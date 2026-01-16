Stats & Highlights | Rayan Rupert et les remplaçants des Blazers au rendez-vous

Matchs
Les remplaçants des Blazers, dont un très bon Rayan Rupert (13 points en 16 minutes) ont fait basculer le match en faveur de Portland face aux Hawks.

Rayan Rupert et les BlazersPas de Cooper Flagg ? Ça n’a pas empêché les Mavericks de s’amuser face au Jazz, qui a pris l’eau face à un Klay Thompson en mode « vintage ». Avec son 10/18 dont 6/13 de loin, l’ancien compère de Stephen Curry dépasse Damian Lillard au classement des shooteurs à 3-points les plus prolifiques, et se classe désormais quatrième !

Toujours sans Zaccharie Risacher, les Hawks chutent de leur côté à Portland, pourtant privé de Deni Avdija. C’est le banc des Blazers qui a fait basculer le match, avec notamment un Rayan Rupert à 13 points en 16 minutes !

Orlando – Memphis
Detroit – Phoenix
Miami – Boston
Houston – Oklahoma City
San Antonio – Milwaukee
Golden State – New York
LA Lakers – Charlotte

Dallas – Utah : 144-122

Dallas Mavericks / 144 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Naji Marshall 24 9/15 2/5 2/2 1 5 6 4 1 3 1 0 16 22 28
Jaden Hardy 25 5/15 4/13 5/6 0 1 1 5 3 0 0 0 -3 19 14
Brandon Williams 25 7/8 0/1 4/6 0 2 2 3 3 0 3 1 10 18 18
Caleb Martin 29 6/8 2/2 0/0 0 5 5 6 4 3 1 0 16 14 25
Dwight Powell 25 3/4 0/0 0/0 1 6 7 0 1 2 2 2 4 6 14
Klay Thompson 23 10/18 6/13 0/0 0 1 1 6 0 1 2 1 25 26 25
Jeremiah Robinson-Earl 21 5/8 2/3 0/0 2 5 7 0 1 2 1 0 -1 12 17
Moussa Cisse 23 4/4 0/0 2/3 5 8 13 2 3 0 1 3 18 10 26
Miles Kelly 22 3/8 3/8 0/0 0 0 0 1 2 2 0 0 13 9 7
Ryan Nembhard 23 3/9 0/2 2/2 0 4 4 10 1 0 2 0 12 8 14
Total 55/97 19/47 15/19 9 37 46 37 19 13 13 7 144
Utah Jazz / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Keyonte George 29 6/11 1/3 4/4 1 2 3 3 0 1 4 0 -21 17 15
Airious Bailey 30 6/15 1/5 2/2 3 2 5 3 4 2 3 2 -19 15 15
Cody Williams 31 6/12 1/2 0/0 1 5 6 0 2 1 1 0 -5 13 13
Isaiah Collier 29 4/11 0/4 2/2 4 1 5 11 0 0 1 0 -5 10 18
Kyle Filipowski 20 3/8 1/5 1/1 0 4 4 0 4 1 4 0 -11 8 4
Brice Sensabaugh 28 10/15 3/7 4/4 2 3 5 1 2 1 0 0 -10 27 29
Walter Clayton Jr. 31 5/11 1/5 4/4 0 2 2 8 0 1 2 0 -8 15 18
Kyle Anderson 26 5/7 1/1 1/6 1 5 6 6 1 1 1 1 -9 12 18
Taylor Hendricks 16 2/6 1/4 0/0 0 3 3 1 1 1 1 1 -22 5 6
Total 47/96 10/36 18/23 12 27 39 33 14 9 17 4 122

Portland – Atlanta : 117-101

Portland Trail Blazers / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shaedon Sharpe 33 8/15 2/5 6/6 2 7 9 5 1 2 5 0 0 24 28
Jrue Holiday 21 5/11 1/4 1/2 1 3 4 4 0 3 1 0 7 12 15
Toumani Camara 38 5/15 1/9 0/0 1 3 4 1 1 0 1 0 -1 11 5
Donovan Clingan 28 3/8 0/3 3/7 6 6 12 1 2 0 1 0 -8 9 12
Sidy Cissoko 22 2/7 2/5 0/0 2 1 3 1 3 1 0 0 -4 6 6
Jerami Grant 23 4/9 1/4 7/9 0 2 2 3 4 0 1 2 16 16 15
Rayan Rupert 16 5/7 3/4 0/0 1 2 3 2 2 3 2 0 22 13 17
Caleb Love 26 5/12 2/6 0/0 0 3 3 4 1 3 3 0 6 12 12
Duop Reath 13 3/7 2/6 0/0 1 2 3 0 1 0 0 1 20 8 8
Robert Williams III 20 3/4 0/0 0/0 2 9 11 2 0 1 0 2 22 6 21
Total 43/95 14/46 17/24 16 38 54 23 15 13 14 5 117
Atlanta Hawks / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Onyeka Okongwu 37 10/21 5/15 1/1 3 6 9 2 5 3 4 1 -19 26 26
Jalen Johnson 38 4/9 0/3 4/4 0 11 11 6 3 0 6 0 3 12 18
Nickeil Alexander-Walker 29 2/6 2/4 5/6 2 4 6 7 3 1 3 0 -4 11 17
Dyson Daniels 33 5/9 0/0 0/0 0 5 5 1 1 1 1 0 -13 10 12
Vit Krejci 21 3/5 2/4 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 8 9
CJ McCollum 29 6/15 1/6 7/11 1 2 3 4 2 1 1 1 -2 20 15
Mouhamed Gueye 21 2/6 2/5 0/0 0 3 3 2 4 2 0 1 -16 6 10
Luke Kennard 19 2/5 1/3 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 -24 5 2
Corey Kispert 13 1/5 1/4 0/0 1 1 2 0 0 1 2 0 -7 3 0
Total 35/81 14/44 17/22 7 33 40 23 19 10 18 4 101

