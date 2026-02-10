Le Thunder a le dernier mot sur le parquet des Lakers

Après deux défaites de rang face à des équipes de haut de tableau à l’Ouest (Spurs et Rockets), le Thunder a retrouvé le chemin de la gagne sur le parquet des Lakers (110-119), privés de Luka Doncic.

Un succès étriqué marqué par le bon final de Jalen Williams (23 points), qui a été soutenu par six joueurs à 10 points ou plus, dont 19 unités pour Isaiah Joe. Répartition similaire côté Lakers, dont LeBron James a terminé le meilleur marqueur et passeur (22 points et 10 passes).

À l’issue de la première période, le Thunder avait viré en tête avec trois possessions d’avance (58-67). Les choses ont été rendues beaucoup plus compliquées pour les visiteurs dans les minutes suivantes. Dans un troisième quart-temps (voire toute la seconde période…) particulièrement haché, les locaux ont refait leur retard en canalisant l’attaque adverse, tout en s’appuyant sur LeBron James en attaque, au poste notamment.

Les Californiens ont ainsi passé un 15-1 pour prendre à leur tour trois possessions d’avance (85-77). Le déblocage de l’attaque du Thunder est venu de Jaylin Williams avec deux paniers à 3-points de rang. De la même distance, Alex Caruso, très à l’aise sur le parquet de ses débuts, a sanctionné en fin de quart-temps et OKC a encore viré en tête (91-93), tandis qu’Austin Reaves avait du mal à trouver des tirs de qualité.

Beaucoup de maladresses

L’entame de quatrième quart-temps a été pénible à regarder avec quantité de maladresses (un vilain « airball » de LeBron James pourtant parfaitement ouvert…), ballons perdus et coups de sifflet contestés par les deux coachs. « Qui veut marquer, c’est la question ? », s’est demandé le commentateur TV local.

Dans ce marasme, avec un score figé pendant plusieurs minutes, le Thunder est parvenu à retrouver des couleurs grâce à Jalen Williams sous le cercle, puis Chet Holmgren au poste avec un avantage de taille. Williams marquait à nouveau à mi-distance cette fois, puis son homonyme intérieur sanctionnait à son tour dans le corner (101-109).

Rui Hachimura lui répondra dans le corner opposé, puis Marcus Smart fera parler son agressivité en transition, LeBron James ira ensuite dunker main gauche devant Chet Holmgren.

La Crypto.com Arena s’est alors mise à vibrer comme rarement dans la soirée en voyant son équipe revenir à une possession (108-111) à une minute de la fin. Seulement derrière, Jalen Williams a encore pris le dessus sur Austin Reaves pour se créer son tir, puis l’ailier finira ensuite le travail sur la ligne des lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Alex Caruso, au bon souvenir des Lakers. Le remplaçant du Thunder passe de plus en plus rarement la barre des 10 points cette saison. Mais il a profité de son passage sur le parquet de ses débuts pour signer sa meilleure performance de l’année avec 17 points (7/8 aux tirs dont 3/4 de loin). Avec un +19 au score lorsqu’il était en jeu. Un match quasiment parfait pour lui qui manque d’adresse cette saison (41% aux tirs dont 30% de loin).

– L’adresse des Lakers ne décolle pas. Los Angeles a eu beau se créer de bons tirs, les hommes de JJ Redick ont encore terriblement manqué d’adresse. À l’exception de Marcus Smart (4/7), ils ont été nombreux à manquer la cible. À l’instar des leaders de l’équipe, James et Reaves (1/9 en cumulé). La recrue Luke Kennard s’est contentée d’un 1/2 derrière l’arc. En février, sur quatre matchs, les Lakers affichent le 4e pire niveau d’adresse au sein de la ligue (31%).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.