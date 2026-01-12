Les Nets braqués en beauté par Cedric Coward

C’est ce qu’on appelle le parfait hold-up ! Les Grizzlies ont profité de la réception de Brooklyn pour renouer avec la victoire dans un match qui s’est débloqué pour les locaux dans les toutes dernières minutes. Jusque là, les Nets avaient confirmé à quel point ils pouvaient être une équipe difficile à jouer, pour finalement craquer sur un 15-0 fatal.

Les Nets s’étaient pourtant retrouvés rapidement dans le dur, relégués à -16 grâce au départ canon du trio Coward-Aldama-Landale (27-11). L’écart a plutôt bien tenu jusqu’à la pause (61-50), avant que l’application de la triplette Wolf-Clowney-Claxton n’inverse la tendance. Après les deux paniers à 3-points de Danny Wolf pour égaliser à 67-67, c’est Jalen Wilson qui a surenchéri, par deux fois de loin lui aussi pour faire passer Brooklyn en tête (73-74).

Sans Michael Porter Jr, laissé au repos, les coéquipiers de Nolan Traoré ont poursuivi ainsi sur leur lancée et pensaient avoir fait le plus dur lorsque Cam Thomas est monté à son tour en température, avant de passer le relais à Tyrese Martin et Terance Mann à 3-points pour porter la marque à 90-98 avec trois minutes restantes à jouer.

Dos au mur, les Grizzlies ont su mettre les paniers nécessaires pour rester en vie, avec un 3-points lointain de Cam Spencer, puis un autre de Cedric Coward suivi du floater de l’égalisation de Santi Aldama (98-98). Avec le vent en poupe à leur tour, les troupes de Tuamos Iisalo ont fini fort, avec un nouveau 3-points de Cedric Coward qui a coupé les jambes de Brooklyn suite à deux rebonds offensifs de Jock Landale.

L’Australien a remis ça sur la dernière possession pour permettre à Jaren Jackson Jr de sécuriser la victoire au lancer-franc au terme d’un impeccable 15-0 (103-98).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le sang-froid de Cedric Coward. Le rookie montre qu’il a du répondant à l’approche du “rookie wall” et s’est illustré au meilleur moment pour Memphis, dans un “money-time” sous pression. Ses deux paniers à 3-points ont bouleversé la fin de match et ses 21 vont lui permettre de faire le plein de confiance pour la suite.

– Les rebonds offensifs de Jock Landale. Comme l’ailier l’a déclaré après le match, avant son panier décisif, il y a eu deux rebonds offensifs ô combien précieux arrachés par Jock Landale pour lui permettre de faire mouche. L’Australien en a été cherché un dernier sur la dernière possession à 101-98, obligeant alors Brooklyn à faire faute sur Jaren Jackson Jr. C’est moins spectaculaire que le 2/2 de loin de Coward, mais tout aussi important.

– Les regrets pour les Nets. Les joueurs auront de quoi ressasser cette fin de match ratée sur le chemin du retour, entre le lancer manqué de Noah Clowney à 98-90, le ballon perdu de Terance Mann et cet entêtement à tirer de loin dans un moment où donner le ballon à Cam Thomas pour aller chercher quelques points sur la ligne aurait peut-être été plus judicieux.

– L’altruisme de Nolan Traoré. Clairement, son passage en G-League en début d’exercice lui aura fait le plus grand bien puisqu’il voit de plus en plus le terrain. L’arrière français a ainsi disputé son troisième match de suite à au moins 20 minutes de temps de jeu pour la première fois de la saison et était encore sur le parquet en début de “money-time”. Pas en réussite en attaque (4 points à 2/9 dont 0/5 à 3-points), il s’est racheté en signant 6 passes décisives, son nouveau record en NBA.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.