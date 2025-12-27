Le « Big Three » des Sixers craque face aux irrésisti-Bulls

Alors qu’ils se présentaient quasi au complet avec Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George, les Sixers s’inclinent 108-102 face aux Bulls. La faute à un 10-0 encaissé en fin de rencontre.

Pourtant, tout avait très bien commencé pour les Sixers avec un cinq quasi type. VJ Edgecombe intercepte une passe de Josh Giddey pour un dunk en contre-attaque, puis Dominick Barlow profite d’une perte de balle de Matas Buzelis.

Résultat : 13-2 pour Philly. Mais Chicago se reprend vite, perd peu de ballons et sanctionne l’agressivité défensive des Sixers avec des tirs ouverts (55% au tir, dont 5/9 à 3-points). Si Embiid maltraite Zach Collins au poste bas, il est bien seul. Les autres Sixers shootent à 27%, et Philadelphie est mené 30-28 après 12 minutes.

Les Bulls insistent, et Ayo Dosunmu se déchaîne en attaque, tandis que Matas Buzelis contre tout ce qui bouge ! Résultat : Chicago prend 11 points d’avance (41-30). Jared McCain apporte un peu de vie avec quelques lay-up, mais Philly loupe 11 tirs à 3-points de suite. Heureusement, le retour d’Embiid relance l’attaque. Il stoppe la disette longue distance, Maxey retrouve enfin des lignes de pénétration, et la défense se resserre. En laissant Embiid au coeur de la raquette plutôt qu’en défense stricte sur le pivot, les Sixers limitent Chicago à 19 points dans le quart-temps. À la pause, grâce au duo Embiid–Maxey, Philly a repris les commandes (42-39).

Jalen Smith posterize Joel Embiid

Embiid et Maxey continuent d’alimenter la marque. Le MVP 2023 est même très en réussite de loin, son meilleur match extérieur de la saison. Edgecombe sort enfin de son mutisme en demi-terrain avec plusieurs finitions solides près du cercle. Paul George inscrit enfin un tir primé, et ça fait +10 pour les Sixers (67-57). Mais les problèmes défensifs persistent et Kevin Huerter plante un 3-points, imité dans la foulée par Isaac Okoro. Les Bulls signent un 8-0 tandis que George enchaîne deux tirs primés pour garder un petit matelas. A l’entame du 4e quart-temps, les Sixers conservent quatre points d’avance (85-81).

George débute fort avec un tir dans le corner, puis… plus rien. Les Sixers restent plus de trois minutes sans panier, ne marquant que sur lancer-franc… Après un temps-mort, Philadelphie attaque mieux le cercle et va souvent sur la ligne, mais subit la même chose de l’autre côté. Face à Nikola Vucevic, Embiid souffre désormais en « drop coverage ». Toujours aussi agressif au poste, il marque encore, mais ses passes ressorties ne sont jamais converties.

Pire : il se retrouve du mauvais côté d’un énorme poster de Jalen Smith (102-101). C’est le tournant du match puisque les Bulls signent un 10-0 dans les deux dernières minutes.

Après un temps mort, Maxey se fait contrer près du cercle par Nikola Vucevic. Dans la foulée, les Sixers concèdent leurs 11e et 12e rebonds offensifs du match, offrant un lay-up facile à Tre Jones qui scelle la rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

0-4. C’est le bilan des Sixers cette saison lorsqu’ils alignent leur “Big Three”. Si Joel Embiid n’a pas grand chose à se reprocher sur cette rencontre, Tyrese Maxey a lui complètement raté son début de match, et il n’a pas pesé sur la rencontre. Quant à Paul George, il a disparu dans le 4e quart-temps…

5-0. Les Bulls enchaînent une 5e victoire de suite, et les revoilà l’équilibre avec 15 victoires pour 15 défaites. En back-to-back, les Bulls ont la possibilité de basculer dans le positif ce soir avec la réception des Bucks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.