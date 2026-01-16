Stats & Highlights | Rayan Rupert et les remplaçants des Blazers au rendez-vous

Pas de Cooper Flagg ? Ça n’a pas empêché les Mavericks de s’amuser face au Jazz, qui a pris l’eau face à un Klay Thompson en mode « vintage ». Avec son 10/18 dont 6/13 de loin, l’ancien compère de Stephen Curry dépasse Damian Lillard au classement des shooteurs à 3-points les plus prolifiques, et se classe désormais quatrième !

Toujours sans Zaccharie Risacher, les Hawks chutent de leur côté à Portland, pourtant privé de Deni Avdija. C’est le banc des Blazers qui a fait basculer le match, avec notamment un Rayan Rupert à 13 points en 16 minutes !

Dallas – Utah : 144-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 118 MEM 111 DET 108 PHO 105 MIA 114 BOS 119 HOU 91 OKC 111 SAS 119 MIL 101 DAL 144 UTH 122 GSW 126 NYK 113 POR 117 ATL 101 LAL 117 CHA 135

Portland – Atlanta : 117-101

