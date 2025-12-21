Kevin Durant et Reed Sheppard mettent fin à la série des Nuggets

Après un premier affrontement en début de semaine qui s’était soldé par une victoire de Denver en prolongation, les Rockets et les Nuggets croisaient à nouveau le fer, toujours dans le Colorado. Le début de soirée est compliqué pour les hommes de David Adelman à l’image de ce “lay-up” en contre-attaque manqué par Cam Johnson alors qu’il était tout seul, mais les Texans n’arrivent pas immédiatement à creuser l’écart.

Au milieu de ce premier quart-temps, Jamal Murray (16 points à 4/13 au tir) donne même le premier avantage du match à Denver (18-17). Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups et notamment les tirs à 3-points puisque Reed Sheppard (28 points à 9/15 au tir et 6/9 de loin) en inscrit trois sur ce seul premier acte. Cependant, ce sont les Nuggets qui ont le dernier mot grâce à un tir primé de Jamal Murray. Ainsi, les locaux mènent 29 à 26 après douze minutes de jeu.

Dès le début du deuxième quart-temps, Kevin Durant (31 points, 6 rebonds, 5 passes) se montre en inscrivant huit des dix premiers points de son équipe tandis que Josh Okogie redonne l’avantage à Houston sur un tir à 3-points (39-37). Les Rockets déroulent ensuite et une interception de Reed Sheppard donne lieu à un dunk d’Amen Thompson en contre-attaque pour offrir dix points d’avance aux visiteurs (49-39).

Les Rockets maîtrisent la deuxième mi-temps

Si la deuxième mi-temps s’ouvre sur une flèche à longue distance de Jabari Smith Jr., ce sont les défenses qui brillent. D’un côté, les Rockets multiplient les pertes de balle, mais de l’autre, Denver n’arrive pas à se mettre en rythme et enchaîne les tirs ratés. Une maladresse dont profite Reed Sheppard dans les dernières minutes de ce troisième quart-temps. Le meneur prend feu et passe, seul, un 11-0 qui donne 16 points d’avance aux Rockets avant le début du dernier acte (82-66).

Les Nuggets n’arrivent pas à revenir et comme lors du dernier duel, l’arbitrage est au centre des débats. Si Ime Udoka s’était emporté en conférence de presse, cette fois-ci, c’est David Adelman qui s’énerve. L’entraîneur de Denver écope de sa deuxième faute technique et est exclu. Cependant, les Nuggets ne s’avouent pas vaincus et Jamal Murray enchaîne un 2+1 avec un 3+1 pour tenter d’initier une remontée au score, mais Amen Thompson et Kevin Durant se chargent de redonner de l’air aux visiteurs (98-81).

À cinq minutes du terme, Nikola Jokic (25 points, 7 rebonds, 5 passes) perd un ballon et Amen Thompson se charge de finir en contre-attaque pour définitivement sceller le sort de ce match. Houston s’impose ainsi 115 à 101 et met fin à la série de six victoires consécutives des Nuggets.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Les Nuggets n’ont jamais trouvé le rythme. Dès les premières minutes de la partie, les Nuggets ont enchaîné les tirs ratés et jamais ils n’ont réussi à régler la mire. À la mi-temps, les hommes de David Adelman n’avaient inscrit que 45 points, leur plus bas total sur une mi-temps cette saison. Lors de ce match, Denver n’a réussi que 40 % de ses tirs et ce pourcentage chute à 27 % en ce qui concerne les tirs de loin (8/29). À l’inverse, les Rockets avaient la main chaude surtout à 3-points puisqu’ils ont tiré à 54 % derrière l’arc (19/35).

– Reed Sheppard, le pétard ambulant en sortie de banc. Reed Sheppard est celui qui représente le mieux cette belle soirée pour les Rockets. Dès le premier quart-temps, le meneur se montre avec un 3/4 de loin, mais il est surtout déterminant dans le troisième acte. L’ancien pensionnaire de Kentucky enchaîne 11 points avec trois flèches à longue distance pour définitivement couler Denver qui, malgré un léger sursaut d’orgueil dans le quatrième quart-temps, ne revient pas au score. Reed Sheppard finit sa soirée avec 28 points à 9/15 au tir et 6/9 de loin.

– Les Rockets battent enfin Denver. Après deux défaites lors des deux premières confrontations face aux Nuggets, les Rockets viennent enfin à bout des Nuggets. Un succès important puisqu’il empêche d’abord les Texans d’enchaîner un troisième revers de suite puis il les rapproche du top 4 de l’Ouest. Les Texans poursuivront leur “road trip” en direction de la Californie en défiant successivement les Kings, les Clippers et les Lakers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.