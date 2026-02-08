Vainqueurs à Atlanta, les Hornets se rapprochent du 10 sur 10 !

La belle aventure continue pour les Hornets, qui ont signé cette nuit leur neuvième victoire de rang en repartant d’Atlanta avec la victoire dans un match serré du début à la fin. Il a en effet fallu résister aux 31 points, 9 rebonds et 8 passes décisives de Jalen Johnson et aux assauts de la triplette Alexander-Walker-Risacher-Okongwu. Mais cette équipe de Charlotte surfe sur une série historique et a acquis suffisamment de confiance ces dernières semaines pour aller chercher la victoire, une fois de plus.

Même portés par l’adresse extérieure de Zaccharie Risacher en début de partie puis par CJ McCollum pour compter jusqu’à 9 points d’avance (28-19), les Hawks n’ont jamais réussi à se défaire de ces Hornets en mode “pot de colle”. Le duo Bridges-Miller a rapidement permis à la formation de Charles Lee de revenir dans le coup. Ce sont ensuite LaMelo Ball puis Kon Knueppel qui ont maintenu Charlotte dans la roue des locaux jusqu’à ce que les deux paniers à 3-points de Josh Green ne placent la franchise de Caroline du Nord en tête juste avant la pause (55-57).

La confiance aidant, LaMelo Ball et Kon Knueppel ont multiplié les exploits au scoring au retour des vestiaires, jusqu’à ce que le petit frère de Lonzo Ball ne sorte l’action du match, d’une passe lobée pour le alley-oop fracassant de Miles Bridges (73-77). Malgré le 3-points de Brandon Miller pour faire pointer les siens à +7, Atlanta a repris du poil de la bête en s’appuyant sur Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson puis Zaccharie Risacher, dont le 3-points puis le contre sur Brandon Miller ont contribué à replacer les Hawks en tête (88-85). Mais ce sont les Hornets qui ont fini le quatrième quart-temps le plus fort, avec un 13-2 marqué par le 2+1 autoritaire puis le 3-points de Grant Williams, et enfin le 3-points de Tre Mann pour placer les siens à +8 (90-98) !

Dos au mur suite au 3-points de LaMelo Ball pour attaquer le dernier acte, Atlanta a trouvé les ressources pour revenir dans la course, s’appuyant sur le leadership de Jalen Johnson pour planter un 3-points, claquer un dunk histoire de réveiller la State Farm Arena puis aller au contact devant Miles Bridges pour inscrire deux points de plus (102-103). Le salut des Hawks aurait pu venir après le 3-points de Zaccharie Risacher (108-105), mais les dernières minutes ont été dominées par Charlotte.

C’est essentiellement le duo Bridges-Diabaté qui a mis un terme aux espoirs d’Atlanta. Le premier a claqué un énorme dunk puis un drive avant de laisser le champ libre à Moussa Diabaté pour deux gros dunks qui ont forcé Atlanta à poser un premier genou à terre (110-115). Miles Bridges a ensuite eu les nerfs suffisamment solides pour finir le boulot, entre sa passe pour le 3-points de Kon Knueppel et son 4/4 au lancer. Si bien qu’après l’énorme raté de Dyson Daniels à 117-120, les Hornets n’ont plus été inquiétés et ont raflé la victoire, 126 à 119.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Vingt-sept ans après…Les Hornets qui gagnent neuf matchs de suite… Les Hornets attendaient ça depuis longtemps ! Il faut en effet remonter au 21 avril 1999 pour retrouver trace de neuf succès consécutifs, après leur victoire 88-85 face aux Pistons de Grant Hill. Hasard du calendrier, Charlotte aura cette saison l’occasion de viser le 10/10 lors de son prochain match demain soir… face à Detroit. Désormais dixièmes au classement à l’Est, les troupes de Charles Lee ne sont plus qu’une victoire d’Atlanta, 9e.

– Le final de Miles Bridges. L’ailier des Hornets a été dans tous les bons coups dans le “money-time”. Au cours d’une fin de match plutôt très indécise, l’ailier a été un repère constant pour son équipe et a su enchaîner les bons choix, à la finition avec notamment une nouvelle envolée hors du commun, mais aussi à la passe pour le 3-points de Kon Knueppel sans oublier son précieux 4/4 au lancer, malgré la pression. C’est aussi ce qui fait la force de Charlotte depuis le début de sa série : le danger peut venir de partout.

– Fallait pas énerver Moussa Diabaté ! Charles Lee sait qu’il peut compter sur la débauche d’énergie de son poste 5, que ce soit pour aller se chamailler au rebond ou pour finir près du cercle. Émoustillé par un début d’embrouille avec Onyeka Okongwu en première mi-temps, le Français a répondu sur le terrain avec 11 points et 15 rebonds. On retiendra surtout ses six points de suite à l’entrée du “money-time” qui ont mis un coup au moral des Hawks.

– Zaccharie Risacher relève la tête. Après avoir rendu un 0/8 face à Utah, l’ailier français a retrouvé le droit chemin cette nuit. Tout n’a pas été parfait bien sûr, à l’image de ce contre illégal qui a coûté trois points aux Hawks, mais le sophomore a définitivement montré un meilleur visage, terminant à 18 points en 23 minutes, à 4/4 à 3-points (7/10 au tir) pour aller avec 3 rebonds et 3 contres.

