Le Thunder met une mi-temps pour écarter le Heat

Pour lancer la rencontre, le Heat est le plus en forme, avec ses paniers primés. La réponse du champion arrive via Chet Holmgren. C’est lui le joueur du Thunder le plus vivant puisque Shai Gilgeous-Alexander est parfaitement défendu et vit des premières minutes compliquées. Ce n’est pas du mieux du côté de Bam Adebayo, qui n’est pas dans son match.

Résultat : c’est Tyler Herro qui assure la marque. Le Thunder passe un 14-2 mais le Heat parvient à inscrire cinq points de suite pour conclure le premier quart-temps et rester devant au score (32-34).

En deuxième quart-temps, les troupes d’Erik Spoelstra parviennent à garder la main mais Shai Gilgeous-Alexander commence enfin à mettre des paniers (54-59).

Constat qui se confirme au retour des vestiaires. Le MVP 2025 enfile les shoots et Oklahoma City fait l’effort décisif, avec un 15-0. « SGA » est alors parfaitement secondé par les tirs à 3-pts d’Isaiah Joe (93-85).

La dynamique de la rencontre a changé, le Thunder est trop fort et les quelques paniers d’Andrew Wiggins en dernier acte ne changent rien. Victoire des champions en titre (124-112), qui signent ainsi un troisième succès de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder en mode diesel. Ce n’est pas uniquement une question de rythme ou de montée en puissance. Si OKC a mis une mi-temps pour déployer son jeu, c’est aussi parce que le Heat a fait un très bon boulot, offensivement et défensivement, en première période. Le Canadien n’a pas eu un shoot facile pendant un bon moment. Sauf que limiter le Thunder ainsi, cela demande beaucoup d’efforts et de concentration. Le faire sur 48 minutes est très compliqué et forcément, un moment ou un autre, ça craque. Ce fut en troisième quart-temps, avec ce 15-0, qui va faire la différence. Même si Miami ne va pas s’effondrer pour autant, la rencontre avait trouvé son chemin.

– Troisième défaite de suite pour Miami. Après deux lourds revers contre Minnesota et Indiana, Bam Adebayo et ses coéquipiers ont montré un bien meilleur visage dans ce déplacement à Oklahoma City. Mais ça ne permet pas de retrouver la victoire. Et avec Phoenix, Boston et encore OKC au programme des prochains jours, le calendrier ne va pas faciliter la vie aux Floridiens.

