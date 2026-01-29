Le Magic se relance en s’offrant un nouveau derby floridien

Retrouver le succès virait à l’urgence pour le Magic, et il a profité de son court déplacement à Miami pour y parvenir. Orlando s’est imposé mercredi dans la salle du Heat dans un match offensif (124-133) et décousu.

Miami débute bien la rencontre, avec de la réussite extérieure pour Andrew Wiggins, Bam Adebayo et Norman Powell. Tout le monde apporte son écot en attaque, et les locaux provoquent coup sur coup deux fautes à Anthony Black puis à Jalen Suggs. Le rookie Kasparas Jakucionis se permet de voler le ballon dans les mains d’ordinaire si sûres de Tyus Jones et le Heat part pied au plancher avec 17 points inscrits après cinq minutes (17-13).

Le coup de chaud de Simone Fontecchio

Mais cette belle dynamique ne dure pas, faute notamment de leader offensif à même de créer des solutions. Pendant ce temps, le Magic se réveille en défense avec les entrées de Jonathan Isaac et Tristan Da Silva. Orlando lâche les chevaux et inscrit plusieurs paniers sur contre-attaque en 36 secondes chrono ! D’un 16-2, les visiteurs créent le premier écart (21-34, 12′).

L’étincelle en attaque vient enfin du banc pour Miami. Le duo Simone Fontecchio – Dru Smith s’occupe de tout, pendant que le Magic retombe dans ses travers alors que Wendell Carter Jr est contraint de rejoindre le banc avec trois fautes après seulement 14 minutes de jeu.

L’embellie du Heat se poursuit grâce à un Fontecchio incandescent, auteur de 14 points en cinq minutes ! L’ailier italien ramène à lui tout seul ou presque les siens dans la partie pendant que les leaders du Magic sont au repos. Kel’el Ware, de retour au jeu, ponctue un 24-7 et Miami déroule. Fontecchio poursuit son festival de la première période d’un tir lointain avec la planche : les joueurs d’Erik Spoelstra renversent la partie et rentrent aux vestiaires avec neuf points d’avance (68-59).

Le Magic, maître de la loi des séries

Cette belle impression ne sera finalement que de courte durée. En trois minutes à peine après la reprise, Orlando a déjà retrouvé ses cannes, et laisse le Heat sur place. Le Magic est parfois un peu désordonné, mais la dynamique est clairement en sa faveur. Paolo Banchero prend le contrôle des opérations et orchestre le jeu des siens. Orlando signe un premier 18-7 pour entamer le quart-temps, et ne desserre pas l’étau. Une fois encore, le duo Da Silva – Isaac fait beaucoup de bien en rotation, et les visiteurs frappent cette fois derrière l’arc pour un 14-4 qui met un peu plus le Heat dans le dur (85-95).

Miami est décidément à réaction, et s’appuie comme dans le deuxième quart-temps sur un Simone Fontecchio remarquable. Il est accompagné cette fois par Jaime Jaquez Jr, et par Bam Adebayo, un des rares titulaires probants mercredi. L’intérieur All-Star fait parler son adresse longue distance et poursuit ce match de série avec un 19-8 Heat pour revenir à trois longueurs à un peu plus de huit minutes de la fin (104-107). Mais à courir après le score, les locaux s’époumonent et baissent le pied presque aussi vite qu’ils n’étaient revenus dans le coup. Un bon passage de Jalen Suggs, et le talent du trio majeur Paolo Banchero (31 points, 12 rebonds, 4 passes), Anthony Black (26 points à 11/19, 7 rebonds, 5 passes, 4 interceptions), Desmond Bane (23 points à 10/16, 5 passes) suffit à recréer l’écart (104-121). Le dernier baroud d’honneur mené par Norman Powell intervient trop tard pour le Heat, revenu à six points avec 1’25” à jouer mais parti de trop loin pour signer le hold-up.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une démonstration d’envie dans le 3e quart pour le Magic. Vexé d’avoir encaissé 41 points dans le deuxième quart-temps, Orlando s’est remis la tête à l’endroit à la pause. Les résultats ont été spectaculaires : une domination totale avec une défense retrouvée (sept ballons perdus provoqués), une agressivité haussée de trois crans (six rebonds offensifs) et des leaders offensifs au rendez-vous (30 points pour le trio Banchero – Black – Bane). Ce 40-20 dans le troisième quart-temps a décidé du sort de la rencontre, et le Magic y a montré son meilleur visage.

– Kel’el Ware a rejoué (un peu). Touché aux ischio-jambiers, le jeune intérieur du Heat faisait son retour après quatre matchs d’absence. Un retour assez minimaliste puisqu’il n’a eu le droit qu’à 6’40” de jeu (4 points à 2/5, 4 rebonds, 1 contre), dont seulement deux dans le troisième acte alors que le Magic faisait très mal dans la raquette. Erik Spoelstra a expliqué vouloir le remettre progressivement dans le bain… Et faire confiance à sa rotation des dernières rencontres. Le cas Ware pourrait encore faire parler prochainement à South Beach.

– La Floride est bleue. Le troisième choc de la saison entre les deux franchises floridiennes a une nouvelle fois tourné en la faveur du Magic, assuré d’un éventuel “tie-breaker” en sa faveur face à son voisin. Cette victoire après quatre revers consécutifs est d’autant plus symbolique qu’elle permet à Orlando de repasser devant sa victime du soir à la 7e place de la conférence Est.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.