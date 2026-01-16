Sans Devin Booker, les Suns vendent chèrement leur peau à Detroit

Toujours sans Jalen Green, ni Devin Booker touché à la cheville, les Suns se présentent à Detroit affaiblis offensivement… mais fidèles à leur nouvelle mentalité, illustrée par Dillon Brooks.

Car si Tobias Harris lance les Pistons pour son retour de l’infirmerie, les joueurs de Jordan Ott déclenchent un barrage à 3-points, derrière Grayson Allen, pour prendre le contrôle du match. L’écart monte à +16 (34-50) pour les visiteurs dans le deuxième quart-temps en faveur des joueurs de l’Arizona, mais les Pistons ne décrochent pas.

Alors que les contacts se multiplient et que les arbitres sont obligés de jouer les pompiers en multipliant les coups de sifflet, Dillon Brooks prend une flagrante pour avoir balayé du coude devant lui, et avoir touché Ron Holland.

Le turbulent ailier a déjà quatre fautes à la mi-temps, et les Suns commencent à payer leurs efforts. À la mi-temps, ils sont ainsi toujours devant (56-63) mais le momentum semble bien pour les Pistons.

Ça se confirme au retour des vestiaires, alors que l’activité de Jalen Duren et Ausar Thompson pèse sur les joueurs de Phoenix. Detroit repasse en tête mais dans un dernier quart-temps où les deux équipes ont toutes les peines du monde à marquer, ce sont les Pistons qui prennent finalement l’avantage, alors que Grayson Allen multiplie les tentatives à 3-points ratées. Et s’il retrouve finalement la mire, c’est trop tard (108-105) pour renverser la situation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La fluctuation du 3-points. Sans Jalen Green ni Devin Booker, les Suns ont beaucoup misé sur le 3-points pour faire basculer le match en leur faveur. Ils ont ainsi commencé par un 1/6 de loin jusqu’au milieu du premier quart-temps, avant de signer un 12/22 ensuite, jusqu’au milieu du troisième quart-temps. Problème : ils ont fini sur un 4/18. Trois périodes de réussite très différentes, qui résument assez bien leur match sur le plan offensif.

– Les Pistons s’accrochent. Face à l’adresse de Grayson Allen et compagnie entre le milieu du premier quart-temps et le début de la deuxième mi-temps, les Pistons ont fait le dos rond. C’est collectivement qu’ils sont allés chercher la victoire, malgré un Cade Cunningham limité à 3/16 au tir et 4/9 aux lancers-francs…

– L’expérience Dillon Brooks. L’ailier a changé l’identité des Suns mais sa fougue continue de lui jouer des vilains tours. Il a d’abord fait mal aux Pistons avec sa capacité à provoquer des fautes, avec un 3+1 qui a offert la plus grosse avance du match à son équipe dans le deuxième quart-temps. Mais derrière, il s’est une nouvelle perdu, entre maladresse, fautes et gestes inutiles qui ont permis aux Pistons de serrer les rangs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.