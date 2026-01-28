Karl-Anthony Towns une nouvelle fois mis au ban(c)

Karl-Anthony Towns vit une deuxième saison compliquée à New York, et rien ne dit que la tendance va s’inverser. Les Knicks ont pourtant confirmé leur regain de forme en signant une troisième victoire consécutive, face à Sacramento. Mais c’est sans KAT, cloué sur le banc, que New York a fait la différence dans les dernières minutes.

Le temps de jeu du pivot dominicain est en baisse, particulièrement depuis le début de l’année 2026. Et pourtant, au moins en façade, Karl-Anthony Towns assure ne pas se laisser perturber par la situation.

Parmi les leaders du groupe, Karl-Anthony Towns a pourtant passé les 6 minutes et 51 secondes finales à observer ses coéquipiers creuser l’écart depuis le banc. À sa sortie, les Knicks menaient péniblement 82-78. Puis les locaux ont conclu sur un 21-9, en haussant nettement leur intensité défensive et en retrouvant plus de fluidité en attaque.

« Vous avez vu ce que vous avez vu, mais on a gagné », a-t-il lâché aux médias, sourire aux lèvres, comme s’il anticipait déjà la question. « C’est le plus important. »

63 minutes en trois matchs

Ce mardi, KAT s’est contenté de 27 minutes, loin des 35 de moyenne de la saison dernière, et même en dessous de sa moyenne 2025/26 (31.6 minutes avant cette rencontre). Sur le seul mois de janvier, Karl-Anthony Towns n’a dépassé les 30 minutes que cinq fois — parfois à cause des fautes, comme trois jours plus tôt contre les Sixers (16 minutes), parfois parce que le scénario de certains matchs s’est rapidement décanté.

Cette fois, la raison est limpide : New York tournait très bien sans lui, et Mike Brown a choisi de ne pas toucher à une formule gagnante. Relancé sur un éventuel agacement lié à cette baisse de temps de jeu, Karl-Anthony Towns a répondu, laconique : « On doit gagner. C’est la chose la plus importante. C’est tout ce qui m’importe. »

Deuce McBride et Mitchell Robinson ont été les principaux bénéficiaires des choix de Brown dans le quatrième quart-temps. Le cinq composé de McBride, Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby et Robinson avait à peine partagé le terrain cette saison — une quinzaine de minutes seulement. Pourtant, l’alchimie a semblé naturelle, et ce groupe a permis aux Knicks de prendre définitivement la mesure de Kings accrocheurs.

Mitchell Robinson salué

« Dans le rythme d’un match, vous trouvez un groupe de joueurs qui semble bien fonctionner ensemble, et vous continuez avec eux aussi longtemps que possible », a expliqué Mike Brown.

« En fin de rencontre, on avait un groupe sur le terrain qui tournait bien. C’était serré, donc j’ai insisté avec ce cinq jusqu’au bout, comme je l’ai déjà fait auparavant. On avait Deuce, qui n’est pas titulaire, et Mitch, qui ne l’est pas non plus. Il fallait gagner. Et le plus important, c’est qu’à part Mikal Bridges, qui a joué 37 minutes, tout le monde a eu un temps de jeu raisonnable — surtout sachant qu’on rejoue demain. »

New York enchaîne mercredi à Toronto en back-to-back, et devrait pouvoir compter sur un Karl-Anthony Towns plus frais — et peut-être revanchard. Malgré une prestation correcte sur le papier (17 points à 5/15, 11 rebonds) contre les Kings, le pivot voudra effacer cette fin de match sur le banc, et surtout une séquence marquante : Russell Westbrook envoyé sur lui en défense pendant une grande partie de la rencontre, malgré l’écart de taille. Le meneur de Sacramento s’en est sorti avec les honneurs, compensant par son intensité, allant même jusqu’à chambrer son adversaire, incapable de le sanctionner durablement dos au panier.

Pendant ce temps, Mitchell Robinson récoltait les louanges de son coach : « Notre défenseur du match, celui qui a eu un impact de très haut niveau tout le long, c’est Mitch », a clamé Mike Brown.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 43 31:32 46.6 36.5 85.8 2.9 8.5 11.4 2.9 3.7 0.9 2.6 0.7 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.