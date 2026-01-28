Matchs
NBA
Matchs
NBA

À l’usure, les Knicks se vengent des Kings

Publié le 28/01/2026 à 6:04
Modifié le 28/01/2026 à 7:43 Twitter Facebook

Longtemps portés par un super DeMar DeRozan (34 points), les Kings ont fini par craquer dans le dernier quart-temps à New York (103-87).

Il y a deux semaines, les Kings imposaient leur loi face aux Knicks à domicile. Cette fois-ci, ce sont les Knicks qui ont pris leur revanche sur les Kings au Madison Square Garden (103-87). À la faveur d’un quatrième quart-temps totalement maîtrisé, dans le sillage de l’inévitable Jalen Brunson (28 points, dont 11 dans les quatre dernières minutes).

Car, à la fin du troisième quart-temps, il y avait encore égalité entre les deux équipes : 72-72. Un score plutôt logique, quand on sait que New York et Sacramento n’ont pas arrêté de se tenir en deux ou trois possessions à partir du deuxième quart-temps, lorsque les visiteurs ont commencé à combler leur retard accumulé dans le premier (36-26).

En pleine forme, mais esseulé, DeMar DeRozan (34 points) a ensuite fait la misère à ses défenseurs et c’est notamment parce qu’ils étaient sans solution face à lui – en plus de perdre beaucoup trop de ballons (21) – que les Knicks ne réussissaient pas à se détacher au score. Pourtant, on ne peut pas dire que les Kings étaient dans un grand soir, comme le prouve leur… 5/30 à 3-points.

C’est justement cette différence de réussite extérieure qui s’est avérée déterminante sur la durée, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby et Jalen Brunson ne manquant pas de planter les paniers importants pour faire le « break » dans le dernier acte. Achevé sur un 13-2 en faveur de New York.

CE QU’IL FAUT RETENIR

New York a attendu le dernier acte. Bousculés, les Knicks ont fini par trouver la solution, deux semaines après avoir perdu à Sacramento face à ces mêmes Kings. La défense était déjà satisfaisante, mais elle est encore montée d’un cran dans le quatrième quart-temps, pendant que l’attaque franchissait aussi un cap, avec une adresse extérieure retrouvée. À -5 à quatre minutes de la fin, Jalen Brunson a enfilé son costume de « Captain Clutch » malgré DeMar DeRozan, un sacré client dans le domaine, et ses 11 points (sur les 13 derniers de l’équipe) ont conduit les hommes de Mike Brown à un troisième succès consécutif, assez logique.

Sacramento s’incline encore. Cela fait maintenant six défaites d’affilée pour les Kings, qui auront trois autres déplacements sur la côte Est avant de rentrer à la maison. Si DeMar DeRozan, auteur d’un grand match, a longtemps maintenu les siens en vie, les Californiens auront donc fini par prendre un éclat dans les douze dernières minutes. Comme dans le premier quart-temps, ils n’ont pas su freiner l’attaque new-yorkaise, qui s’est enflammée de loin, sans non plus réussir à stopper Jalen Brunson lorsqu’il se lançait dans ses isolations. Offensivement, ce n’était pas mieux, avec plein de ratés et aucune solution en dehors de DeRozan.

New York Knicks / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 35 9/17 4/8 6/7 0 3 3 4 2 0 2 1 17 28 25
Mikal Bridges 38 8/13 2/3 0/0 1 2 3 5 1 1 1 0 14 18 21
Karl-Anthony Towns 27 5/15 3/8 4/4 3 8 11 4 2 0 2 0 -3 17 20
OG Anunoby 32 5/7 3/4 2/2 1 1 2 0 3 2 7 0 5 15 10
Josh Hart 31 2/6 0/2 3/3 1 8 9 4 2 3 4 0 -2 7 15
Miles McBride 30 4/11 1/6 0/0 0 2 2 4 3 1 1 0 20 9 8
Mitchell Robinson 27 3/5 0/0 1/2 6 7 13 0 1 2 0 0 25 7 19
Landry Shamet 17 1/3 0/0 0/0 0 1 1 3 2 2 1 0 1 2 5
Guerschon Yabusele 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
Total 37/78 13/32 16/18 12 32 44 24 16 11 18 1 103
Sacramento Kings / 87 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
DeMar DeRozan 39 13/26 1/7 7/8 0 5 5 0 3 0 2 0 -17 34 23
Russell Westbrook 33 6/19 2/9 0/0 3 1 4 5 4 1 6 0 -17 14 5
Domantas Sabonis 33 5/10 0/2 1/2 5 7 12 7 2 0 3 1 -17 11 22
Nique Clifford 30 3/8 1/3 0/0 1 2 3 1 0 3 1 0 -2 7 8
Precious Achiuwa 24 3/7 0/2 0/0 2 3 5 0 1 2 2 0 -8 6 7
Dylan Cardwell 22 2/3 0/0 0/0 3 7 10 0 3 0 0 2 -6 4 15
Dennis Schroder 23 1/8 0/3 2/2 0 1 1 4 1 2 1 0 -12 4 3
Maxime Raynaud 14 1/2 0/0 2/2 0 3 3 0 1 0 1 0 1 4 5
Keon Ellis 22 1/4 1/4 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -2 3 2
Total 35/87 5/30 12/14 14 30 44 18 16 8 16 3 87

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS115
POR111
NYK103
SAC87
PHI139
MIL122
OKC104
NOR95
DEN107
DET109
PHO106
BRO102
UTH103
LAC115

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Sacramento Kings en 1 clic

New York Knicks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes