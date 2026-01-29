Le 4 à la suite pour les Hawks à Boston

Giflés à la maison par ces mêmes Celtics, et par Jaylen Brown (41 points), une dizaine de jours plus tôt, les Hawks ont profité de leur venue dans le Massachusetts pour leur rendre la pareille.

Et il n’a d’ailleurs fallu qu’un petit quart-temps à Atlanta, le premier en l’occurrence (38-18), pour faire la différence dans cette partie. Forts d’une adresse à 3-points insolente et d’une marque bien répartie, avec un apport au scoring de tous les entrants, les visiteurs ont ainsi coulé la défense de Boston, pas non plus aidée par des balles perdues qui ont favorisé le jeu rapide adverse.

Après douze minutes, il y avait donc +20 en faveur des Hawks au tableau d’affichage et cet avantage – monté jusqu’à +23 –, ils ne l’ont plus lâché de la soirée. Au mieux, les Celtics sont revenus à -9, en toute fin de troisième quart-temps, sauf que cela n’a pas duré très longtemps et la bande de Quin Snyder a remis un coup d’accélérateur définitif, quasiment dans la foulée.

Si Boston a certes fait du bon boulot sous le cercle, ce fut en revanche bien plus compliqué derrière l’arc et c’est justement cette différence de paniers à 3-points (18/42 d’un côté et seulement 9/34 de l’autre) qui explique le déséquilibre entre les deux équipes. Atlanta ne manquant pas de se régaler en transition, avec les trop nombreux ballons perdus des joueurs de Joe Mazzulla.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta démarre fort puis contrôle les débats. Vainqueurs de leur quatrième match consécutif, les Hawks ont livré une prestation autoritaire. Le collectif prend forme, et on voit que c’est l’une de leurs forces, avec six joueurs à plus de 10 points. Le potentiel offensif est lui indéniable, avec un ballon qui bouge bien, des snipers qui apportent une menace permanente à 3-points et des défenseurs agressifs sur le porteur de balle pour forcer des situations de jeu rapide qui collent à l’effectif dont dispose Quin Snyder. Le bilan équilibré n’est pas loin (24-25) et la 9e place est en poche.

– Boston revenait de trop loin. Difficile de gagner un match quand on se retrouve à -20 après douze minutes, même si les Celtics ont évidemment déjà prouvé cette saison qu’ils avaient les ressources mentales pour combler un tel retard. Néanmoins, le soutien du TD Garden n’aura pas suffi cette nuit et en sachant que Jaylen Brown n’était pas non plus dans son assiette, cela ne faisait qu’empirer la situation. Lâchés par leur adresse extérieure, leur défense et leurs leaders, alors que le banc était au rendez-vous, les Celtics auront maintenant l’occasion de se relancer contre les Kings puis les Bucks, toujours à la maison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.