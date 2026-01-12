Matchs
Les Nuggets résistent à Giannis Antetokounmpo

NBA – Avec leur équipe B, les Nuggets s’imposent 108-104 face aux Bucks. Ryan Rollins et AJ Green ont raté des balles d’égalisation.

Aaron Gordon Giannis AntetokounmpoPrivés de quatre titulaires, dont Nikola Jokic et désormais Jamal Murray, les Nuggets ont pourtant trouvé les ressources pour s’imposer face aux Bucks (108-104). Menés par un Aaron Gordon omniprésent, les Nuggets ont résisté jusqu’au bout au retour de Giannis Antetokounmpo.

Mal entrés dans la rencontre, les Bucks ont rapidement concédé un petit écart, avant de réagir sous l’impulsion de Giannis Antetokounmpo, très altruiste en début de match. Mais Denver est resté au contact grâce à son activité au rebond offensif et aux pertes de balle provoquées. Profitant des minutes sans Giannis, Peyton Watson fait de gros dégâts pour lancer un 11-0, permettant aux locaux de virer en tête à la fin du premier quart-temps (27-23).

Le deuxième quart-temps a tourné à l’avantage des Nuggets, malgré quelques séquences brouillonnes. Tim Hardaway Jr. et Aaron Gordon ont trouvé de la régularité au scoring, tandis que Milwaukee peine à stabiliser son attaque. Dans le sillage de l’épatant Jalen Pickett, les Nuggets passent un 14-0 pour pour prendre 15 points d’avance. Dominateur au rebond offensif, Myles Turner ramène l’écart à -10 avant la pause (62-52).

Au retour des vestiaires, Giannis prend le match à son compte, impliqué sur neuf points consécutifs. Mais malgré une disette offensive prolongée des Nuggets, les Bucks n’ont pas su capitaliser. Denver a rapidement repris le contrôle grâce à Watson et Hardaway Jr, conservant un matelas confortable à l’entame du dernier quart (85-74).

Dans le money time, Milwaukee est revenu à hauteur, porté par l’inévitable Giannis et l’adresse extérieure, revenant à -3 dans la dernière minute.

AJ Green, contré, puis Ryan Rollins, ont deux tirs à 3-points pour égaliser dans les vingt dernières secondes, mais ils les manquent. Titularisé, Gordon scelle finalement la victoire (108-104) sur la ligne des lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Fin de série pour Rollins. Auteur de deux petits points, Ryan Rollins voit sa belle série de matches à 10 points et plus s’arrêter. Le meneur des Bucks restait sur 37 rencontres de suite à 10 points et plus. Seuls Giannis et Damian Lillard ont fait mieux à Milwaukee depuis 2021.

Les “run” des Nuggets. Un 11-0 en premier quart-temps, et un 14-0 avant la mi-temps. Voilà comment les Nuggets ont pris puis repris les commandes en 1ère mi-temps. Fortement diminués, les Nuggets peuvent prendre feu sur des courtes séquences.

Quatre à la suite. Même si c’est moins vrai cette saison, c’est toujours difficile de gagner à Denver. Les Bucks en savent quelque chose puisqu’ils n’ont plus gagné à la Ball Arena depuis 2021, soit quatre revers d’affilée.

Denver Nuggets / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tim Hardaway Jr. 35 8/12 5/9 4/5 0 2 2 0 2 2 1 0 27 25 23
Aaron Gordon 32 7/16 2/4 7/9 2 4 6 4 1 0 0 0 -11 23 22
Peyton Watson 39 7/19 4/6 1/2 2 6 8 6 2 0 3 2 2 19 19
Zeke Nnaji 28 5/9 0/2 4/5 3 7 10 3 2 2 1 2 22 14 25
Jalen Pickett 37 5/13 2/5 1/1 1 7 8 4 1 0 1 0 -9 13 16
Bruce Brown 24 1/7 0/1 5/6 1 5 6 4 1 0 0 1 15 7 11
Spencer Jones 25 2/9 1/7 0/0 0 2 2 0 5 1 0 0 -17 5 1
Hunter Tyson 12 0/1 0/1 2/3 1 2 3 2 1 0 1 0 -12 2 4
Julian Strawther 8 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
Total 35/87 14/35 24/31 10 35 45 23 15 5 7 5 108
Milwaukee Bucks / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 33 10/17 1/3 10/14 1 7 8 11 3 1 2 2 16 31 40
Myles Turner 24 5/8 3/4 3/4 3 2 5 0 4 0 0 0 -5 16 17
Bobby Portis 17 6/9 2/2 0/0 0 2 2 0 3 0 0 1 -3 14 14
A.J. Green 37 5/8 4/7 0/0 0 5 5 4 4 0 1 0 11 14 19
Kyle Kuzma 26 5/13 1/3 0/1 2 4 6 0 1 0 0 0 -14 11 8
Kevin Porter Jr. 38 4/17 1/6 1/1 3 6 9 7 0 2 4 1 -3 10 12
Gary Harris 15 2/2 2/2 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 -10 6 11
Ryan Rollins 35 1/9 0/5 0/0 1 5 6 4 1 1 2 2 9 2 5
Gary Trent Jr. 15 0/2 0/2 0/0 0 0 0 2 2 0 0 0 -21 0 0
Total 38/85 14/34 14/20 10 34 44 29 19 5 9 6 104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
