais aussi 4 contres. Pour donner une idée de l’impact de Jokic sur cette rencontre, il termine avec un +/- de +36 en 33 minutes, et dans le vestiaire, David Adelman lui a donné le ballon du match.

“J’ai un petit… je ne sais pas comment appeler ça… un petit endroit où je garde tous ces petits moments, ces petits souvenirs” confie Jokic à propos de ce ballon qu’il va ramener chez lui. “Je trouve ça génial. Comme je l’ai déjà dit, après ma carrière, je prendrai du recul sur tout ça et je vais exagérer sur mes performances…”

Blague à part, Adelman a expliqué pourquoi ce 182e triple-double est singulier pour lui : “Cela me touche particulièrement parce que mon père a joué face à Oscar Robertson”.

La prochaine cible de Jokic est donc Russell Westbrook, et à son rythme, d’une vingtaine de triple-double par an, le Serbe devrait le rattraper dès la saison prochaine, et il pourrait porter le record à des hauteurs incroyables. Comme Robertson en son temps.