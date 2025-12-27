Stats & Highlights | Les Pistons glissent, les Celtics et les Clippers enchaînent

Noël, sa courte coupure et ses matches de prestige sont passés et la saison régulière peut ainsi reprendre ses droits et sa routine. Pour les Pistons, c’est synonyme de défaite à Utah, à cause d’un dernier shoot de Keyonte George, meilleur marqueur de la rencontre avec 31 points. Avec 29 points et 17 passes, Cade Cunningham a pourtant réalisé une grosse performance.

Derrière Detroit au classement, Boston continue d’enchaîner les succès. Les Celtics dominent pour la deuxième fois de suite les Pacers, avec 20 paniers primés, et affichent désormais quatre victoires d’affilée. Les Clippers aussi maintiennent en vie leur série (trois succès de rang) face à Portland, avec une deuxième mi-temps solide. Brook Lopez (31), James Harden (34) et Kawhi Leonard (28) ont inscrit près de 80% des points de Los Angeles.

Les Suns ont eu besoin d’un 18-8 dans les cinq dernières minutes de la rencontre face aux Pelicans pour l’emporter. Les deux équipes se retrouvent dès ce samedi soir. Pour Milwaukee et Toronto, c’est toujours aussi compliqué. Les Bucks sont tombés sur un excellent Jaren Jackson Jr, 24 points, 9 rebonds et 5 contres, et un Ja Morant de retour (17 points, 10 passes), dans leur défaite face au Grizzlies.

Les Raptors, eux, n’ont pas vraiment défendu face aux Wizards. Ce qui a permis à Alexandre Sarr d’inscrire 15 points et à Bilal Coulibaly de signer son record de la saison avec 21 points, plus 8 rebonds.

Washington – Toronto : 138-117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 111 MIA 126 ORL 105 CHA 120 WAS 138 TOR 117 IND 122 BOS 140 CHI 109 PHI 102 MEM 125 MIL 104 NOR 108 PHO 115 UTH 131 DET 129 POR 103 LAC 119

Indiana – Boston : 122-140

New Orleans – Phoenix : 108-115

Memphis – Milwaukee : 125-104

Utah – Detroit : 131-129

Portland – LA Clippers : 103-119

