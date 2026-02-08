Matchs
Avec un grand Nikola Jokic, les Nuggets se relancent à Chicago

NBA – Nikola Jokic signe son 182e triple-double en carrière pour permettre aux Nuggets de s’imposer 136-120 face à des Bulls toujours aussi portés sur l’attaque.

nikola jokic Après trois revers de suite, les Nuggets renouent avec la victoire en s’imposant 136-120 à Chicago. Bonne nouvelle pour Denver, Cam Johnson et Christian Braun ont réintégré le cinq de départ.

Malgré une semaine éprouvante et un effectif remodelé, les Bulls démarrent la rencontre avec beaucoup d’énergie. Très agressifs balle en main et adroits derrière l’arc, ils profitent aussi des ballons perdus des Nuggets pour rester au contact. Dans le sillage d’un super Jokic, Denver marque 39 points dans le premier quart-temps, mais Chicago suit le rythme (36-39), porté par un effort collectif déjà bien visible.

La dynamique se poursuit au début du deuxième quart-temps. Moins de quatre minutes après la reprise, un tir à 3-points de Rob Dillingham permet aux Bulls de prendre l’avantage (46-44). Les deux équipes se rendent coup pour coup, jusqu’à une action à 4-points d’Anfernee Simons et un tir primé de Guerschon Yabusele qui donnent un léger matelas à Chicago. À la pause, les Bulls mènent 65-59, malgré un Nikola Jokic déjà proche du triple-double (9 points, 11 rebonds, 7 passes).

Au retour des vestiaires, Chicago accentue encore son “hourra basket”. Les Bulls tentent 19 tirs à 3-points dans le seul troisième quart-temps et en réussissent huit. Une série de quatre tirs primés consécutifs, dont deux de Yabusele, alimente un impressionnant 16-2 dans les dernières minutes de la période. Denver reste toutefois au contact grâce à sa constance offensive (38 points dans le quart), et malgré l’avance des Bulls (104-97), le match est loin d’être plié.

Le tournant intervient dès l’entame du dernier quart-temps. Les Bulls restent muets pendant six minutes, tandis que Nikola Jokic prend totalement le contrôle du jeu. Denver démarre par un 12-0, puis étend la séquence à un 20-2, puis même un 30-8, Fait marquant : Jokic est impliqué à la passe sur la majorité des paniers. Les Nuggets font la différence dans la raquette, où Chicago souffre énormément, et reprennent définitivement l’avantage grâce notamment à deux tirs à 3-points consécutifs de Jokic et Julian Strawther.

Asphyxiés défensivement et incapables de retrouver leur adresse, les Bulls ne s’en remettent pas. Denver s’appuie aussi sur Jamal Murray (28 points, 11 passes) et Tim Hardaway Jr. (23 points) pour conclure sereinement. Nikola Jokic boucle la soirée avec un triple-double historique (22 points, 17 passes, 14 rebonds), le 182e de sa carrière, et les Nuggets s’imposent 136-120, mettant fin à une série de trois défaites consécutives.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jokic dépasse Robertson. Nikola Jokic a compilé 22 points, 17 passes décisives et 14 rebonds pour dépasser Oscar Robertson et devenir le joueur avec le deuxième plus grand nombre de triple-double de l’histoire de la NBA. Il s’agissait du 182e triple-double en saison régulière de Nikola Jokic, de son 19e cette saison et du deuxième consécutif. Il reste à distance confortable de Russell Westbrook, qui en compte 207.

Yabusele titulaire. Un double-double comme 7e homme pour ses débuts, et voilà Guerschon Yabusele déjà titulaire aux Bulls. Le Français est comme un poisson dans l’eau dans cette attaque débridée des Bulls, et il évolue dans le même rôle qu’aux Sixers.

Alerte pour Murray. Jamal Murray a quitté ses coéquipiers à quatre minutes de la fin, alors que les Nuggets menaient de 15 points. Le meneur All-Star s’est blessé à la hanche, mais David Adelman semblait plutôt optimiste après la rencontre.

Chicago Bulls / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Matas Buzelis 30 7/13 4/8 3/4 0 8 8 3 3 1 3 0 -19 21 23
Anfernee Simons 32 5/15 3/10 2/2 2 2 4 6 3 0 0 0 -6 15 15
Isaac Okoro 26 5/11 2/6 1/1 1 1 2 3 2 1 1 0 -14 13 12
Guerschon Yabusele 26 4/13 4/10 0/0 0 2 2 0 3 1 1 2 -5 12 7
Jaden Ivey 30 3/7 2/5 2/2 2 4 6 3 4 2 3 0 -27 10 14
Collin Sexton 29 6/14 1/5 4/4 1 2 3 4 4 0 4 0 -7 17 12
Nick Richards 19 5/8 1/1 4/5 3 4 7 0 3 1 1 1 -13 15 19
Rob Dillingham 22 3/7 1/3 2/2 1 2 3 4 2 1 3 0 9 9 10
Patrick Williams 20 3/4 2/3 0/0 2 0 2 2 0 1 0 0 -2 8 12
Leonard Miller 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
Lachlan Olbrich 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 41/92 20/51 18/20 12 25 37 25 24 9 16 3 120
Denver Nuggets / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamal Murray 31 11/18 4/9 2/2 0 3 3 11 1 0 3 0 0 28 32
Nikola Jokic 33 7/12 2/2 6/6 3 11 14 17 2 1 3 4 36 22 50
Julian Strawther 33 7/14 4/8 1/2 0 5 5 0 3 2 3 0 14 19 15
Cameron Johnson 27 6/9 2/3 0/0 0 4 4 1 2 0 0 0 21 14 16
Christian Braun 32 4/6 0/0 2/4 2 2 4 2 1 1 1 1 20 10 13
Tim Hardaway Jr. 29 6/11 3/8 8/12 0 3 3 1 1 0 1 0 9 23 17
Jonas Valanciunas 13 5/8 0/0 0/3 2 2 4 1 3 0 1 1 -15 10 9
Bruce Brown 31 3/5 1/2 3/4 3 0 3 4 3 3 1 1 8 10 17
Jalen Pickett 8 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 -1
Zeke Nnaji 2 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -5 0 0
DaRon Holmes II 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 49/85 16/33 22/33 11 30 41 37 17 7 13 7 136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
