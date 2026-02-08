Les Rockets se rachètent à Oklahoma City

Malmenés par les Celtics et les Hornets, les Rockets ont réagi en ramenant un précieux succès d’Oklahoma City, toujours privé de son tandem Gilgeous-Alexander – Williams et qui a logiquement souffert dans le “money-time”. De son côté, Houston a pu compter sur la justesse de Kevin Durant (20 points), les précieux relais de la paire Eason-Smith Jr mais aussi l’activité d’Alperen Sengun, auteur d’un nouveau triple-double à 17 points, 12 rebonds, 11 passes.

Houston a vite pris les commandes du match, forçant Isaiah Joe, Kenrich et Jaylin Williams à répliquer à 3-points pour revenir dans le coup en fin de premier quart-temps (28-28). Sur sa lancée, le Thunder a attaqué le deuxième acte par un 18-4 alimenté par Isaiah Joe, Chet Holmgren, le premier panier de Jared McCain sous ses nouvelles couleurs, et avec un contre d’Isaiah Hartenstein puis un dunk de Cason Wallace en conclusion de cette folle série (46-32).

KD glace le Paycom Center

Piqués au vif, les Rockets ont répondu avant la pause en passant un 9-0 grâce aux tirs lointains de JD Davison et Tari Eason. De quoi relancer le match juste avant la pause (52-46), d’autant que les Texans sont rapidement revenus à hauteur du Thunder (56-56), prenant finalement les devants sur un nouveau 9-0 avec à nouveau la paire Davison-Eason pour faire feu de loin, accompagné cette fois par Jabari Smith Jr pour passer à +4 (70-74) puis +6 à 12 minutes du terme avec un 2+1 puis deux lancers d’Alperen Sengun pour valider son triple double et porter la marque à 74-80.

Le Turc ne s’est pas arrêté là, servant Dorian Finney-Smith de loin avant de scorer à son tour à 3-points afin de faire passer les siens à +9 (79-88).

A son tour, OKC s’est retrouvé dos au mur et n’a pas tardé à réagir, avec un Cason Wallace survolté sur ses trois paniers consécutifs dont un 3-points, un Isaiah Joe supersonique après une nouvelle interception pour égaliser à 91-91 avant de voir Alex Caruso faire mouche derrière l’arc pour faire repasser les locaux en tête (94-93).

C’est finalement Houston qui a lancé le money-time en rétorquant par un 7-0 initié par Kevin Durant à 3-points et deux paniers de Reed Sheppard et Tari Eason (93-100). Malgré le 3-points d’Alex Caruso et les précieux paniers de Cason Wallace et Isaiah Joe, les Rockets ont tenu bon, trouvant à chaque fois la solution pour préserver leur avance : de la claquette de Tari Eason en fin de possession de Kevin Durant, qui a fini le boulot d’un 4/4 au lancer-franc.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final de Kevin Durant. Sifflé par son ancien public, Kevin Durant n’a pas toujours été à la fête au cours du match, à l’image du “chasedown block” d’Alex Caruso qui l’a mis dans l’embarras. Mais le KD du “money-time” a été la hauteur de sa légende avec son panier à mi-distance sous pression et son 4/4 au lancer qui a guidé Houston jusqu’à la victoire. A l’inverse, OKC a souffert de l’absence de son leader Shai Gilgeous-Alexander sur la fin et personne n’a été en mesure d’avoir ce côté “clutch” qui aurait pu sauver le champion en titre.

– Un triple-double en trois quart-temps pour Alperen Sengun. Il est monté en température au fil du match pour finir par se montrer indispensable, par son boulot au rebond, sa qualité de finition mais aussi sa vision de jeu. Sa débauche d’énergie lui a permis de valider son triple-double dès la fin du troisième quart-temps et son apport sur la fin a une nouvelle fois été précieuse pour les Texans. Il fallait au moins ça pour répondre à un Isaiah Hartenstein lui aussi en mode “Point Center” avec ses 11 passes décisives (son record en carrière).

– Tari Eason en facteur X. Son meilleur match de la saison avec 26 points, 8 rebonds, 3 interceptions et des actions décisives qui ont fait pencher la balance du côté de Houston sur la fin, entre ses deux paniers dans le “money-time” et son lancer-franc pour contribuer au succès des Rockets.

– Jared McCain dans le grand bain. L’ancien des Sixers se rappellera longtemps de son accueil de rockstar pour sa première entrée en jeu avec sa nouvelle équipe. Avec 5 points, 2 rebonds et 1 passe décisive, Jared McCain s’est offert une première encourageante. Il a aussi pu constater le niveau de la concurrence sur les postes arrières, entre Cason Wallace, Aaron Wiggins, Alex Caruso et Isaiah Joe, alors que SGA et Ajay Mitchell étaient forfaits.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.