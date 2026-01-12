Très adroits, les Hawks dominent facilement les Warriors

Un Stephen Curry (31 points, 5 passes) agressif, auteur de neuf points, donne rapidement l’avantage aux Warriors (14-4).

À l’exception du meneur, Golden State a du mal et les Hawks se remettent dans le coup. La paire Jalen Johnson – Nickeil Alexander-Walker (24 points) lance alors un 17-2 qui fait gronder le Chase Center (18-14). Il faut les entrées d’Al Horford et de De’Anthony Melton (10 points, 5 rebonds), ainsi que le réveil de Jimmy Butler (30 points, 7 rebonds, 6 passes), pour voir les Warriors passer devant à la fin du premier quart-temps (28-27).

Jalen Johnson et Nickeil Alexander-Walker indispensables

Avec Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, mais aussi le nouveau venu CJ McCollum (12 points, 4 passes) sur le banc, l’attaque d’Atlanta vacille.

Ils perdent deux ballons et ratent cinq de leurs six premiers tirs en deuxième période, alors que Stephen Curry et Brandin Podziemski mettent en place le jeu altruiste de Golden State pour creuser l’écart (37-29).

Quin Snyder relance immédiatement Jalen Johnson, mais c’est grâce à leur défense et au poignet d’Onyeka Okongwu (18 points, 12 rebonds, 7 passes) et de Vit Krejci que les Hawks répondent par un 11-2 (40-39). Deux 2+1 de Jimmy Butler relancent momentanément les Warriors, mais deux ballons perdus consécutifs permettent à Nickeil Alexander-Walker et CJ McCollum de terminer la mi-temps sur un 10-2 pour donner six points d’avance à Atlanta (59-53).

Luke Kennard prend feu

Dyson Daniels (11 points, 9 passes, 7 rebonds) et les Hawks enfoncent le clou au retour des vestiaires pour passer à +12 (70-58). Pourtant dans le dur, la réponse de Golden State est fulgurante. Deux paniers à longue distance de Quinten Post et de Stephen Curry, ainsi que trois stops consécutifs, leur permettent d’infliger un 10-0 à leur adversaire en 70 secondes (70-68) !

Malgré plusieurs tours de magie de Stephen Curry, les Hawks encaissent mais ne craquent pas. En patron, c’est Jalen Johnson qui stoppe l’hémorragie. Dans la foulée, quatre tirs à 3-points de Luke Kennard (22 points, 6/8 à 3-points) et un bon passage de CJ McCollum mettent le Chase Center K.O. Atlanta termine le quart-temps sur un 24-8 pour prendre 18 points d’avance (91-73) !

La défense de Golden State continue de perdre Luke Kennard, et ce dernier continue de les faire payer. Il ajoute deux nouveaux tirs à 3-points, Onyeka Okongwu l’imite et l’écart passe à +25 (106-81). Malgré un sursaut du duo Curry–Butler, les Warriors partent de beaucoup trop loin pour espérer inverser la tendance. Coup d’arrêt pour Golden State, troisième victoire de suite pour Atlanta.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors n’ont pas tenu le rythme en deuxième mi-temps. La fin de la première mi-temps était prémonitoire du reste du match avec des Warriors maladroits et gaspilleurs donnant aux Hawks des munitions pour installer le jeu rapide et trouver leur rythme. Golden State a perdu autant de ballons en troisième quart temps (5) qu’en première mi-temps, et Atlanta les a fait payer, marquant 13 points sur ses bévues. Luke Kennard en a été le principal bénéficiaire. Alors que les Warriors ont abusé du tir de loin malgré leur maladresse, le tireur d’élite des Hawks a lui fait 6/7 pour permettre à son équipe de passer un 36-13 à Golden State à cheval sur les troisième et quatrième quart temps.

– Début réussi pour C.J. McCollum. Pour son premier match sous le maillot d’Atlanta, l’ancien Wizard a immédiatement montré ce qu’il pouvait apporter à sa nouvelle équipe. Malgré son manque de repères dans le collectif des Hawks, McCollum (12 points, 4 passes) a été agressif tout le match. Sa capacité à se créer son tir et à fixer la défense pour trouver des coéquipiers ouverts a été déterminante dans la victoire d’Atlanta. Avec la paire Johnson – Alexander-Walker qui carbure toujours autant, McCollum peut venir les seconder en sortie de banc.

– Zaccharie Risacher rate un deuxième match de suite. Déjà absent à Denver, le Français a dû de nouveau renoncer cette nuit. Le Français souffre d’une inflammation au genou gauche. A priori rien de grave mais cette blessure arrive au mauvais moment, alors que l’ailier venait d’enchainer deux matchs intéressants face aux Raptors et aux Pelicans. Il avait d’ailleurs établi son record de points et de 3-points sur un match cette saison face à La Nouvelle-Orléans (25 points, 7/9 de loin). Il espère effectuer son retour lors du prochain match contre les Lakers.

