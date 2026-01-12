Au bout du suspense, Scottie Barnes libère Toronto face aux Sixers

Ce dimanche, Sixers et Raptors se livraient la première manche d’un “back-to-back” joué intégralement à Toronto. Une rencontre où les absents sont nombreux puisque Joel Embiid, Paul George, Brandon Ingram et RJ Barrett n’étaient pas en tenue. Des absences qui peuvent en partie expliquer ce début de match compliqué où les deux équipes manquent d’adresse.

Preuve de cette maladresse, les Raptors n’ont réussi qu’un seul tir dans la deuxième moitié de ce premier quart-temps. Ainsi, les Sixers mènent les débats après douze minutes de jeu grâce à un tir de loin de Jared McCain pour boucler ce premier acte (25-22).

Toronto finit par lancer la machine et si les tirs de loin ne rentrent toujours pas, les Raptors attaquent le cercle pour réussir des paniers ou provoquer des lancers francs, ce qui leur permet de passer devant et de creuser le premier écart de cette partie (44-34). Du côté des Sixers, les pertes de balle se sont jointes à la maladresse. Tyrese Maxey (38 points, 4 rebonds, 5 passes) est le seul joueur de Philadelphie à plus de dix points sur cette première mi-temps, mais son ballon perdu juste avant de rejoindre les vestiaires permet à Toronto de mener 58-48.

Les Sixers reviennent du vestiaire en ayant retrouvé de l’adresse puisque Kelly Oubre Jr. inscrit les sept premiers points de son équipe avant que Tyrese Maxey n’égalise et ne finisse par donner l’avantage à son équipe au milieu de ce troisième quart-temps (73-71). Dès lors, les hommes de Nick Nurse déroulent et mènent 84-76 avant le début du dernier acte.

Jamal Shead envoie le match en prolongation

Cependant, Toronto ne se laisse pas distancer davantage et compte sur le duo Immanuel Quickley – Collin Murray Boyles (17 points, 15 rebonds) pour rependre le contrôle du match (88-86). Au moment d’entrer dans le “money-time”, Philadelphie mène et l’agressivité monte d’un cran avec de nombreux passages sur la ligne dans les lancers-francs des deux côtés. Une fin de match où Scottie Barnes (31 points, 7 rebonds, 8 passes) brille.

L’intérieur commence avec un dunk puis il réussit deux lancers francs avant de donner l’avantage à son équipe (101-100). Cependant, Tyrese Maxey lui répond aussitôt et le meneur des Sixers est à deux doigts d’être le héros de ce match. Lorsqu’il réussi un tir à 3-points face à Alijah Martin, Philadelphie mène de quatre points avec vingt secondes à jouer.

Immanuel Quickley réussit un tir à deux points et sur la possession suivante et les visiteurs perdent le ballon dès la remise en jeu. De l’autre côté du terrain, Collin Murray-Boyles trouve Jamal Shead (22 points, 6 passes) et le match part en prolongation.

Scottie Barnes au bout du suspense

Cette prolongation débute avec une perte de balle de chaque côté. Si les Sixers arrivent à prendre l’avantage, Toronto ne rend pas les armes. Jamal Shead décoche une flèche à longue distance avant de trouver Collin Murray-Boyles dans la raquette. Dans la foulée, le rookie monte au dunk et les Canadiens mènent de trois points à 30 secondes du terme.

VJ Edgecombe (17 points, 4 rebonds) égalise et le dernier ballon du match arrive logiquement dans les mains de Scottie Barnes. Il arrive à provoquer une faute de Kelly Oubre Jr. alors qu’il ne reste qu’une seconde à jouer. Sur la ligne, le numéro 4 des Raptors réussit son premier lancer franc et manque volontairement le second pour offrir la victoire aux Raptors 116-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le craquage des Sixers. Tyrese Maxey avait réalisé un fabuleux quatrième quart-temps avec notamment six points sur les deux dernières minutes du match pour permettre à son équipe de mener de quatre longueurs avec moins de 15 secondes à jouer. Cela aurait donc dû suffire pour ramener la victoire à Philadelphie, mais Toronto est revenu à deux points par l’intermédiaire d’Immanuel Quickley. Sur la remise en jeu suivante, Alijah Martin empêche Kelly Oubre Jr. de trouver VJ Edgecombe et la balle revient en faveur des Canadiens qui peuvent compter sur Jamal Shead pour envoyer le match en prolongation. Une période supplémentaire que les Raptors ont remportée.

– Une rencontre décidée sur des lancers francs. Alors que les deux équipes n’ont pas brillé à 3-points et ont cumulé un 13/63 de loin, elles ont multiplié les passages sur la ligne des lancers francs. Si les Sixers en ont tiré 31, Toronto en a pris 39 et c’est justement sur un lancer franc décisif de Scottie Barnes que les hommes de Darko Rajakovic ont fini par s’imposer.

– À demain ! Après cette rencontre haletante, les deux équipes croiseront à nouveau le fer ce lundi. Un second duel où les Sixers auront à cœur de corriger cette défaite pour ne pas voir la quatrième place occupée par Toronto s’éloigner davantage. À l’heure actuelle, les Canadiens (24 victoires – 16 défaites) n’ont qu’un match et demi d’avance sur la franchise de Pennsylvanie (21 victoires – 16 défaites).

