Stats & Highlights | Les Kings surprennent les Rockets, les Knicks calment les Blazers

NBA – Dans un match où DeMar DeRozan a atteint la barre des 26 000 points en carrière, Sacramento a repoussé Houston (111-98). Les Knicks ont mis fin à la série de cinq victoires des Blazers.

Kings Rockets« Light the Beam ! » Cela faisait deux bonnes semaines que ce chant de la gagne n’avait plus été scandé au sein du Golden 1 Center. Les Kings (9v-30d), qui restaient sur 7 défaites de rang, ont mis fin à cette période de disette en battant les Rockets (22v-14d) sur leur parquet (111-98).

Cette victoire porte la marque d’un DeMar DeRozan qui, avec ses 22 unités dans la partie, est devenu le 23e joueur de l’histoire à atteindre les 26 000 points en carrière. Avec lui, Zach LaVine, Russell Westbrook et Malik Monk ont tous apporté au moins 15 points. Sous les yeux de ses parents, Maxime Raynaud a signé un nouveau double-double (12 points et 10 rebonds).

Ce succès de Sacramento vient gâcher la grosse sortie d’Amen Thompson, auteur de 31 points et 13 rebonds, et l’un des posters de la soirée. Kevin Durant (23 points) et les siens ont, pour une fois, été dominés au rebond.

Les Suns sans souci face aux Wizards

Une autre série, de victoires cette fois, a pris fin à Portland où les Knicks (25v-14d) ont battu (114-123) les Blazers (19v-21d). Tous les membres du cinq new-yorkais ont signé au moins 18 points, y compris le revenant Josh Hart qui n’avait plus joué depuis Noël, et Jalen Brunson, meilleur marqueur de la partie (26 points).

En face, Deni Avdija, Shaedon Sharpe et Caleb Love ont passé la barre des 20 points, mais cela n’a pas suffi pour poursuivre cette série de cinq victoires de rang et pour se rapprocher du bilan équilibré.

Un peu plus haut au classement à l’Ouest, les Suns (24v-15d) n’ont pas eu de difficulté (112-93) pour repousser les Wizards (10v-28d). Phoenix, dont Royce O’Neale a terminé meilleur marqueur avec « seulement » 19 points, comptait plus de 30 unités d’avance à l’entame du dernier quart-temps. Alex Sarr a fini en double-double (19 points et 15 rebonds), quand Bilal Coulibaly a apporté 12 points.

Portland – New York : 114-123

Portland Trail Blazers / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Deni Avdija 38 8/17 1/5 8/10 0 5 5 4 2 3 5 1 -13 25 22
Shaedon Sharpe 35 9/17 1/6 4/4 0 6 6 3 0 2 4 0 3 23 22
Caleb Love 29 8/18 5/12 0/0 0 4 4 4 1 1 1 0 -11 21 19
Robert Williams III 16 5/5 1/1 1/1 0 4 4 2 0 1 1 2 15 12 20
Toumani Camara 39 3/8 1/5 4/4 0 6 6 2 1 1 2 1 -20 11 14
Donovan Clingan 29 3/6 0/2 2/2 4 4 8 1 1 0 1 2 -23 8 15
Jrue Holiday 16 2/7 2/4 2/2 1 1 2 4 1 1 1 0 4 8 9
Sidy Cissoko 28 2/6 1/4 0/0 1 1 2 3 2 0 0 0 3 5 6
Rayan Rupert 10 0/0 0/0 1/2 1 1 2 1 0 0 0 0 -3 1 3
Total 40/84 12/39 22/25 7 32 39 24 8 9 15 6 114
New York Knicks / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 37 10/19 3/9 3/3 0 6 6 8 4 1 2 0 18 26 30
OG Anunoby 34 9/15 4/7 2/2 1 6 7 3 3 1 1 0 10 24 28
Karl-Anthony Towns 28 9/13 2/3 0/1 3 8 11 3 4 0 2 2 -3 20 29
Mikal Bridges 34 8/15 2/7 0/0 3 3 6 6 1 3 1 1 18 18 26
Josh Hart 31 7/15 3/5 1/2 0 3 3 6 4 2 4 1 0 18 17
Miles McBride 35 3/11 2/9 0/0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 8 2
Mitchell Robinson 25 3/5 0/0 0/0 6 5 11 2 1 3 0 3 11 6 23
Jordan Clarkson 13 1/6 1/6 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 -7 3 -1
Mohamed Diawara 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 1
Total 50/99 17/46 6/8 13 32 45 32 18 11 12 7 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Phoenix – Washington : 112-93

Phoenix Suns / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Royce O'Neale 26 6/10 5/9 2/2 1 6 7 4 1 2 3 0 18 19 25
Devin Booker 26 5/14 1/4 6/6 0 3 3 8 1 0 1 0 16 17 18
Dillon Brooks 24 5/14 4/8 2/2 0 1 1 1 2 0 2 0 10 16 7
Grayson Allen 24 4/10 4/9 0/0 2 5 7 2 2 1 1 1 17 12 16
Mark Williams 22 5/6 0/0 1/1 3 4 7 2 4 0 0 3 10 11 22
Oso Ighodaro 20 4/5 0/0 2/4 2 1 3 2 1 2 1 2 11 10 15
Ryan Dunn 19 4/8 1/3 0/0 3 3 6 3 2 0 0 1 8 9 15
Isaiah Livers 7 3/3 1/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 7 9
Rasheer Fleming 13 2/8 0/5 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 4 0
Jordan Goodwin 22 1/9 1/7 0/1 1 5 6 4 2 1 4 0 2 3 1
Nigel Hayes 3 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -5 2 3
Collin Gillespie 29 0/6 0/6 2/3 1 5 6 5 2 4 0 0 14 2 10
Khaman Maluach 5 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -5 0 -1
Total 40/95 17/52 15/19 15 36 51 32 19 11 14 7 112
Washington Wizards / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Alexandre Sarr 28 7/15 0/2 5/5 1 14 15 1 1 1 2 3 -10 19 29
Tre Johnson 30 8/15 3/8 0/0 1 4 5 3 2 0 2 0 -16 19 18
Bilal Coulibaly 29 4/10 2/5 2/2 1 3 4 1 4 2 0 1 -13 12 14
Will Riley 20 2/4 0/1 5/5 3 1 4 1 0 1 2 0 -15 9 11
Carlton Carrington 32 3/5 1/3 2/2 0 4 4 7 1 1 1 0 -17 9 18
Justin Champagnie 21 3/6 0/0 2/2 2 4 6 0 1 1 1 0 -18 8 11
Marvin Bagley III 16 3/4 0/0 0/0 1 2 3 0 1 1 4 1 -16 6 6
KyShawn George 26 2/10 1/5 0/0 0 2 2 4 3 0 6 2 -1 5 -1
Tristan Vukcevic 5 1/3 0/1 2/2 0 1 1 0 0 1 0 0 7 4 4
Khris Middleton 18 1/8 0/4 0/0 1 1 2 5 2 0 2 0 -5 2 0
AJ Johnson 10 0/6 0/1 0/0 2 1 3 0 1 0 2 0 0 0 -5
Malaki Branham 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 1
Anthony Gill 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 34/86 7/30 18/18 12 37 49 22 16 9 22 7 93

Sacramento – Houston : 111-98

Sacramento Kings / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
DeMar DeRozan 37 8/13 0/0 6/6 0 2 2 6 1 0 0 0 13 22 25
Zach LaVine 28 5/11 3/6 5/6 0 2 2 1 3 0 3 0 -1 18 11
Russell Westbrook 34 6/12 3/6 0/0 2 4 6 10 1 1 3 1 7 15 24
Malik Monk 26 6/12 2/4 1/1 0 4 4 3 2 0 0 0 22 15 16
Maxime Raynaud 20 6/10 0/0 0/0 4 6 10 1 4 0 1 0 8 12 18
Precious Achiuwa 39 4/7 0/3 2/2 4 4 8 2 3 2 1 0 8 10 18
Dylan Cardwell 19 4/10 0/0 1/4 8 2 10 1 5 0 1 0 3 9 10
Nique Clifford 22 4/9 0/3 0/1 0 2 2 0 1 0 0 0 6 8 4
Drew Eubanks 9 1/6 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 -2
Keon Ellis 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 0 1
Total 44/90 8/23 15/20 19 27 46 24 22 3 9 1 111
Houston Rockets / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Amen Thompson 41 11/17 0/1 9/12 6 7 13 6 2 0 5 0 -13 31 36
Kevin Durant 38 9/18 4/9 1/1 0 4 4 6 3 0 1 0 -9 23 23
Alperen Sengun 36 8/20 1/5 2/6 4 5 9 3 2 2 1 1 -11 19 17
Jabari Smith Jr. 33 4/13 0/3 1/3 4 2 6 0 1 1 1 1 -10 9 5
Reed Sheppard 15 2/4 1/2 1/1 0 0 0 2 2 0 0 1 -4 6 7
Dorian Finney-Smith 16 1/3 0/2 2/2 1 1 2 0 2 0 0 1 2 4 5
Aaron Holiday 28 1/7 1/7 0/0 0 1 1 4 2 1 0 1 -19 3 4
Steven Adams 24 0/0 0/0 3/4 4 2 6 1 2 0 2 0 0 3 7
Josh Okogie 9 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 -1
Total 36/84 7/30 19/29 19 23 42 22 16 4 10 5 98

Par Samuel Hauraix
