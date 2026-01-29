Stats & Highlights | Les Hornets de Moussa Diabaté ne s’arrêtent plus

Les Pacers ont retrouvé leur talent pour renverser des situations face aux Bulls. Pourtant menés de 14 points par les Bulls à sept minutes de la fin, les joueurs de Rick Carlisle se sont ainsi offert un joli hold-up à domicile, avec un Aaron Nesmith décisif, pour inscrire le lay-up pour passer devant… avant de contrer Coby White !

On n’arrête plus les Hornets, qui remportent un quatrième match de suite en dominant facilement les Grizzlies à Memphis. Moussa Diabaté s’offre un gros double-double avec 18 points et 19 rebonds dans le Tennessee.

Très affaiblis (Cooper Flagg, Klay Thompson, Anthony Davis…), les Mavericks n’ont pas tenu le choc face aux Wolves de Julius Randle (31 points). En 16 minutes, Joan Beringer (9 points, 4 rebonds) s’est encore montré.

Indiana – Chicago : 113-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 129 LAL 99 IND 113 CHI 110 BOS 106 ATL 117 MIA 124 ORL 133 TOR 92 NYK 119 MEM 97 CHA 112 DAL 105 MIN 118 UTH 124 GSW 140 HOU 99 SAS 111

Memphis – Charlotte : 97-112

Dallas – Minnesota : 105-118

