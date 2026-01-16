Les Rockets ne font pas le poids face au Thunder

Face au Thunder, les Rockets voulaient enchaîner après leur succès contre Chicago, mardi dernier. Dans le premier quart-temps, les deux équipes se cassent les dents sur des défenses bien en place et enchaînent les tirs ratés, tout comme les ballons perdus. Toutefois, OKC peut compter sur un panier primé d’Ajay Mitchell (17 points, 7/10 au tir) pour mener 21- 19 après douze minutes de jeu.

Le Belge continue sur sa lancée dans le deuxième acte, mais les Rockets ne se laissent pas distancer. À défaut d’être adroit, Houston peut compter sur sa domination au rebond offensif (23 prises pour Houston contre 7 pour OKC) afin de s’offrir de nombreuses secondes chances et de rester au contact (36-36).

Cependant, les visiteurs passent un premier coup d’accélérateur au milieu de ce deuxième quart-temps avec un 11-2, au cours duquel Shai Gilgeous-Alexander (20 points, 2 rebonds, 4 passes) inscrit ses cinq premiers points de la soirée. Avant la mi-temps, le MVP en titre réussit un tir lointain face à Josh Okogie et le Thunder rejoint les vestiaires en menant 55-48.

Et la foudre s’est abattue sur Houston

Au début de la deuxième mi-temps, les Texans passent un 10-2 pour reprendre l’avantage après un panier de Josh Okogie, servi par Alperen Sengun (14 points, 13 rebonds, 5 passes), mais cela ne dure pas. Rapidement, OKC reprend les commandes et compte deux points d’avance avant le début du dernier acte.

Un quatrième quart-temps où les champions en titre déroulent. Cason Wallace réussit deux paniers primés, suivi par un tir à mi-distance de Kenrich Williams, pour offrir onze longueurs d’avance aux visiteurs, le plus gros écart du match (90-79). Pour tenter de rester dans la partie, Houston multiplie les tentatives à 3-points, mais jamais la machine ne se met en route, à l’image de ce 7/24 de loin lorsque le coup de sifflet final retentit.

Au milieu de ce dernier acte, Alperen Sengun perd un ballon tandis que Jaylin Williams obtient un panier facile sous le cercle. Dans la foulée, Shai Gilgeous-Alexander réussit deux lancers francs pour mettre définitivement le Thunder à l’abri. OKC s’impose ainsi 111 à 91 et enchaîne un cinquième succès de rang avant de poursuivre ce road trip avec un déplacement à Miami ce samedi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Si près et pourtant si loin. Le Thunder a été en tête quasiment tout le match, mais les Rockets sont restés au contact pendant trois quart-temps. Toutefois, hormis lors de ce “run” au début du troisième acte, jamais Houston n’a réussi à repasser devant et a dû continuer de courir après le score. Pendant longtemps, l’écart a oscillé entre huit et deux points jusqu’au moment où le Thunder s’est définitivement mis à l’abri dans le quatrième quart-temps. Durant les douze dernières minutes de la partie, OKC passe un 34-16 pour s’imposer. Une défaite que Houston peut mettre sur le dos de sa maladresse, surtout à 3-points. Alors qu’ils prenaient l’eau, les Texans n’ont cessé de tirer derrière l’arc, sans succès. Kevin Durant incarne cette maladresse puisque l’ancien MVP finit certes avec 19 points, mais à seulement 7/23 au tir et 0/5 de loin.

Shai Gilgeous-Alexander sait déléguer. Pour s’imposer, le Thunder n’a même pas eu besoin d’un grand Shai Gilgeous-Alexander. Il faut attendre le deuxième acte pour voir le MVP en titre inscrire ses premiers points et sa série de matchs à plus de vingt points a même failli prendre fin. Cependant, la star du Thunder l’a sauvée avec deux lancers francs en fin de rencontre pour enchaîner un 112e match consécutif à plus de 20 points. Si “SGA” a été discret, ses coéquipiers ont pris le relais. Chet Holmgren a brillé avec 19 points et en défense, il a ajouté quatre contres. En sortie de banc, Ajay Mitchell a été précieux en début de match tandis que Cason Wallace a inscrit deux tirs à 3-points importants dans le quatrième quart-temps.

“Allô Houston, on a un problème”. Avec cette défaite, Houston enregistre un cinquième revers en sept matchs. Les Rockets réalisent ainsi la mauvaise opération de la soirée puisqu’ils se rapprochent un peu plus de la zone du “play-in”. Moins d’un match sépare les Suns (24 victoires – 17 défaites), 7e, des Rockets (23 victoires – 15 défaites) tandis que les Warriors (22 victoires – 19 défaites) profitent de leur succès face aux Knicks pour se rapprocher du top 6.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.