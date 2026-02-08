Stats & Highlights | Les Sixers l’emportent à Phoenix, débuts réussis pour James Harden

Au cœur d’une rencontre très physique, les Sixers (30v-22d) sortent vainqueurs sur le parquet des Suns (31v-22d). Nick Nurse a pu compter sur les bonnes sorties de Joel Embiid (33 points et 9 rebonds) et Tyrese Maxey (29 points et 9 rebonds) pour l’emporter (103-109).

En face, Dillon Brooks, qui a eu un échange musclé avec Kelly Oubre Jr. puis échangé quelques mots avec le pivot des Sixers, a terminé avec 28 points. Insuffisant pour éviter une 3e défaite en quatre rencontres pour sa formation. Les Sixers, eux, enchaînent une 6e victoire en sept matchs.

Philadelphie se rapproche ainsi du top 4 à l’Est, au sein duquel les Cavs (32v-21d) s’accrochent. Les joueurs de l’Ohio ont décroché une 3e victoire de rang en s’imposant sur le parquet des Kings (12v-42d). Une rencontre marquée par les grands débuts de James Harden (23 points et 8 passes) avec sa nouvelle formation.

L’ancien joueur des Clippers ou des Sixers a bien soutenu Donovan Mitchell (35 points) et un Jarrett Allen en grande forme (29 points et 10 rebonds). Les Kings ont fait le maximum pour enrayer leur spirale négative, à l’instar du rookie Nique Clifford auteur de 30 points ou d’un Maxime Raynaud à 14 points et 7 rebonds. Mais les Californiens enchaînent une 12e défaite de suite.

Cinq de grande taille : le Jazz imite les Rockets

Un peu plus bas au classement à l’Est, le Magic (27v-24d) s’est imposé de peu face au Jazz (16v-37d), en surmontant un retard de 17 points. Paolo Banchero, Desmond Bane et Anthony Black ont tous les trois fini avec 20 points ou plus.

Idem pour Lauri Markkanen (27 points) en face, ainsi que Jaren Jackson Jr., qui faisait également ses débuts. Aligné avec le Finlandais dans le cinq, aux côtés de Jusuf Nurkic, l’ancien joueur des Grizzlies a marqué 17 de ses 22 points en première période.

Les Grizzlies (20v-31d), justement, n’ont pas résisté aux 29 points de Jerami Grant dans la victoire des Blazers (25v-28d). Le vétéran de Portland a reçu le soutien de son homologue Jrue Holiday (21 points), mais également d’un Donovan Clingan majuscule (20 points et 19 rebonds). On notera qu’en face Olivier Maxence-Prosper (25 points) et Javon Small (22 points) ont chacun fini avec un record en carrière.

Un mot enfin sur le duel des très mal classés à l’Est remporté par les Nets (14v-37d) face aux Wizards (14v-37d). Michael Porter Jr. a inscrit 23 points pour sa formation qui a bouclé la première période avec 80 unités. Avec ses 15 points, Nolan Traoré a bien participé à ce festival offensif. Côté Wizards, privés de la plupart de leurs cadres dont Alex Sarr, Will Riley a signé son record en carrière (27 points).

Brooklyn – Washington : 127-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO 127 WAS 113 OKC 106 HOU 112 SAS 138 DAL 125 ORL 120 UTH 117 ATL 119 CHA 126 CHI 120 DEN 136 LAL 105 GSW 99 PHO 103 PHI 109 POR 122 MEM 115 SAC 126 CLE 132

Orlando – Utah : 120-117

Phoenix – Philadelphie : 103-109

Portland – Memphis : 122-115

Sacramento – Cleveland : 126-132

