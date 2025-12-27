Stats & Highlights | Les Pistons glissent, les Celtics et les Clippers enchaînent

Matchs
NBA – Les leaders de la conférence Est sont tombés dans les derniers instants à Utah. Pour Los Angeles et Boston, les séries de victoires se poursuivent.

Noël, sa courte coupure et ses matches de prestige sont passés et la saison régulière peut ainsi reprendre ses droits et sa routine. Pour les Pistons, c’est synonyme de défaite à Utah, à cause d’un dernier shoot de Keyonte George, meilleur marqueur de la rencontre avec 31 points. Avec 29 points et 17 passes, Cade Cunningham a pourtant réalisé une grosse performance.

Derrière Detroit au classement, Boston continue d’enchaîner les succès. Les Celtics dominent pour la deuxième fois de suite les Pacers, avec 20 paniers primés, et affichent désormais quatre victoires d’affilée. Les Clippers aussi maintiennent en vie leur série (trois succès de rang) face à Portland, avec une deuxième mi-temps solide. Brook Lopez (31), James Harden (34) et Kawhi Leonard (28) ont inscrit près de 80% des points de Los Angeles.

Les Suns ont eu besoin d’un 18-8 dans les cinq dernières minutes de la rencontre face aux Pelicans pour l’emporter. Les deux équipes se retrouvent dès ce samedi soir. Pour Milwaukee et Toronto, c’est toujours aussi compliqué. Les Bucks sont tombés sur un excellent Jaren Jackson Jr, 24 points, 9 rebonds et 5 contres, et un Ja Morant de retour (17 points, 10 passes), dans leur défaite face au Grizzlies.

Les Raptors, eux, n’ont pas vraiment défendu face aux Wizards. Ce qui a permis à Alexandre Sarr d’inscrire 15 points et à Bilal Coulibaly de signer son record de la saison avec 21 points, plus 8 rebonds.

Orlando – Charlotte
Atlanta – Miami
Chicago – Philadelphie

Washington – Toronto : 138-117

Washington Wizards / 138 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
KyShawn George 28 9/13 3/5 2/3 1 5 6 3 5 0 3 1 23 25
Bilal Coulibaly 26 8/14 1/4 4/5 2 6 8 1 3 3 2 1 21 25
CJ McCollum 31 8/16 3/8 2/2 0 3 3 4 2 0 1 0 21 19
Alexandre Sarr 24 7/9 1/1 0/0 1 2 3 2 2 1 1 3 15 21
Khris Middleton 19 3/7 0/2 0/0 0 5 5 2 1 1 1 0 6 9
Carlton Carrington 22 5/8 4/7 1/2 1 3 4 4 2 0 0 0 15 19
Tre Johnson 20 4/8 0/3 4/4 0 1 1 3 1 0 2 0 12 10
Justin Champagnie 22 3/4 2/2 0/0 1 6 7 2 2 1 0 1 8 18
Will Riley 16 3/7 0/0 2/2 0 2 2 2 1 0 0 0 8 8
Marvin Bagley III 22 3/4 0/0 0/0 0 5 5 2 3 0 0 1 6 13
Malaki Branham 3 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Jamir Watkins 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
AJ Johnson 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Tristan Vukcevic 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
Total 54/91 15/33 15/18 6 40 46 26 23 7 12 7 138
Toronto Raptors / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Brandon Ingram 33 10/20 1/7 8/10 1 5 6 2 0 0 1 2 29 26
Immanuel Quickley 33 6/13 4/4 9/9 1 3 4 5 3 2 1 1 25 29
Scottie Barnes 29 6/14 0/2 2/2 2 2 4 7 0 0 3 0 14 14
Sandro Mamukelashvili 33 5/9 3/6 0/0 4 7 11 2 4 2 1 1 13 24
Ochai Agbaji 26 4/9 0/3 0/0 0 3 3 0 3 2 1 0 8 7
Ja'Kobe Walter 18 5/7 2/4 3/3 0 0 0 1 2 0 1 0 15 13
Jamal Shead 19 2/8 2/7 0/0 0 0 0 4 1 0 1 0 6 3
Gradey Dick 18 2/6 0/1 1/1 0 4 4 3 2 1 0 1 5 10
AJ Lawson 7 0/1 0/0 2/2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3
Jamison Battle 9 0/3 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -2
Jonathan Mogbo 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Garrett Temple 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Total 40/91 12/36 25/27 8 25 33 25 16 9 10 5 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Boston : 122-140

Indiana Pacers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Andrew Nembhard 30 7/13 4/7 0/0 0 4 4 8 2 2 5 0 18 21
Bennedict Mathurin 30 5/13 1/5 2/2 1 3 4 4 3 1 1 0 13 13
Pascal Siakam 28 4/13 0/3 3/6 4 2 6 1 3 2 2 0 11 6
Jay Huff 21 3/8 1/6 2/2 0 4 4 2 3 0 1 2 9 11
Quenton Jackson 16 2/5 0/1 2/2 0 3 3 1 4 0 0 0 6 7
T.J. McConnell 14 5/6 1/1 2/2 0 1 1 3 2 1 1 0 13 16
Jarace Walker 18 4/9 4/7 0/0 0 3 3 2 1 0 0 0 12 12
Ethan Thompson 26 4/9 3/7 0/0 2 2 4 6 4 0 2 0 11 14
Johnny Furphy 18 3/5 2/4 1/2 1 1 2 0 3 0 1 0 9 7
Micah Potter 18 2/2 1/1 4/4 0 1 1 0 0 0 0 1 9 11
Tony Bradley 7 2/2 0/0 0/0 2 0 2 0 2 0 1 0 4 5
Kam Jones 7 2/2 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 6
Taelon Peter 7 1/2 1/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3
Total 44/89 18/44 16/20 11 24 35 29 28 6 14 3 122
Boston Celtics / 140 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jaylen Brown 32 13/20 2/3 2/2 1 2 3 4 4 4 4 0 30 30
Payton Pritchard 38 10/17 3/8 6/8 2 7 9 5 3 1 3 0 29 32
Derrick White 33 6/15 3/7 6/7 0 5 5 6 2 2 2 1 21 23
Neemias Queta 21 2/4 0/0 4/6 2 5 7 3 1 1 0 2 8 17
Jordan Walsh 19 1/2 1/1 0/0 0 2 2 3 4 0 0 0 3 7
Sam Hauser 17 7/8 7/8 2/2 3 1 4 0 0 0 1 0 23 25
Luka Garza 27 5/5 1/1 4/6 2 2 4 2 4 0 0 0 15 19
Anfernee Simons 21 2/7 2/6 2/3 0 3 3 1 3 0 2 0 8 4
Baylor Scheierman 20 1/4 1/4 0/0 2 3 5 1 1 0 0 0 3 6
Hugo González 12 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Total 47/83 20/39 26/34 12 31 43 26 22 8 12 3 140

New Orleans – Phoenix : 108-115

New Orleans Pelicans / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Trey Murphy III 36 8/16 1/3 2/3 1 2 3 3 4 4 1 0 19 19
Saddiq Bey 31 4/14 0/5 1/2 2 2 4 1 0 0 0 0 9 3
Jeremiah Fears 17 4/7 0/0 1/3 0 3 3 1 0 0 2 0 9 6
Derik Queen 20 3/8 0/1 1/4 2 4 6 2 0 1 3 0 7 5
Bryce McGowens 22 0/1 0/0 4/6 0 0 0 1 5 1 2 0 4 1
Zion Williamson 28 5/10 0/0 10/14 4 4 8 6 2 0 2 1 20 24
Jordan Poole 31 7/18 2/11 3/6 0 5 5 5 4 4 2 1 19 18
Jose Alvarado 25 4/7 1/4 2/2 0 2 2 2 3 0 0 0 11 12
Yves Missi 18 3/4 0/0 1/2 1 2 3 0 3 0 0 0 7 8
Karlo Matkovic 9 1/2 1/1 0/0 1 2 3 0 1 1 0 0 3 6
Micah Peavy 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 39/87 5/25 25/42 11 26 37 21 22 11 12 2 108
Phoenix Suns / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Devin Booker 36 10/16 1/3 9/11 2 7 9 5 2 2 4 0 30 34
Mark Williams 27 9/13 0/0 6/8 4 9 13 2 3 2 3 1 24 33
Collin Gillespie 35 6/13 4/9 0/0 1 2 3 9 3 1 4 1 16 19
Dillon Brooks 33 5/12 1/7 3/4 0 4 4 1 3 2 2 0 14 11
Royce O'Neale 25 1/4 1/4 0/0 0 2 2 3 3 0 0 0 3 5
Ryan Dunn 21 4/8 1/4 0/0 4 4 8 1 3 0 1 1 9 14
Rasheer Fleming 10 3/6 0/3 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 6 4
Oso Ighodaro 21 3/3 0/0 0/0 2 3 5 1 5 0 0 1 6 13
Jordan Goodwin 20 2/10 0/7 0/0 1 5 6 2 2 2 3 0 4 3
Jamaree Bouyea 12 1/6 0/3 1/2 1 1 2 2 1 0 0 0 3 1
Total 44/91 8/40 19/25 16 37 53 26 27 9 17 4 115

Memphis – Milwaukee : 125-104

Memphis Grizzlies / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jaren Jackson Jr. 30 9/18 2/6 4/6 1 8 9 1 3 1 2 5 24 27
Ja Morant 25 6/11 0/0 5/6 0 4 4 10 4 2 4 0 17 23
Cedric Coward 25 5/9 3/5 2/2 2 3 5 2 2 1 0 0 15 19
Jaylen Wells 29 4/9 3/6 3/4 1 2 3 3 3 1 2 0 14 13
Santi Aldama 30 4/10 1/5 3/3 1 6 7 3 0 0 1 0 12 15
Cam Spencer 26 4/6 3/5 8/8 2 3 5 5 1 1 3 0 19 25
Kentavious Caldwell-Pope 22 6/10 1/3 0/0 0 2 2 2 2 2 1 1 13 15
GG Jackson 22 3/8 0/3 1/3 0 5 5 1 3 1 0 2 7 9
Christian Koloko 29 2/3 0/0 0/0 1 2 3 1 1 3 0 1 4 11
Javon Small 2 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 43/86 13/34 26/32 8 35 43 28 19 12 13 9 125
Milwaukee Bucks / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
A.J. Green 35 7/13 6/11 0/0 2 0 2 1 3 2 1 0 20 18
Kevin Porter Jr. 33 4/15 1/7 7/9 1 7 8 5 2 2 7 1 16 12
Bobby Portis 35 7/14 1/5 0/0 5 7 12 3 2 2 3 0 15 22
Kyle Kuzma 30 5/10 0/2 5/7 2 6 8 2 3 1 2 1 15 18
Myles Turner 28 2/11 2/6 2/2 2 1 3 1 3 1 2 0 8 2
Ryan Rollins 24 5/12 2/4 3/5 0 4 4 5 5 2 2 0 15 15
Gary Harris 17 3/3 1/1 1/1 1 2 3 1 2 1 0 0 8 13
Andre Jackson Jr. 3 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1
Amir Coffey 7 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
Jericho Sims 19 1/2 0/0 0/0 1 4 5 0 4 0 2 0 2 4
Thanasis Antetokounmpo 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Cole Anthony 3 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Pete Nance 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Total 36/84 14/38 18/24 15 33 48 18 25 11 22 2 104

Utah – Detroit : 131-129

Utah Jazz / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Keyonte George 35 12/22 5/10 2/2 0 7 7 8 3 2 2 1 31 37
Lauri Markkanen 38 8/18 4/7 10/10 1 3 4 4 4 1 2 0 30 27
Jusuf Nurkic 32 6/9 1/1 3/3 4 7 11 5 4 1 3 2 16 29
Svi Mykhailiuk 21 4/6 1/2 0/0 1 3 4 2 0 1 0 0 9 14
Airious Bailey 11 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2
Brice Sensabaugh 33 7/15 3/8 3/4 2 0 2 2 3 2 3 0 20 14
Kevin Love 16 3/7 3/5 5/5 2 3 5 3 2 1 1 1 14 19
Isaiah Collier 30 3/6 1/2 2/2 0 1 1 9 3 2 5 1 9 14
Kyle Filipowski 11 1/4 0/2 0/0 1 3 4 0 0 1 1 0 2 3
Taylor Hendricks 4 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3
Walter Clayton Jr. 9 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2
Total 44/90 18/38 25/26 13 29 42 35 20 12 17 8 131
Detroit Pistons / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Cade Cunningham 37 10/19 3/6 6/9 0 5 5 17 3 2 4 2 29 39
Tobias Harris 27 6/13 1/5 3/3 2 5 7 4 2 1 0 0 16 21
Duncan Robinson 26 5/10 4/8 0/0 0 4 4 1 0 0 0 1 14 15
Jalen Duren 22 5/7 0/0 1/1 2 2 4 0 5 0 4 0 11 9
Ausar Thompson 16 3/4 0/0 2/4 1 5 6 0 2 1 3 0 8 9
Ronald Holland II 19 4/6 0/0 3/4 0 6 6 3 1 0 0 0 11 17
Jaden Ivey 14 4/5 3/3 0/2 0 0 0 4 0 0 1 1 11 12
Caris LeVert 20 4/6 3/5 0/0 0 1 1 4 1 1 3 1 11 13
Javonte Green 20 3/6 2/4 0/0 1 1 2 1 3 3 0 0 8 11
Daniss Jenkins 9 2/7 2/4 0/0 0 0 0 2 2 3 1 0 6 5
Isaiah Stewart 26 2/7 0/2 0/0 2 2 4 1 4 0 1 3 4 6
Paul Reed 4 0/2 0/0 0/0 2 0 2 1 0 0 0 2 0 3
Total 48/92 18/37 15/23 10 31 41 38 23 11 17 10 129

Portland – LA Clippers : 103-119

Portland Trail Blazers / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Deni Avdija 39 10/19 2/7 7/8 1 8 9 9 3 0 6 1 29 32
Toumani Camara 39 6/16 5/11 3/6 2 1 3 0 3 0 2 0 20 8
Shaedon Sharpe 32 7/19 2/6 0/0 1 3 4 2 0 1 1 0 16 10
Donovan Clingan 25 3/5 3/3 1/2 3 5 8 4 3 0 1 0 10 18
Kris Murray 30 2/4 0/2 0/0 2 5 7 3 2 4 2 0 4 14
Caleb Love 25 5/10 3/7 1/2 0 0 0 2 2 0 1 0 14 9
Rayan Rupert 13 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5
Robert Williams III 20 1/4 0/0 2/2 4 8 12 1 2 0 0 1 4 15
Sidy Cissoko 16 0/2 0/2 1/2 0 0 0 2 4 1 1 0 1 0
Duop Reath 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 36/81 16/39 15/22 13 30 43 23 20 6 14 2 103
LA Clippers / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
James Harden 39 10/17 3/9 11/12 0 2 2 6 1 0 3 0 34 31
Brook Lopez 33 9/16 9/14 4/4 0 5 5 1 2 0 1 2 31 31
Kawhi Leonard 41 7/20 2/7 12/12 1 7 8 6 1 3 4 1 28 29
John Collins 19 2/3 2/3 2/2 0 3 3 1 4 0 2 0 8 9
Kris Dunn 33 3/5 1/2 0/0 1 2 3 4 1 2 1 1 7 14
Kobe Sanders 16 2/2 1/1 0/0 0 4 4 1 2 0 0 0 5 10
Nicolas Batum 30 1/3 1/2 0/0 0 2 2 1 2 1 0 0 3 5
Jordan Miller 14 1/1 1/1 0/0 2 1 3 1 1 0 0 0 3 7
Bogdan Bogdanovic 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Cam Christie 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanic Konan Niederhauser 12 0/1 0/0 0/1 0 2 2 0 4 0 1 2 0 1
Total 35/69 20/40 29/31 4 28 32 21 18 6 12 6 119

