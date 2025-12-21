Stats & Highlights | Desmond Bane frappe encore, les Pelicans ne s’arrêtent plus

Nouveau panier de la gagne pour Desmond Bane avec le Magic cette saison. Les Floridiens (16v-12d) ont dû passer par la prolongation pour s’imposer dans l’Utah (127-128) et ce, après avoir compté 19 points d’avance à la fin du troisième quart-temps.

Pourtant privé de Lauri Markkanen, le Jazz (10v-17d) a signé un comeback derrière les 23 points de Svi Mykhailiuk et surtout les 27 unités de Keyonte George. Ce dernier a pensé offrir la victoire à sa formation dans les dernières secondes, grâce à une action à 3+1. Mais Bane (32 points) a surgi avec le lay-up de la gagne.

Paolo Banchero a flirté avec le triple-double (23 points, 9 rebonds et 9 passes), mais manqué d’adresse, tandis que Noah Penda a signé son premier double-double (13 points et 12 rebonds). Le Jazz, qui n’avait pas encore perdu en prolongation cette saison, sent le souffle d’une équipe dans son dos en bas de tableau à l’Ouest : les Pelicans.

Ces derniers n’ont eu aucune difficulté pour repousser les Pacers (128-109), après avoir inscrit 44 points dans le premier quart-temps. De nouveau « 6e homme », Zion Williamson a fait un gros chantier intérieur (29 points), montrant une belle complicité avec son compère de raquette Derik Queen (17 points à 8/8).

Les Pacers (6v-22d) ne veulent décidément pas offrir la 1 000e victoire en carrière à leur coach Rick Carlisle, quand les Pelicans (7v-22d) surprennent avec l’une des meilleures dynamiques de la ligue : 4 victoires de rang !

Alex Sarr et Maxime Raynaud en double-double

Également inattendue, la victoire des Wizards (5v-21d) sur le parquet des Grizzlies (13v-15d). Menés de 20 points dans le match, les hommes de la capitale ont compté sur les belles sorties de CJ McCollum et Kyshawn George, 28 points chacun, mais également d’Alex Sarr (18 points et 11 rebonds) pour gâcher le record en carrière de Santi Aldama (37 points et 10 rebonds).

Moins de surprise à Detroit où la meilleure équipe de l’Est, les Pistons (22v-6d), a repoussé les Hornets (9v-19d) avec un différentiel de 19 points dans le dernier quart-temps (112-86). Cade Cunningham a terminé en triple-double (22 points, 10 rebonds et 10 passes), Jalen Duren en double-double (19 points et 11 rebonds), quand LaMelo Ball a flanché (3/14 aux tirs, 6 fautes).

Un mot enfin sur les Blazers (12v-16d) qui ont battu une seconde fois de suite les Kings (6v-22d) dans un match où la barre des 100 points n’a pas été franchie (93-98). Deni Avdija a mené les débats (24 points et 10 passes) malgré sa maladresse, en étant aidé par les 23 points de Shaedon Sharpe. En face, Maxime Raynaud a signé son 3e double-double du mois de décembre (17 points et 11 rebonds) !

New Orleans – Indiana : 128-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DEN 101 HOU 115 PHI 121 DAL 114 TOR 96 BOS 112 NOR 128 IND 109 DET 112 CHA 86 MEM 122 WAS 130 GSW 119 PHO 116 UTH 127 ORL 128 SAC 93 POR 98 LAC 103 LAL 88

Detroit – Charlotte : 112-86

Memphis – Washington : 122-130

Utah – Orlando : 127-128 (a.p.)

Sacramento – Portland : 93-98

