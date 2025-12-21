Matchs
Stats & Highlights | Desmond Bane frappe encore, les Pelicans ne s'arrêtent plus

NBA – Le joueur du Magic a converti le panier de la gagne à l’issue d’un final haletant dans l’Utah. En parallèle, les Pelicans ont signé une quatrième victoire de suite, alors que les Wizards ont gagné à Memphis.

Desmond Bane MagicNouveau panier de la gagne pour Desmond Bane avec le Magic cette saison. Les Floridiens (16v-12d) ont dû passer par la prolongation pour s’imposer dans l’Utah (127-128) et ce, après avoir compté 19 points d’avance à la fin du troisième quart-temps.

Pourtant privé de Lauri Markkanen, le Jazz (10v-17d) a signé un comeback derrière les 23 points de Svi Mykhailiuk et surtout les 27 unités de Keyonte George. Ce dernier a pensé offrir la victoire à sa formation dans les dernières secondes, grâce à une action à 3+1. Mais Bane (32 points) a surgi avec le lay-up de la gagne.

Paolo Banchero a flirté avec le triple-double (23 points, 9 rebonds et 9 passes), mais manqué d’adresse, tandis que Noah Penda a signé son premier double-double (13 points et 12 rebonds). Le Jazz, qui n’avait pas encore perdu en prolongation cette saison, sent le souffle d’une équipe dans son dos en bas de tableau à l’Ouest : les Pelicans.

Ces derniers n’ont eu aucune difficulté pour repousser les Pacers (128-109), après avoir inscrit 44 points dans le premier quart-temps. De nouveau « 6e homme », Zion Williamson a fait un gros chantier intérieur (29 points), montrant une belle complicité avec son compère de raquette Derik Queen (17 points à 8/8).

Les Pacers (6v-22d) ne veulent décidément pas offrir la 1 000e victoire en carrière à leur coach Rick Carlisle, quand les Pelicans (7v-22d) surprennent avec l’une des meilleures dynamiques de la ligue : 4 victoires de rang !

Alex Sarr et Maxime Raynaud en double-double

Également inattendue, la victoire des Wizards (5v-21d) sur le parquet des Grizzlies (13v-15d). Menés de 20 points dans le match, les hommes de la capitale ont compté sur les belles sorties de CJ McCollum et Kyshawn George, 28 points chacun, mais également d’Alex Sarr (18 points et 11 rebonds) pour gâcher le record en carrière de Santi Aldama (37 points et 10 rebonds).

Moins de surprise à Detroit où la meilleure équipe de l’Est, les Pistons (22v-6d), a repoussé les Hornets (9v-19d) avec un différentiel de 19 points dans le dernier quart-temps (112-86). Cade Cunningham a terminé en triple-double (22 points, 10 rebonds et 10 passes), Jalen Duren en double-double (19 points et 11 rebonds), quand LaMelo Ball a flanché (3/14 aux tirs, 6 fautes).

Un mot enfin sur les Blazers (12v-16d) qui ont battu une seconde fois de suite les Kings (6v-22d) dans un match où la barre des 100 points n’a pas été franchie (93-98). Deni Avdija a mené les débats (24 points et 10 passes) malgré sa maladresse, en étant aidé par les 23 points de Shaedon Sharpe. En face, Maxime Raynaud a signé son 3e double-double du mois de décembre (17 points et 11 rebonds) !

New Orleans – Indiana : 128-109

New Orleans Pelicans / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Zion Williamson 23 9/14 0/0 11/13 3 4 7 1 2 1 2 0 29 29
Saddiq Bey 28 6/14 1/4 5/5 0 5 5 3 1 1 1 0 18 18
Trey Murphy III 33 5/8 2/5 5/5 0 6 6 4 3 0 2 0 17 22
Derik Queen 27 8/8 1/1 0/0 0 10 10 4 4 1 2 0 17 30
Herbert Jones 12 2/6 1/2 0/0 0 3 3 3 0 1 0 0 5 8
Jeremiah Fears 22 2/6 0/1 1/2 0 3 3 1 2 0 4 0 5 0
Jordan Poole 32 4/10 1/7 7/9 0 2 2 6 4 0 2 1 16 15
Micah Peavy 15 3/4 2/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 8
Karlo Matkovic 20 3/5 0/1 0/0 2 7 9 1 4 1 1 1 6 15
Yves Missi 3 2/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4
Jose Alvarado 22 1/5 1/4 0/0 0 1 1 1 4 1 2 0 3 0
Jordan Hawkins 3 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
Total 45/85 9/27 29/34 6 43 49 24 25 6 16 2 128
Indiana Pacers / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Pascal Siakam 31 6/14 2/7 8/11 1 4 5 3 2 1 3 0 22 17
Jay Huff 21 3/8 0/4 3/3 0 6 6 2 5 0 0 2 9 14
Andrew Nembhard 27 2/11 1/4 2/2 1 2 3 5 1 0 1 0 7 5
Bennedict Mathurin 27 2/9 0/5 0/0 0 4 4 2 2 1 2 0 4 2
Quenton Jackson 17 1/3 0/2 0/2 1 1 2 1 2 0 2 0 2 -1
Johnny Furphy 23 7/10 1/3 3/3 2 0 2 0 3 0 1 0 18 16
T.J. McConnell 17 8/10 0/2 0/0 1 3 4 8 0 2 2 0 16 26
Garrison Mathews 11 2/2 2/2 1/2 0 1 1 1 0 1 0 1 7 10
Ethan Thompson 19 3/7 1/5 0/0 1 1 2 2 4 1 1 0 7 7
Jarace Walker 20 2/11 1/8 2/3 0 5 5 3 1 1 0 1 7 7
James Wiseman 15 3/5 0/0 0/0 1 2 3 0 4 0 1 0 6 6
Isaiah Jackson 12 1/4 0/0 2/4 3 2 5 1 2 0 1 1 4 5
Total 40/94 8/42 21/30 11 31 42 28 26 7 14 5 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Detroit – Charlotte : 112-86

Detroit Pistons / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Cade Cunningham 36 9/20 1/5 3/4 2 8 10 10 3 2 2 0 22 30
Jalen Duren 25 9/16 0/0 1/2 5 6 11 2 3 1 1 0 19 24
Tobias Harris 27 5/8 0/1 6/8 2 3 5 3 2 1 1 1 16 20
Duncan Robinson 25 5/10 4/9 1/1 0 3 3 1 4 1 0 0 15 15
Ausar Thompson 26 5/8 0/0 4/6 2 2 4 2 3 3 4 4 14 18
Ronald Holland II 23 3/10 0/4 3/4 2 7 9 1 1 1 1 0 9 11
Isaiah Stewart 24 2/7 1/3 3/4 4 7 11 0 5 2 4 3 8 14
Jaden Ivey 13 2/6 0/3 1/1 0 1 1 2 3 1 1 0 5 4
Javonte Green 14 1/4 0/1 0/0 0 4 4 1 0 2 0 1 2 7
Caris LeVert 18 0/2 0/2 2/2 0 2 2 0 0 2 2 1 2 3
Paul Reed 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Marcus Sasser 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Daniss Jenkins 4 0/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 -1
Total 41/93 6/28 24/32 17 45 62 24 25 16 19 11 112
Charlotte Hornets / 86 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Miles Bridges 30 6/15 3/6 4/4 0 2 2 2 3 0 4 0 19 10
Kon Knueppel 35 5/14 4/10 5/6 1 6 7 5 0 0 4 1 19 18
Brandon Miller 30 4/15 1/5 5/5 2 3 5 0 3 1 6 2 14 5
LaMelo Ball 23 3/14 2/7 0/0 0 1 1 6 6 2 4 2 8 4
Ryan Kalkbrenner 24 2/3 0/0 0/0 2 5 7 2 0 0 0 1 4 13
Tidjane Salaun 18 3/9 1/3 1/1 1 2 3 0 4 1 0 0 8 6
Josh Green 14 2/5 1/4 0/0 1 2 3 2 2 3 2 0 5 8
Sion James 22 2/6 1/3 0/0 1 4 5 0 1 1 1 1 5 7
Tre Mann 18 1/6 0/2 1/2 2 2 4 3 3 2 2 0 3 4
Moussa Diabate 17 0/2 0/0 1/2 0 3 3 1 1 1 0 0 1 3
Mason Plumlee 7 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Pat Connaughton 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 28/89 13/40 17/20 11 30 41 22 23 12 23 7 86

Memphis – Washington : 122-130

Memphis Grizzlies / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jaren Jackson Jr. 32 7/18 3/7 5/7 1 7 8 3 6 2 3 0 22 19
Cam Spencer 37 7/18 4/10 1/1 1 3 4 11 1 0 2 0 19 21
Cedric Coward 31 5/9 2/5 2/4 2 3 5 3 3 1 2 1 14 16
Jaylen Wells 32 2/10 0/5 0/0 0 5 5 1 2 1 2 0 4 1
Brandon Clarke 4 1/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 0 0 2 5
Santi Aldama 36 15/23 5/9 2/3 6 4 10 2 2 1 2 1 37 40
Kentavious Caldwell-Pope 28 3/7 1/4 4/4 1 1 2 5 3 1 2 0 11 13
Olivier-Maxence Prosper 16 3/3 1/1 1/1 0 2 2 5 0 0 0 0 8 15
Jock Landale 24 2/10 0/3 1/2 7 2 9 1 2 0 1 1 5 6
Total 45/100 16/44 16/22 19 29 48 31 19 7 14 3 122
Washington Wizards / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
KyShawn George 39 10/16 3/7 5/5 2 5 7 7 5 1 4 1 28 34
CJ McCollum 39 9/16 6/12 4/5 1 4 5 6 3 0 0 0 28 31
Alexandre Sarr 26 8/16 2/4 0/0 6 5 11 2 2 0 0 1 18 24
Carlton Carrington 35 4/11 1/5 5/6 0 7 7 4 1 0 2 0 14 15
Khris Middleton 22 1/9 1/3 3/4 0 3 3 4 2 2 1 0 6 5
Marvin Bagley III 22 8/13 0/1 0/0 5 1 6 3 3 0 2 0 16 18
Tre Johnson 21 5/11 2/7 0/0 0 3 3 2 2 1 3 0 12 9
Justin Champagnie 24 1/5 1/3 1/4 5 6 11 4 2 1 1 1 4 13
Will Riley 11 1/2 1/2 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 3
Malaki Branham 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 47/99 17/44 19/26 20 34 54 32 20 5 13 3 130

Utah – Orlando : 127-128 (a.p.)

Utah Jazz / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Keyonte George 41 8/22 2/8 9/10 1 3 4 9 5 2 5 1 27 23
Svi Mykhailiuk 31 9/16 5/8 0/0 1 2 3 2 1 1 0 0 23 22
Airious Bailey 34 6/14 2/7 0/0 2 2 4 3 1 0 0 0 14 13
Kyle Filipowski 21 2/7 0/3 2/4 1 3 4 1 2 0 1 0 6 3
Jusuf Nurkic 21 2/5 0/0 0/0 3 5 8 5 5 1 1 0 4 14
Isaiah Collier 28 6/12 1/1 5/6 1 4 5 9 6 1 3 0 18 23
Kevin Love 32 6/12 4/7 0/1 7 9 16 1 5 1 0 1 16 28
Brice Sensabaugh 25 3/9 0/4 6/6 1 3 4 2 1 0 1 0 12 11
Taylor Hendricks 11 2/2 1/1 1/1 1 1 2 0 3 0 0 0 6 8
Walter Clayton Jr. 8 0/2 0/2 1/2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 -2
Cody Williams 13 0/4 0/2 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Total 44/105 15/43 24/30 18 34 52 34 29 7 12 2 127
Orlando Magic / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Desmond Bane 39 13/21 3/7 3/4 1 5 6 1 3 2 5 1 32 28
Paolo Banchero 42 6/18 1/4 10/15 1 8 9 9 4 0 2 2 23 24
Anthony Black 40 6/12 1/4 7/8 0 6 6 5 4 0 1 0 20 23
Wendell Carter Jr. 37 6/9 1/3 1/2 3 6 9 4 5 0 2 1 14 22
Tyus Jones 18 2/7 1/6 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 5 4
Noah Penda 24 6/11 1/4 0/0 7 5 12 4 3 2 1 2 13 27
Jase Richardson 23 4/10 2/5 0/0 0 1 1 3 4 0 1 0 10 7
Goga Bitadze 16 2/2 0/0 1/2 2 2 4 2 2 1 0 2 5 13
Jett Howard 15 2/4 1/3 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 5 6
Jonathan Isaac 11 0/2 0/1 1/2 0 2 2 0 3 0 0 1 1 1
Total 47/96 11/37 23/33 14 38 52 32 29 6 13 9 128

Sacramento – Portland : 93-98

Sacramento Kings / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Maxime Raynaud 31 7/13 0/0 3/4 6 5 11 1 3 1 5 1 17 19
Keegan Murray 40 7/18 0/6 1/1 2 3 5 2 3 0 2 0 15 9
DeMar DeRozan 35 5/12 1/6 4/5 0 5 5 1 0 5 1 0 15 17
Russell Westbrook 30 2/10 0/5 3/6 1 7 8 7 3 5 1 0 7 15
Precious Achiuwa 10 0/6 0/1 2/2 2 0 2 0 1 0 0 0 2 -2
Dennis Schroder 31 6/13 3/7 6/7 3 2 5 6 3 1 4 0 21 21
Nique Clifford 29 5/11 2/6 0/0 0 5 5 1 2 2 0 0 12 14
Dylan Cardwell 21 1/3 0/0 2/6 3 5 8 0 1 0 2 5 4 9
Keon Ellis 10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dario Saric 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 33/86 6/31 21/31 17 32 49 18 19 14 15 6 93
Portland Trail Blazers / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Deni Avdija 40 6/18 3/9 9/10 0 7 7 10 5 1 5 0 24 24
Shaedon Sharpe 34 10/19 2/4 1/2 2 2 4 3 3 2 4 0 23 18
Toumani Camara 37 5/14 4/9 1/2 1 5 6 3 2 4 4 0 15 14
Donovan Clingan 30 6/7 1/1 1/3 3 11 14 0 2 1 3 2 14 25
Kris Murray 36 3/7 1/3 2/4 0 3 3 0 2 2 1 0 9 7
Robert Williams III 18 4/5 0/0 2/2 3 6 9 1 2 2 1 1 10 21
Caleb Love 9 1/5 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -2
Sidy Cissoko 24 0/5 0/3 1/2 1 2 3 1 3 0 2 0 1 -3
Duop Reath 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Rayan Rupert 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 35/81 11/31 17/25 10 36 46 18 20 12 20 3 98

