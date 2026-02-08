Stephon Castle (40 points) et les Spurs enchaînent contre les Mavs !

Pour la deuxième fois de la semaine, Spurs et Mavericks croisaient le fer. Cette fois, c’est Victor Wembanyama (16 points, 11 rebonds, 3 contres) qui se charge d’ouvrir le score, envoyé au alley-oop par De’Aaron Fox. Rapidement, les Spurs prennent dix points d’avance. Lorsque Victor Wembanyama part s’asseoir sur le banc, le duo Stephon Castle (40 points, 12 rebonds, 12 passes) – Devin Vassell porte l’attaque de San Antonio. Les deux joueurs cumulent 18 des 39 points des Texans sur le premier quart-temps (39-32).

Pour ouvrir le deuxième acte, Klay Thompson (19 points, 4/10 à 3-points) réussit deux paniers primés pour ramener Dallas à un point. Quelques minutes plus tard, Caleb Martin prend le meilleur sur Victor Wembanyama pour donner l’avantage aux Mavericks (48-47).

Cependant, ce bon passage des hommes de Jason Kidd ne dure pas. San Antonio repasse rapidement devant et creuse un nouvel écart au rythme des paniers lointains de Carter Bryant. Le rookie en réussit trois tandis que Stephon Castle réalise une première mi-temps parfaite avec un 6/6 au tir (81-67).

Triple-double et record en carrière pour Stephon Castle

Après la pause, le Rookie de l’année en titre ne lève pas le pied. Il célèbre son dixième tir réussi de la soirée avec un moulin à vent en contre-attaque. Plus tard, il ira conclure une nouvelle contre-attaque pour voir son compteur personnel afficher 34 points, synonyme de nouveau record en carrière (108-80).

Jusqu’à la fin du match, les Spurs s’amusent dans la défense des visiteurs à l’image de cet “alley-oop” entre Dylan Harper et Luke Kornet. Après un tir manqué de Caleb Martin, Stephon Castle prend le rebond pour valider son deuxième triple-double en carrière. En attaque, Devin Vassell se manque de loin, mais le sophomore surgit pour reprendre le ballon dans les airs et le claquer dans le panier.

Ainsi, les Spurs s’imposent facilement 138-125 et enchaînent une quatrième victoire de rang avant de se déplacer à Los Angeles pour défier les Lakers ce mardi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une explosion offensive à San Antonio. L’attaque de Dallas a tenté de tenir tête à celle de San Antonio malgré les 81 points inscrits par les hommes de Mitch Johnson en première mi-temps. Toutefois, la défense a pris l’eau et les Spurs se sont promenés dans la moitié de terrain du voisin texan à l’image de ces nombreux “alley-oop”. Alors que les Mavs avaient repris l’avantage dans le deuxième quart-temps, ils ont été surpris par un coup de chaud de Carter Bryant, auteur de trois paniers primés avant la mi-temps. Ce “run” a eu raison des visiteurs qui n’ont jamais réussi à recoller au score après le passage au vestiaire.

– Nuit inoubliable pour Stephon Castle. Pour aller chercher son record en carrière, Stephon Castle a été chirurgical pendant deux quart-temps et demi avec un parfait 10/10 au tir. S’il a raté sa 11e tentative de la soirée, cela ne l’a pas empêché d’atteindre les 40 points sur cette impressionnante claquette en fin de rencontre. Le meneur ne s’est pas contenté de marquer des points puisqu’il a brillé au rebond avec ses 12 prises et à la distribution avec 12 passes décisives. De quoi boucler la soirée avec un superbe triple-double.

– Une première réussie pour Marvin Bagley. Parmi les arrivées à Dallas lors de la “trade deadline”, il y a eu Marvin Bagley, en provenance de Washington dans le transfert d’Anthony Davis. Pour ses débuts, l’ancien des Wizards s’est offert un double-double avec 16 points et 12 rebonds. Il s’est également illustré en défense avec quatre contres. Du côté de Tyus Jones, arrivé depuis Charlotte, ce premier match sous les couleurs texanes a été plus discret. Le meneur a dû se contenter de quatre points et sept rebonds en 16 minutes.

