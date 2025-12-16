Matchs
Ime Udoka furieux contre l’arbitrage du Nuggets – Rockets

NBA – Une faute litigieuse d’Amen Thompson sur Tim Hardaway Jr. a envoyé ce match entre Houston et Denver en prolongation. Une décision qu’Ime Udoka n’a pas digérée.

Ime Udoka et les RocketsCe Denver – Houston a été physique. Les chiffres en témoignent : 59 lancers tentés au total, et deux sorties pour six fautes, Nikola Jokic et Jonas Valanciunas. Mais le véritable tournant survient à deux secondes du buzzer.

Juste avant, Alperen Sengun inscrit un panier qui donne un point d’avance à Houston. Denver a toutefois une dernière possession à jouer. Au moment de la remise en jeu, Tim Hardaway Jr. trébuche suite à un contact très léger avec Amen Thompson, et les arbitres sifflent une faute contre le joueur des Rockets.

Ime Udoka conteste, sans succès. Jamal Murray transforme le lancer-franc consécutif à ce coup de sifflet, envoie le match en prolongation, et les Nuggets finissent par s’imposer (128-125).

« Globalement, je pense que c’est le match le plus mal arbitré que j’ai vu depuis un moment », lâche carrément Ime Udoka en conférence de presse. « [Les arbitres Natalie Sago et Jamahl Ralls] n’avaient rien à faire ici et l’arbitre en chef (Zach Zarba) semblait impressionné. On a eu droit à toutes sortes de décisions incohérentes, et je suis sûr qu’on aurait pu voir plus de fautes techniques. Nous n’allons pas nous adapter à un mauvais arbitrage. Nous allons faire ce que nous avons à faire et espérer que les arbitres prennent les bonnes décisions. »

Des joueurs plus nuancés

Si Alperen Sengun a réalisé son premier triple-double de la saison avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes, cela n’a pas suffi. Après la rencontre, l’intérieur de Houston a souligné la difficulté de défendre face à Nikola Jokic. Le Turc estime que la star des Nuggets obtient beaucoup de coups de sifflet en sa faveur.

« Bien sûr que non », répond Alperen Sengun, sourire aux lèvres, lorsqu’on lui demande s’il bénéficie des mêmes coups de sifflet que Nikola Jokic. « Il est triple MVP. Je suis sûr qu’il n’avait pas tous ces coups de sifflet quand il avait mon âge. Il a énormément travaillé pour en arriver là, et j’y arriverai tôt ou tard. Il met tous les tirs difficiles, mais en même temps, on ne peut pratiquement pas le toucher. »

Kevin Durant, lui, ne souhaite pas faire de l’arbitrage l’explication centrale de la défaite malgré ses 25 points : « C’est malheureux, mais les arbitres ne peuvent pas toujours prendre la bonne décision. »

Même tonalité du côté de Jamal Murray, qui estime que des coups de sifflet ont manqué des deux côtés. « C’est un sport physique », rappelle le meneur des Nuggets. « C’est compliqué pour les arbitres d’être parfaits des deux côtés. Ils ont aussi oublié certains coups de sifflet pour nous, donc ce n’était pas vraiment un problème ce soir. »

Quoi qu’il en soit, Houston concède une troisième défaite consécutive à l’extérieur et laisse Denver s’installer seul à la deuxième place de l’Ouest, même si l’écart reste minime. Seules deux victoires séparent les Nuggets (19-6), deuxièmes, des Rockets (16-7), cinquièmes — avant de se retrouver dès samedi pour une nouvelle confrontation.

