Stats & Highlights | Les Sixers l’emportent à Phoenix, débuts réussis pour James Harden

NBA – Joel Embiid a inscrit 33 points pour guider Philadelphie sur le parquet des Suns. À Sacramento, James Harden a bien soutenu Donovan Mitchell avec ses 23 points pour sa première apparition avec les Cavs.

joel embiid sixers sunsAu cœur d’une rencontre très physique, les Sixers (30v-22d) sortent vainqueurs sur le parquet des Suns (31v-22d). Nick Nurse a pu compter sur les bonnes sorties de Joel Embiid (33 points et 9 rebonds) et Tyrese Maxey (29 points et 9 rebonds) pour l’emporter (103-109).

En face, Dillon Brooks, qui a eu un échange musclé avec Kelly Oubre Jr. puis échangé quelques mots avec le pivot des Sixers, a terminé avec 28 points. Insuffisant pour éviter une 3e défaite en quatre rencontres pour sa formation. Les Sixers, eux, enchaînent une 6e victoire en sept matchs.

Philadelphie se rapproche ainsi du top 4 à l’Est, au sein duquel les Cavs (32v-21d) s’accrochent. Les joueurs de l’Ohio ont décroché une 3e victoire de rang en s’imposant sur le parquet des Kings (12v-42d). Une rencontre marquée par les grands débuts de James Harden (23 points et 8 passes) avec sa nouvelle formation.

L’ancien joueur des Clippers ou des Sixers a bien soutenu Donovan Mitchell (35 points) et un Jarrett Allen en grande forme (29 points et 10 rebonds). Les Kings ont fait le maximum pour enrayer leur spirale négative, à l’instar du rookie Nique Clifford auteur de 30 points ou d’un Maxime Raynaud à 14 points et 7 rebonds. Mais les Californiens enchaînent une 12e défaite de suite.

Cinq de grande taille : le Jazz imite les Rockets

Un peu plus bas au classement à l’Est, le Magic (27v-24d) s’est imposé de peu face au Jazz (16v-37d), en surmontant un retard de 17 points. Paolo Banchero, Desmond Bane et Anthony Black ont tous les trois fini avec 20 points ou plus.

Idem pour Lauri Markkanen (27 points) en face, ainsi que Jaren Jackson Jr., qui faisait également ses débuts. Aligné avec le Finlandais dans le cinq, aux côtés de Jusuf Nurkic, l’ancien joueur des Grizzlies a marqué 17 de ses 22 points en première période.

Les Grizzlies (20v-31d), justement, n’ont pas résisté aux 29 points de Jerami Grant dans la victoire des Blazers (25v-28d). Le vétéran de Portland a reçu le soutien de son homologue Jrue Holiday (21 points), mais également d’un Donovan Clingan majuscule (20 points et 19 rebonds). On notera qu’en face Olivier Maxence-Prosper (25 points) et Javon Small (22 points) ont chacun fini avec un record en carrière.

Un mot enfin sur le duel des très mal classés à l’Est remporté par les Nets (14v-37d) face aux Wizards (14v-37d). Michael Porter Jr. a inscrit 23 points pour sa formation qui a bouclé la première période avec 80 unités. Avec ses 15 points, Nolan Traoré a bien participé à ce festival offensif. Côté Wizards, privés de la plupart de leurs cadres dont Alex Sarr, Will Riley a signé son record en carrière (27 points).

Brooklyn – Washington : 127-113

Brooklyn Nets / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 30 8/16 3/10 4/4 2 4 6 3 3 1 3 0 -8 23 22
Noah Clowney 27 5/10 4/8 4/6 1 2 3 2 3 1 1 1 -14 18 17
Nolan Traoré 24 6/7 2/3 1/1 0 3 3 4 5 0 1 0 -18 15 20
Nicolas Claxton 28 4/6 0/0 3/6 2 3 5 4 1 0 1 0 -12 11 14
Egor Demin 26 2/8 0/5 0/0 0 2 2 2 1 1 1 1 -10 4 3
Day'Ron Sharpe 20 9/11 0/0 1/1 4 5 9 4 4 2 3 0 26 19 29
Danny Wolf 20 7/11 2/4 0/0 2 5 7 6 1 0 0 0 24 16 25
Ben Saraf 24 4/10 1/3 1/1 1 3 4 4 1 2 1 0 32 10 13
Terance Mann 19 3/5 0/1 0/0 1 3 4 5 1 1 2 0 26 6 12
Drake Powell 22 2/7 1/4 0/0 0 2 2 2 2 0 0 1 24 5 5
Total 50/91 13/38 14/19 13 32 45 36 22 8 13 3 127
Washington Wizards / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Will Riley 45 10/19 4/6 3/4 1 2 3 2 4 3 1 1 -12 27 25
Justin Champagnie 22 5/8 1/2 10/10 3 6 9 2 0 0 3 2 4 21 28
Tristan Vukcevic 20 6/12 1/4 1/1 0 2 2 2 3 1 1 0 -2 14 12
Jamir Watkins 45 4/12 1/6 4/4 0 1 1 1 5 1 1 2 -12 13 9
Carlton Carrington 22 4/10 2/5 1/1 0 2 2 4 2 0 3 0 4 11 8
Sharife Cooper 29 5/8 2/3 2/2 0 5 5 3 2 0 2 0 -20 14 17
Anthony Gill 28 3/8 0/3 3/4 1 4 5 2 3 1 0 0 -12 9 11
Keshon Gilbert 29 0/2 0/1 4/4 0 3 3 2 2 0 4 3 -20 4 6
Total 37/79 11/30 28/30 5 25 30 18 21 6 15 8 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Orlando – Utah : 120-117

Orlando Magic / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 38 6/17 2/7 9/12 0 7 7 8 0 3 5 1 -2 23 23
Desmond Bane 36 6/14 2/5 8/10 1 2 3 2 3 1 3 0 10 22 15
Anthony Black 38 8/20 1/7 4/4 1 2 3 4 3 4 1 1 -2 21 20
Jalen Suggs 34 4/11 2/7 2/4 0 7 7 6 3 4 2 2 13 12 20
Wendell Carter Jr. 28 2/4 0/1 4/4 0 6 6 1 2 1 1 1 7 8 14
Moritz Wagner 17 4/8 3/5 2/2 1 7 8 0 2 0 0 0 1 13 17
Tristan Da Silva 20 3/6 2/5 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 -1 8 9
Noah Penda 10 2/2 0/0 2/2 0 2 2 0 0 0 0 1 5 6 9
Jase Richardson 14 1/1 1/1 2/2 0 0 0 2 2 1 0 0 -10 5 8
Jett Howard 2 0/1 0/1 2/3 0 0 0 1 1 1 0 0 -1 2 2
Jonathan Isaac 3 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5 0 -1
Total 36/86 13/41 35/43 3 35 38 26 17 15 12 7 120
Utah Jazz / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Lauri Markkanen 27 12/21 3/6 0/0 3 4 7 1 3 0 3 1 2 27 24
Jaren Jackson Jr. 25 9/17 2/5 2/2 1 4 5 3 4 2 3 0 6 22 21
Airious Bailey 31 4/11 1/4 1/2 1 2 3 3 2 1 5 0 -13 10 4
Keyonte George 13 1/5 0/2 3/3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 5 3
Jusuf Nurkic 24 1/2 0/1 1/2 1 13 14 6 3 1 4 1 0 3 19
Isaiah Collier 32 9/15 0/3 2/3 0 2 2 10 2 2 5 0 -5 20 22
Kevin Love 12 3/3 3/3 4/4 2 4 6 0 0 0 0 0 7 13 19
Kyle Filipowski 12 2/4 1/2 4/5 2 3 5 0 3 0 1 0 -10 9 10
John Konchar 18 2/4 0/1 0/0 2 5 7 3 2 1 1 1 -2 4 13
Brice Sensabaugh 23 1/9 0/3 2/2 0 3 3 2 0 1 0 0 10 4 2
Vince Williams Jr. 9 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1
Cody Williams 14 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 3 1 1 0 -10 0 2
Total 44/92 10/31 19/23 12 43 55 30 25 10 24 4 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Phoenix – Philadelphie : 103-109

Phoenix Suns / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Dillon Brooks 36 11/23 2/10 4/4 1 1 2 2 4 1 0 0 10 28 21
Devin Booker 32 5/12 1/7 10/11 0 2 2 9 5 0 4 0 10 21 20
Royce O'Neale 34 5/10 4/9 0/0 4 7 11 3 3 2 3 0 6 14 22
Mark Williams 31 4/7 0/0 3/5 2 9 11 2 3 2 0 0 0 11 21
Collin Gillespie 28 2/11 2/10 0/0 0 4 4 2 2 2 1 0 -24 6 4
Jalen Green 17 2/6 0/3 4/4 0 3 3 3 0 0 1 0 7 8 9
Jordan Goodwin 27 2/7 1/4 2/3 3 0 3 0 4 1 0 0 -6 7 5
Oso Ighodaro 17 1/2 0/0 1/2 1 2 3 1 1 0 1 0 -7 3 4
Ryan Dunn 10 1/5 1/3 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -11 3 0
Jamaree Bouyea 8 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 2 0 -15 2 0
Total 33/83 11/46 26/31 12 28 40 22 23 8 12 0 103
Philadelphia 76ers / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Joel Embiid 33 9/19 4/7 11/13 1 8 9 3 3 0 2 1 -10 33 32
Tyrese Maxey 40 8/21 3/10 10/11 0 9 9 6 2 1 3 0 14 29 28
Kelly Oubre Jr. 38 6/14 3/7 3/4 2 4 6 2 4 2 1 0 -3 18 18
Dominick Barlow 18 3/4 0/1 0/1 1 3 4 0 2 0 1 0 5 6 7
VJ Edgecombe 25 2/4 1/2 0/0 1 5 6 2 4 0 1 0 -5 5 10
Quentin Grimes 28 2/4 0/1 2/3 1 3 4 3 4 0 2 0 2 6 8
Trendon Watford 27 2/4 0/1 2/2 2 5 7 2 4 0 4 2 -8 6 11
Adem Bona 15 2/3 0/0 0/0 3 2 5 0 1 1 2 1 19 4 8
Justin Edwards 16 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 16 2 2
Total 35/74 11/29 28/34 11 39 50 18 25 5 17 4 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Memphis : 122-115

Portland Trail Blazers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jerami Grant 33 10/17 6/10 3/5 1 4 5 3 1 0 3 0 1 29 25
Jrue Holiday 27 8/13 4/6 1/2 0 2 2 4 2 0 3 0 8 21 18
Donovan Clingan 36 8/15 2/6 2/2 8 11 19 3 4 1 2 2 19 20 36
Toumani Camara 34 3/10 1/5 1/1 2 5 7 1 2 1 0 1 18 8 11
Sidy Cissoko 33 3/10 1/5 0/0 3 7 10 4 3 2 2 0 6 7 14
Caleb Love 27 7/18 3/11 0/0 0 0 0 8 0 1 4 0 -3 17 11
Vit Krejci 26 4/7 2/5 0/0 0 3 3 4 2 2 0 0 3 10 16
Blake Wesley 9 3/5 2/3 2/4 0 1 1 0 0 0 2 0 -11 10 5
Javonte Cooke 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayan Rupert 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 3 4 0 0 0 -5 0 3
Hansen Yang 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 -1 0 0
Total 46/95 21/51 9/14 14 34 48 30 21 7 17 3 122
Memphis Grizzlies / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ty Jerome 20 4/10 2/5 3/3 0 1 1 1 4 1 4 1 -7 13 7
Kentavious Caldwell-Pope 31 5/14 1/4 0/0 2 2 4 0 2 1 3 0 -16 11 4
Kyle Anderson 27 5/6 0/0 1/3 1 5 6 2 3 2 1 2 -6 11 19
GG Jackson 30 4/10 2/4 1/2 0 8 8 2 1 1 0 2 -5 11 17
Jahmai Mashack 30 3/9 2/7 0/0 0 1 1 1 1 6 2 0 -1 8 8
Olivier-Maxence Prosper 25 9/13 7/8 0/0 0 5 5 0 0 0 1 0 1 25 25
Javon Small 27 7/10 2/4 6/6 2 4 6 4 0 0 0 1 0 22 30
Walter Clayton Jr. 28 3/8 0/5 2/2 0 4 4 7 1 3 2 0 0 8 15
Taylor Hendricks 22 2/4 0/1 2/5 0 1 1 2 3 0 1 0 -1 6 3
Total 42/84 16/38 15/21 5 31 36 19 15 14 14 6 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Cleveland : 126-132

Sacramento Kings / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nique Clifford 40 12/19 5/9 1/2 1 3 4 4 3 2 2 2 5 30 32
Russell Westbrook 32 8/14 5/10 0/2 1 4 5 9 2 0 7 0 -6 21 20
Daeqwon Plowden 39 6/11 2/7 2/2 6 0 6 4 4 1 2 0 7 16 20
Maxime Raynaud 23 5/8 0/0 4/4 1 6 7 0 1 2 2 0 1 14 18
DeMar DeRozan 30 4/16 2/4 3/3 0 2 2 3 1 0 0 1 -8 13 7
Devin Carter 27 6/13 2/5 4/5 2 2 4 4 3 1 1 1 -4 18 19
Dylan Cardwell 25 6/9 0/0 0/0 4 7 11 4 4 1 1 1 -7 12 25
Precious Achiuwa 16 1/3 0/1 0/2 0 2 2 2 2 2 0 0 -7 2 4
Doug McDermott 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -11 0 0
Total 48/94 16/37 14/20 15 27 42 30 21 9 15 5 126
Cleveland Cavaliers / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 35 13/24 2/8 7/7 1 1 2 4 4 2 3 2 12 35 31
Jarrett Allen 33 11/12 0/0 7/8 1 9 10 1 0 0 1 0 -18 29 37
James Harden 32 7/13 5/8 4/4 0 2 2 8 1 1 3 0 -14 23 25
Jaylon Tyson 27 3/8 0/1 4/4 3 3 6 0 1 0 3 0 -27 10 8
Sam Merrill 24 0/6 0/5 2/2 0 1 1 2 2 0 1 0 -8 2 -2
Thomas Bryant 15 3/5 2/4 2/2 0 3 3 2 1 1 0 0 24 10 14
Dennis Schroder 17 3/9 0/4 1/1 0 3 3 4 1 0 0 0 22 7 8
Keon Ellis 17 2/4 2/4 0/0 1 2 3 3 1 3 0 1 20 6 14
Nae'Qwan Tomlin 17 3/4 0/0 0/0 2 3 5 2 2 0 0 0 16 6 12
Craig Porter 23 1/3 0/1 2/4 1 2 3 4 1 2 0 0 3 4 9
Total 46/88 11/35 29/32 9 29 38 30 14 9 11 3 132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Samuel Hauraix
