À domicile, les Raptors s’écroulent face aux Knicks

Après un “road-trip” à l’Ouest presque parfait (quatre victoires pour une défaite), les Raptors retrouvaient la Scotiabank Arena pour y recevoir les Knicks. Pour démarrer la rencontre, New York concède un 7-0. Il faut attendre cinq minutes et un panier primé de Josh Hart (22 points, 5 rebonds, 6 passes) pour voir les Knicks ouvrir leur compteur.

Toutefois, ce sont les locaux qui prennent les commandes de ce match et comptent dix longueurs d’avance suite à un tir de loin de Gradey Dick (24-14). Pour tenter de corriger ce début de rencontre poussif, Mike Brown met sur le terrain Jordan Clarkson, sorti de la rotation des Knicks depuis deux matchs, sans succès. New York continue d’enchaîner les tirs manqués et les pertes de balle pour se retrouver menés de 10 points (28-18) après douze minutes.

Le deuxième quart-temps s’ouvre sur deux paniers d’OG Anunoby (26 points, 5 rebonds, 6 interceptions), mais Toronto répond avec deux flèches longue distance pour creuser l’écart. Les difficultés offensives des Knicks s’illustrent par Karl-Anthony Towns (8 points, 22 rebonds) servi à de nombreuses reprises par ses coéquipiers, mais l’intérieur voit plusieurs de ses tirs contrés par la défense canadienne.

Un run pour renverser le match

Grâce à un nouveau panier lointain d’OG Anunoby, New York revient à quatre points avant la mi-temps (51-47). Après la pause, Toronto reprend rapidement dix longueurs d’avance, mais à l’instar de la première période, les joueurs de Darko Rajakovic n’arrivent pas à s’envoler. Sauf que, cette fois-ci, les Canadiens vont s’en mordre les doigts puisque les Knicks reviennent. Les coéquipiers de Guerschon Yabusele (4 points, 5 rebonds) profitent d’une perte de balle de Sandro Mamukelashvili pour prendre leur premier avantage du match (69-68).

Si le Géorgien corrige son erreur avec un panier dans la raquette, New York finit ce troisième quart-temps avec un 13-0 (82-70). Le dernier acte s’ouvre sur une flèche à longue distance de Mikal Bridges (30 points, 12/15 au tir, 4/6 de loin). Dès lors, l’équipe entraînée par Mike Brown déroule tandis que Toronto ne cesse d’enchaîner les maladresses.

Sur un “and one” d’OG Anunoby, New York atteint les vingt points d’avance, ce qui scelle le sort de ce match. Les Knicks repartent du Canada avec un succès 119-92 et enchaînent une quatrième victoire consécutive avant de recevoir les Blazers ce vendredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des ballons perdus qui coûtent cher. Pendant une mi-temps, Toronto a tendu le bâton pour se faire battre. Alors que les Knicks étaient dépassés à l’image de leurs nombreuses pertes de balle, les Canadiens n’ont pas su appuyer sur l’accélérateur au moment opportun pour se mettre définitivement à l’abri. Les ballons perdus, c’est ce qui a permis à New York de revenir en deuxième période. Lors du 27-4 des Knicks à la fin du troisième quart-temps, Toronto perd sept de ses vingt ballons et laisse les visiteurs s’envoler, voyant, par la même occasion, sa série de quatre victoires consécutives prendre fin.

– La différence est venue des ailes. Toronto est une équipe remplie d’ailiers. Pourtant, c’est le duo OG Anunoby – Mikal Bridges qui a permis à New York de s’imposer. Si Brandon Ingram s’est illustré avec 27 points, OG Anunoby a su lui rendre la pareille pour maintenir les Knicks à flot tandis que dans ce “run” du troisième quart-temps, c’est Mikal Bridges qui creuse l’écart en faveur de la franchise de la Big Apple. Malgré un Jalen Brunson maladroit (5/13), New York a pu compter sur sa paire d’ailiers pour creuser l’écart et finir par s’imposer.

– La moisson de Karl-Anthony Towns. Le pivot des Knicks sortait d’un match compliqué face aux Kings où il avait vu la fin de rencontre depuis le banc. Pour la deuxième partie de ce “back-to-back”, le Dominicain n’a pas corrigé le tir puisqu’il finit à 3/11 dans l’exercice. Par contre, il a brillé au rebond avec 22 prises dont 15 défensives, empêchant les Canadiens d’obtenir des secondes chances. Du côté de Toronto, seul Scottie Barnes a atteint la barre des 10 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.