Le Heat se relance en giflant les Hawks

Atlanta et Miami. Autrement dit, deux équipes de la même division, qui se tiennent en un mouchoir de poche au classement, et qui surfent sur une vilaine dynamique collective. Après huit défaites en neuf matches, le Heat profite toutefois de sa venue chez les Hawks, sur quatre revers de suite, pour reprendre confiance avec une victoire éclatante : 126-111.

En l’absence de Bam Adebayo et Tyler Herro, Norman Powell (25 points, 7 rebonds, 5 passes) et Pelle Larsson (21 points, 6 rebonds, 5 passes) ont mené la danse contre Trae Young (30 points, 7 passes) et Jalen Johnson (24 points, 10 passes, 9 rebonds).

En première mi-temps, à force de se montrer plus sérieux dans des secteurs-clés comme le rebond offensif et les pertes de balle, le Heat commence à vraiment se détacher en toute fin de période (63-51). À l’aide de l’apport conjugué de Norman Powell et surtout Jaime Jaquez Jr, auteurs d’un 12-0 qui fait mal. Pas immérité, quand on sait que les Hawks, d’abord punis par Pelle Larsson, ont très vite couru après le score et fait uniquement illusion avec leur adresse extérieure, finalement retombée.

Malgré les nombreux efforts de Trae Young et Jalen Johnson pour relancer la machine Atlanta après la pause, Miami tient bon et s’appuie sur son collectif, plus fourni, pour repousser les différents assauts adverses. Entre le réveil d’Andrew Wiggins, le boulot de Kel’el Ware à l’intérieur, le « career-high » de Pelle Larsson et le métronome Norman Powell, c’en est tout simplement trop pour les locaux, juste incapables de protéger leur panier et de prendre soin du ballon sur plusieurs séquences de suite (126-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Miami retrouve un peu de couleurs. Lancés par ce qui est le meilleur match de la carrière de Pelle Larsson, les hommes d’Erik Spoelstra se sont montrés sérieux à Atlanta. Profitant des cadeaux laissés par les généreux Hawks, ils n’ont pas tardé à faire la course en tête, se faisant certes rejoindre au score, mais se détachant pour de bon en fin de première mi-temps, avec le 12-0 de Jaime Jaquez Jr. et Norman Powell. L’attaque floridienne s’est débloquée et le compteur de victoires s’est, lui, re-débloqué. Même sans Bam Adebayo, la domination intérieure du Heat était totale dans le sillage de Kel’el Ware.

– Atlanta va droit dans le mur. Certains y verront une simple coïncidence, d’autres un vrai constat, mais depuis le retour de blessure de Trae Young, c’est une opération portes ouvertes dans la défense des Hawks : 133, 126, 152, 126 et 126 points encaissés, pour cinq défaites à l’arrivée. Offensivement, ce n’est pas spécialement beau non plus, car le déchet est énorme, notamment balle en main, et avec les Knicks (deux fois), le Thunder puis les Timberwolves au programme d’ici une semaine, la série pourrait bien s’aggraver rapidement. Et le bilan pourrait, lui, vite s’enfoncer dans le négatif.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.