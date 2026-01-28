À l’usure, les Knicks se vengent des Kings

Il y a deux semaines, les Kings imposaient leur loi face aux Knicks à domicile. Cette fois-ci, ce sont les Knicks qui ont pris leur revanche sur les Kings au Madison Square Garden (103-87). À la faveur d’un quatrième quart-temps totalement maîtrisé, dans le sillage de l’inévitable Jalen Brunson (28 points, dont 11 dans les quatre dernières minutes).

Car, à la fin du troisième quart-temps, il y avait encore égalité entre les deux équipes : 72-72. Un score plutôt logique, quand on sait que New York et Sacramento n’ont pas arrêté de se tenir en deux ou trois possessions à partir du deuxième quart-temps, lorsque les visiteurs ont commencé à combler leur retard accumulé dans le premier (36-26).

En pleine forme, mais esseulé, DeMar DeRozan (34 points) a ensuite fait la misère à ses défenseurs et c’est notamment parce qu’ils étaient sans solution face à lui – en plus de perdre beaucoup trop de ballons (21) – que les Knicks ne réussissaient pas à se détacher au score. Pourtant, on ne peut pas dire que les Kings étaient dans un grand soir, comme le prouve leur… 5/30 à 3-points.

C’est justement cette différence de réussite extérieure qui s’est avérée déterminante sur la durée, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby et Jalen Brunson ne manquant pas de planter les paniers importants pour faire le « break » dans le dernier acte. Achevé sur un 13-2 en faveur de New York.

CE QU’IL FAUT RETENIR

New York a attendu le dernier acte. Bousculés, les Knicks ont fini par trouver la solution, deux semaines après avoir perdu à Sacramento face à ces mêmes Kings. La défense était déjà satisfaisante, mais elle est encore montée d’un cran dans le quatrième quart-temps, pendant que l’attaque franchissait aussi un cap, avec une adresse extérieure retrouvée. À -5 à quatre minutes de la fin, Jalen Brunson a enfilé son costume de « Captain Clutch » malgré DeMar DeRozan, un sacré client dans le domaine, et ses 11 points (sur les 13 derniers de l’équipe) ont conduit les hommes de Mike Brown à un troisième succès consécutif, assez logique.

Sacramento s’incline encore. Cela fait maintenant six défaites d’affilée pour les Kings, qui auront trois autres déplacements sur la côte Est avant de rentrer à la maison. Si DeMar DeRozan, auteur d’un grand match, a longtemps maintenu les siens en vie, les Californiens auront donc fini par prendre un éclat dans les douze dernières minutes. Comme dans le premier quart-temps, ils n’ont pas su freiner l’attaque new-yorkaise, qui s’est enflammée de loin, sans non plus réussir à stopper Jalen Brunson lorsqu’il se lançait dans ses isolations. Offensivement, ce n’était pas mieux, avec plein de ratés et aucune solution en dehors de DeRozan.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.