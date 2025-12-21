Matchs
NBA
Matchs
NBA

Kevin Durant et Reed Sheppard mettent fin à la série des Nuggets

Publié le 21/12/2025 à 7:08 Twitter Facebook

NBA – Les Rockets ont pu compter sur un solide duo Kevin Durant – Reed Sheppard, auteur de 59 points, pour venir à bout des Nuggets (115-101).

Kevin DurantAprès un premier affrontement en début de semaine qui s’était soldé par une victoire de Denver en prolongation, les Rockets et les Nuggets croisaient à nouveau le fer, toujours dans le Colorado. Le début de soirée est compliqué pour les hommes de David Adelman à l’image de ce “lay-up” en contre-attaque manqué par Cam Johnson alors qu’il était tout seul, mais les Texans n’arrivent pas immédiatement à creuser l’écart.

Au milieu de ce premier quart-temps, Jamal Murray (16 points à 4/13 au tir) donne même le premier avantage du match à Denver (18-17). Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups et notamment les tirs à 3-points puisque Reed Sheppard (28 points à 9/15 au tir et 6/9 de loin) en inscrit trois sur ce seul premier acte. Cependant, ce sont les Nuggets qui ont le dernier mot grâce à un tir primé de Jamal Murray. Ainsi, les locaux mènent 29 à 26 après douze minutes de jeu.

Dès le début du deuxième quart-temps, Kevin Durant (31 points, 6 rebonds, 5 passes) se montre en inscrivant huit des dix premiers points de son équipe tandis que Josh Okogie redonne l’avantage à Houston sur un tir à 3-points (39-37). Les Rockets déroulent ensuite et une interception de Reed Sheppard donne lieu à un dunk d’Amen Thompson en contre-attaque pour offrir dix points d’avance aux visiteurs (49-39).

Les Rockets maîtrisent la deuxième mi-temps

Si la deuxième mi-temps s’ouvre sur une flèche à longue distance de Jabari Smith Jr., ce sont les défenses qui brillent. D’un côté, les Rockets multiplient les pertes de balle, mais de l’autre, Denver n’arrive pas à se mettre en rythme et enchaîne les tirs ratés. Une maladresse dont profite Reed Sheppard dans les dernières minutes de ce troisième quart-temps. Le meneur prend feu et passe, seul, un 11-0 qui donne 16 points d’avance aux Rockets avant le début du dernier acte (82-66).

Les Nuggets n’arrivent pas à revenir et comme lors du dernier duel, l’arbitrage est au centre des débats. Si Ime Udoka s’était emporté en conférence de presse, cette fois-ci, c’est David Adelman qui s’énerve. L’entraîneur de Denver écope de sa deuxième faute technique et est exclu. Cependant, les Nuggets ne s’avouent pas vaincus et Jamal Murray enchaîne un 2+1 avec un 3+1 pour tenter d’initier une remontée au score, mais Amen Thompson et Kevin Durant se chargent de redonner de l’air aux visiteurs (98-81).

À cinq minutes du terme, Nikola Jokic (25 points, 7 rebonds, 5 passes) perd un ballon et Amen Thompson se charge de finir en contre-attaque pour définitivement sceller le sort de ce match. Houston s’impose ainsi 115 à 101 et met fin à la série de six victoires consécutives des Nuggets.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Les Nuggets n’ont jamais trouvé le rythme. Dès les premières minutes de la partie, les Nuggets ont enchaîné les tirs ratés et jamais ils n’ont réussi à régler la mire. À la mi-temps, les hommes de David Adelman n’avaient inscrit que 45 points, leur plus bas total sur une mi-temps cette saison. Lors de ce match, Denver n’a réussi que 40 % de ses tirs et ce pourcentage chute à 27 % en ce qui concerne les tirs de loin (8/29). À l’inverse, les Rockets avaient la main chaude surtout à 3-points puisqu’ils ont tiré à 54 % derrière l’arc (19/35).

Reed Sheppard, le pétard ambulant en sortie de banc. Reed Sheppard est celui qui représente le mieux cette belle soirée pour les Rockets. Dès le premier quart-temps, le meneur se montre avec un 3/4 de loin, mais il est surtout déterminant dans le troisième acte. L’ancien pensionnaire de Kentucky enchaîne 11 points avec trois flèches à longue distance pour définitivement couler Denver qui, malgré un léger sursaut d’orgueil dans le quatrième quart-temps, ne revient pas au score. Reed Sheppard finit sa soirée avec 28 points à 9/15 au tir et 6/9 de loin.

Les Rockets battent enfin Denver. Après deux défaites lors des deux premières confrontations face aux Nuggets, les Rockets viennent enfin à bout des Nuggets. Un succès important puisqu’il empêche d’abord les Texans d’enchaîner un troisième revers de suite puis il les rapproche du top 4 de l’Ouest. Les Texans poursuivront leur “road trip” en direction de la Californie en défiant successivement les Kings, les Clippers et les Lakers.

Denver Nuggets / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Nikola Jokic 29 9/20 1/4 6/7 2 5 7 5 5 0 5 0 25 20
Jamal Murray 34 4/13 3/7 5/6 0 4 4 7 0 2 2 0 16 17
Spencer Jones 28 4/8 1/5 0/0 2 2 4 2 2 2 0 0 9 13
Tim Hardaway Jr. 30 3/9 2/5 0/0 0 2 2 0 3 1 2 0 8 3
Cameron Johnson 32 2/10 1/3 1/1 0 4 4 3 1 1 0 0 6 6
Bruce Brown 28 5/8 0/1 2/2 3 9 12 1 5 2 0 1 12 25
Jalen Pickett 22 4/7 0/1 2/2 1 3 4 1 2 0 1 0 10 11
Jonas Valanciunas 16 5/10 0/0 0/0 1 0 1 1 0 1 1 1 10 8
Julian Strawther 5 0/2 0/0 2/3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Hunter Tyson 5 1/4 0/2 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Zeke Nnaji 11 0/1 0/1 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1
Total 37/92 8/29 19/23 10 29 39 21 20 9 11 2 101
Houston Rockets / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kevin Durant 40 8/14 5/6 10/11 0 6 6 5 2 0 3 1 31 33
Jabari Smith Jr. 38 8/14 5/11 1/2 1 9 10 2 3 0 4 2 22 25
Amen Thompson 38 7/14 0/2 2/4 2 2 4 6 2 2 3 2 16 18
Josh Okogie 29 3/5 3/5 0/0 0 3 3 1 4 0 0 1 9 12
Alperen Sengun 30 4/9 0/1 0/0 0 6 6 4 3 1 5 1 8 10
Reed Sheppard 30 9/15 6/9 4/4 0 2 2 6 4 3 1 2 28 34
Steven Adams 25 0/4 0/0 1/2 5 7 12 0 1 0 0 0 1 8
Aaron Holiday 8 0/2 0/1 0/0 1 3 4 0 1 0 3 0 0 -1
Jae'Sean Tate 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 39/77 19/35 18/23 9 38 47 24 20 6 19 9 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DEN101
HOU115
PHI121
DAL114
TOR96
BOS112
NOR128
IND109
DET112
CHA86
MEM122
WAS130
GSW119
PHO116
UTH127
ORL128
SAC93
POR98
LAC103
LAL88

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Denver Nuggets en 1 clic

Houston Rockets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes