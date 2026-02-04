Blessé, Shai Gilgeous-Alexander reviendra après le All-Star Game…

Et si la course au MVP était relancée ? En effet, Shai Gilgeous-Alexander souffre d’une lésion musculaire au niveau de ses abdominaux et on ne le reverra pas sur les parquets avant au moins deux semaines.

Autrement dit, « SGA » ne rejouera pas d’ici le All-Star Break et, comme il ratera d’ores et déjà cinq matches sur la période, cela portera à sept son nombre de rencontres manquées cette saison. Il disposera alors de dix « jokers » supplémentaires, dans l’éventualité où son indisponibilité n’excède pas deux semaines.

C’est en tout cas un coup dur pour le Thunder, bien moins souverain depuis bientôt deux mois et actuellement privé de Jalen Williams. Dans le meilleur des cas, Shai Gilgeous-Alexander reviendra donc le 20 février et cela signifie également que la NBA va devoir lui trouver un remplaçant pour le All-Star Game.

Le Canadien, qui venait de prolonger in extremis sa série de matches à minimum 20 points marqués, sera notamment remplacé par Jared McCain, la nouvelle recrue des champions en titre. Avec aussi Cason Wallace, Ajay Mitchell et Alex Caruso.

Il ne pourra pas non plus prendre part au All-Star Game 2026 et cela signifie qu’avec le forfait de Giannis Antetokounmpo, il n’y a plus que sept membres valides pour l’équipe « World ». Un remplaçant sera donc appelé.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 49 33:18 55.4 39.0 89.2 0.6 3.9 4.4 6.4 2.1 1.3 2.1 0.8 31.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.