Les Warriors se baladent à Utah

Portés par une adresse extérieure insolente dans le premier quart-temps (7/14), Stephen Curry (27 points) et les Warriors prennent rapidement les devants sur le parquet du Jazz (34-21). Utah a besoin de douze minutes pour régler la mire. Le réveil de Keyonte George (19 points, 7 passes, 6 rebonds) et d’Ace Bailey (16 points), ainsi que l’apport de Kyle Filipowski (10 points) en sortie de banc, leur permettent de passer un 10-0 à leurs adversaires pour revenir dans le coup (45-39).

Malheureusement pour eux, les joueurs de Steve Kerr continuent d’allumer la mèche. Buddy Hield (13 points), Moses Moody (26 points, 5/9 à trois points) et Quinten Post (10 points, 6 rebonds) réussissent 7 tirs sur 11 derrière l’arc, et Golden State rentre aux vestiaires avec 13 points d’avance (68-55).

Les Warriors contrôlent les débats

Un coup de chaud de Stephen Curry pour entamer la deuxième mi-temps fait passer l’écart au-dessus des vingt unités (91-69). Les Warriors lèvent alors le pied, enchaînent les pertes de balle, et Utah s’engouffre dans la brèche. Lauri Markkanen (18 points, 6/14 aux tirs), jusqu’ici maladroit, se réveille, Brice Sensabaugh (19 points) lui emboîte le pas et le Jazz termine le troisième quart-temps sur un 24-10 pour relancer le suspense (101-93).

Golden State retrouve alors son adresse au meilleur moment. Will Richard (13 points) et Moses Moody entament la dernière période en faisant mouche de loin. Les Warriors reprennent leurs aises, avant que Moody et Gui Santos (16 points) ne lancent un 16-0 qui tue définitivement la rencontre (136-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 67 points pour le banc de Golden State. Les Warriors ont contrôlé la rencontre de bout en bout, et c’était en grande partie grâce à leurs remplaçants. Gui Santos (16), Buddy Hield (13), Will Richard (13), De’Anthony Melton (12) et Quinten Post (10) ont tous fini la rencontre avec dix points ou plus et 12/22 à 3-points. Une aubaine pour une équipe qui se cherche depuis la blessure de Jimmy Butler.

– Al Horford s’installe dans le cinq de départ. Steve Kerr compare souvent des combinaisons de cinq joueurs à un puzzle. Si vous enlevez une pièce, vous ne pouvez simplement pas la remplacer. Tout est à revoir. Sans la création et le calme de Jimmy Butler, Steve Kerr a opté pour l’insertion de Brandin Podziemski mais aussi d’Al Horford à la place de Quinten Post. Le vétéran amène son savoir-faire et une complémentarité défensive certaine avec Draymond Green. Cette nuit, avec 9 points, 8 passes, 5 rebonds, et 3 contres, il a été omniprésent et a terminé la rencontre avec un +/- de +22. Après une titularisation déjà réussie à Minnesota, Steve Kerr a décidé de continuer avec l’ancien Celtic dans le cinq de départ, tout en limitant son temps de jeu à 24 minutes.

– Keyonte George et Lauri Markkanen dans le dur. Face à une défense de Golden State bien en place, les deux stars du Jazz ont eu du mal à trouver leur rythme. Lauri Markkanen n’était qu’à 2/8 aux tirs à la mi-temps et eu besoin de 14 tirs pour marquer ses 18 points. Keyonte George a lui connu le problème inverse, performant en première mi-temps, il a piqué du nez après la pause, terminant avec 19 points mais 6/15 aux tirs.