Stats & Highlights | Les Kings surprennent les Rockets, les Knicks calment les Blazers

« Light the Beam ! » Cela faisait deux bonnes semaines que ce chant de la gagne n’avait plus été scandé au sein du Golden 1 Center. Les Kings (9v-30d), qui restaient sur 7 défaites de rang, ont mis fin à cette période de disette en battant les Rockets (22v-14d) sur leur parquet (111-98).

Cette victoire porte la marque d’un DeMar DeRozan qui, avec ses 22 unités dans la partie, est devenu le 23e joueur de l’histoire à atteindre les 26 000 points en carrière. Avec lui, Zach LaVine, Russell Westbrook et Malik Monk ont tous apporté au moins 15 points. Sous les yeux de ses parents, Maxime Raynaud a signé un nouveau double-double (12 points et 10 rebonds).

Ce succès de Sacramento vient gâcher la grosse sortie d’Amen Thompson, auteur de 31 points et 13 rebonds, et l’un des posters de la soirée. Kevin Durant (23 points) et les siens ont, pour une fois, été dominés au rebond.

Les Suns sans souci face aux Wizards

Une autre série, de victoires cette fois, a pris fin à Portland où les Knicks (25v-14d) ont battu (114-123) les Blazers (19v-21d). Tous les membres du cinq new-yorkais ont signé au moins 18 points, y compris le revenant Josh Hart qui n’avait plus joué depuis Noël, et Jalen Brunson, meilleur marqueur de la partie (26 points).

En face, Deni Avdija, Shaedon Sharpe et Caleb Love ont passé la barre des 20 points, mais cela n’a pas suffi pour poursuivre cette série de cinq victoires de rang et pour se rapprocher du bilan équilibré.

Un peu plus haut au classement à l’Ouest, les Suns (24v-15d) n’ont pas eu de difficulté (112-93) pour repousser les Wizards (10v-28d). Phoenix, dont Royce O’Neale a terminé meilleur marqueur avec « seulement » 19 points, comptait plus de 30 unités d’avance à l’entame du dernier quart-temps. Alex Sarr a fini en double-double (19 points et 15 rebonds), quand Bilal Coulibaly a apporté 12 points.

Portland – New York : 114-123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 128 NOR 118 MEM 103 BRO 98 TOR 116 PHI 115 POR 114 NYK 123 MIN 104 SAS 103 OKC 124 MIA 112 DEN 108 MIL 104 PHO 112 WAS 93 GSW 111 ATL 124 SAC 111 HOU 98

Phoenix – Washington : 112-93

Sacramento – Houston : 111-98

