Stats & Highlights | Les Hornets de Moussa Diabaté ne s’arrêtent plus

Avec un gros double-double du Français (18 points, 19 rebonds), les Hornets enchaînent une quatrième victoire de rang. Et continuent de se rapprocher de la zone du play-in…
Les Pacers ont retrouvé leur talent pour renverser des situations face aux Bulls. Pourtant menés de 14 points par les Bulls à sept minutes de la fin, les joueurs de Rick Carlisle se sont ainsi offert un joli hold-up à domicile, avec un Aaron Nesmith décisif, pour inscrire le lay-up pour passer devant… avant de contrer Coby White !
On n’arrête plus les Hornets, qui remportent un quatrième match de suite en dominant facilement les Grizzlies à Memphis. Moussa Diabaté s’offre un gros double-double avec 18 points et 19 rebonds dans le Tennessee.
Très affaiblis (Cooper Flagg, Klay Thompson, Anthony Davis…), les Mavericks n’ont pas tenu le choc face aux Wolves de Julius Randle (31 points). En 16 minutes, Joan Beringer (9 points, 4 rebonds) s’est encore montré.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
