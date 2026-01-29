Stats & Highlights | Les Hornets de Moussa Diabaté ne s’arrêtent plus

Matchs
Avec un gros double-double du Français (18 points, 19 rebonds), les Hornets enchaînent une quatrième victoire de rang. Et continuent de se rapprocher de la zone du play-in…

Moussa DiabateLes Pacers ont retrouvé leur talent pour renverser des situations face aux Bulls. Pourtant menés de 14 points par les Bulls à sept minutes de la fin, les joueurs de Rick Carlisle se sont ainsi offert un joli hold-up à domicile, avec un Aaron Nesmith décisif, pour inscrire le lay-up pour passer devant… avant de contrer Coby White !

On n’arrête plus les Hornets, qui remportent un quatrième match de suite en dominant facilement les Grizzlies à Memphis. Moussa Diabaté s’offre un gros double-double avec 18 points et 19 rebonds dans le Tennessee.

Très affaiblis (Cooper Flagg, Klay Thompson, Anthony Davis…), les Mavericks n’ont pas tenu le choc face aux Wolves de Julius Randle (31 points). En 16 minutes, Joan Beringer (9 points, 4 rebonds) s’est encore montré.

Indiana – Chicago : 113-110

Indiana Pacers / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Pascal Siakam 36 6/16 1/5 7/8 1 2 3 5 3 0 2 0 12 20 15
Andrew Nembhard 34 6/14 2/7 4/4 0 6 6 9 2 1 1 0 10 18 25
Jarace Walker 21 6/8 2/3 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 16 14
Aaron Nesmith 34 5/9 3/5 1/1 0 4 4 4 2 1 0 1 13 14 20
Johnny Furphy 22 0/4 0/1 2/2 1 6 7 2 1 1 0 1 2 2 9
Bennedict Mathurin 28 4/10 3/5 4/4 1 7 8 1 4 0 2 0 -7 15 16
Jay Huff 23 4/10 1/5 1/2 2 5 7 1 0 3 1 1 11 10 14
T.J. McConnell 16 4/7 0/0 0/0 1 3 4 6 2 1 0 0 -7 8 16
Micah Potter 17 2/5 2/4 1/2 0 3 3 1 1 0 0 0 -3 7 7
Ben Sheppard 6 1/2 1/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 4
Isaiah Jackson 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3 0 0
Total 38/85 15/36 22/25 6 37 43 30 18 7 6 3 113
Chicago Bulls / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nikola Vucevic 29 10/17 3/4 2/2 1 8 9 4 3 1 3 2 -11 25 31
Matas Buzelis 32 7/11 4/6 2/2 2 6 8 0 1 0 1 1 -8 20 24
Coby White 32 5/15 1/5 3/4 0 2 2 4 3 0 0 0 -9 14 9
Josh Giddey 29 3/8 0/3 4/4 2 2 4 7 2 1 3 0 -1 10 14
Isaac Okoro 23 2/6 1/3 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 7 5 3
Ayo Dosunmu 28 8/15 0/3 3/4 1 3 4 4 2 0 1 0 3 19 18
Jalen Smith 28 5/9 3/4 0/1 1 10 11 3 3 1 2 0 -3 13 21
Kevin Huerter 17 2/5 0/0 0/1 1 3 4 4 2 0 0 0 2 4 8
Dalen Terry 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Patrick Williams 17 0/2 0/2 0/0 1 2 3 1 3 0 1 0 2 0 1
Julian Phillips 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 42/88 12/30 14/18 9 38 47 27 22 3 11 3 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Memphis – Charlotte : 97-112

Memphis Grizzlies / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaren Jackson Jr. 33 10/20 4/9 2/2 0 4 4 4 2 2 2 0 -8 26 24
Cedric Coward 27 6/9 3/4 2/2 0 2 2 5 0 0 1 0 -4 17 20
Jock Landale 26 4/9 1/4 1/2 1 2 3 0 1 0 1 1 -26 10 7
Jaylen Wells 25 3/8 0/3 0/0 0 2 2 0 3 1 1 1 -17 6 4
Cam Spencer 28 1/8 0/6 2/2 0 0 0 6 1 1 2 0 -22 4 2
GG Jackson 24 5/8 1/2 1/2 0 4 4 1 1 1 2 2 -11 12 14
Vince Williams Jr. 20 4/9 2/6 0/0 3 2 5 4 1 0 0 1 7 10 15
John Konchar 25 3/3 2/2 0/0 4 3 7 3 0 2 1 2 3 8 21
Olivier-Maxence Prosper 11 1/2 1/1 1/2 0 1 1 0 0 0 1 0 14 4 2
Kentavious Caldwell-Pope 21 0/5 0/3 0/0 0 1 1 4 1 3 1 0 -11 0 2
Total 37/81 14/40 9/12 8 21 29 27 10 10 12 7 97
Charlotte Hornets / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 30 9/17 4/8 4/4 0 1 1 3 0 0 3 0 31 26 19
Miles Bridges 28 8/11 4/7 0/0 0 6 6 3 1 0 1 0 32 20 25
Moussa Diabate 33 8/9 1/1 1/2 8 12 20 2 1 2 3 1 30 18 38
LaMelo Ball 24 6/14 4/9 0/0 0 1 1 4 1 2 2 0 32 16 13
Kon Knueppel 26 4/8 2/5 0/0 0 1 1 6 2 0 0 0 23 10 13
Ryan Kalkbrenner 15 3/3 0/0 0/0 2 2 4 0 0 0 1 0 -15 6 9
Collin Sexton 17 2/10 0/3 2/2 1 3 4 4 4 1 2 0 -14 6 5
Sion James 22 2/5 1/2 0/0 1 1 2 2 2 0 2 0 -8 5 4
Tre Mann 3 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3 2
Grant Williams 20 1/5 0/2 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 -17 2 1
Liam McNeeley 6 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 -1
Josh Green 16 0/4 0/3 0/0 1 0 1 0 0 0 2 0 -12 0 -5
Total 44/90 17/42 7/8 14 30 44 25 11 5 17 1 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Dallas – Minnesota : 105-118

Dallas Mavericks / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P.J. Washington 34 10/20 0/4 1/4 1 6 7 2 2 0 3 2 -12 21 16
Naji Marshall 32 7/14 0/0 4/5 2 4 6 1 3 0 2 1 1 18 16
Daniel Gafford 21 5/8 0/0 4/5 5 1 6 0 3 1 2 0 -6 14 15
Max Christie 32 1/8 0/5 7/8 0 4 4 1 1 1 3 0 -10 9 4
Caleb Martin 32 2/7 0/2 0/0 1 7 8 5 1 2 1 0 -17 4 13
Brandon Williams 24 4/10 1/1 8/12 0 5 5 3 2 0 2 0 -2 17 13
Jaden Hardy 24 4/8 2/4 1/3 0 2 2 3 0 1 0 0 -1 11 11
Ryan Nembhard 10 3/5 0/2 0/0 0 1 1 2 3 0 2 0 -9 6 5
Dwight Powell 27 2/4 0/0 1/2 5 4 9 4 4 0 2 0 -5 5 13
Miles Kelly 4 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 -4 0 4
Total 38/84 3/18 26/39 14 36 50 22 19 6 17 3 105
Minnesota Timberwolves / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julius Randle 34 12/21 0/3 7/7 3 2 5 4 3 1 1 0 2 31 31
Anthony Edwards 38 6/17 3/4 5/6 0 6 6 6 0 3 2 1 14 20 22
Jaden McDaniels 30 3/8 2/5 0/0 0 2 2 2 4 0 0 0 -4 8 7
Donte DiVincenzo 28 3/8 2/5 0/0 0 5 5 1 2 5 1 0 9 8 13
Rudy Gobert 21 2/5 0/0 2/7 2 4 6 1 4 2 2 2 9 6 7
Naz Reid 28 9/17 3/10 2/2 1 7 8 3 4 3 4 1 6 23 26
Joan Beringer 16 3/4 0/0 3/4 4 0 4 1 2 0 0 1 11 9 13
Nah'Shon Hyland 12 3/6 0/1 1/1 0 4 4 2 3 0 1 0 3 7 9
Mike Conley 22 2/6 2/5 0/0 1 0 1 5 2 1 1 1 6 6 9
Jaylen Clark 11 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 9 0 0
Total 43/94 12/34 20/27 11 31 42 26 25 15 12 6 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

