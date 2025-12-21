Matchs
Les Warriors renouent enfin avec la victoire

Publié le 21/12/2025 à 7:24

NBA – Malgré l’expulsion de Draymond Green, Stephen Curry (28 points) et Jimmy Butler (25 points) ont porté les Warriors pour mettre fin à leur série de trois défaites consécutives.

stephen curry

Après leur victoire à Phoenix contre ces mêmes Warriors, les Suns démarrent sur les chapeaux de roue. Dillon Brooks marque ses cinq premiers paniers, Devin Booker ajoute 11 points et, avec 70 % de réussite aux tirs, Phoenix prend le large (44-32).

Les choses empirent pour Golden State. Deux fautes techniques en début de deuxième quart-temps renvoient Draymond Green aux vestiaires. Sans leur intérieur vedette, les Warriors réagissent… en défense. Les Suns perdent leur adresse et les hommes de Steve Kerr reviennent dans le coup. Neuf points de Will Richard et 9 de Stephen Curry les ramènent à -3 à la pause, malgré 12 pertes de balle (67-64) !

Butler et Curry décisifs

Le sursaut de Golden State se confirme au retour des vestiaires. Leur défense monte d’un cran et les Suns terminent la troisième période à 5/21 aux tirs. Jimmy Butler appuie sur l’accélérateur, bien secondé par l’adresse de Will Richard, et les Warriors prennent les devants (93-87).

Stephen Curry et Gui Santos font également mouche de loin pour faire passer l’écart à +11 (103-92). Comme il y a deux jours, Devin Booker et Collin Gillespie montrent l’exemple pour Phoenix, mais en face Stephen Curry ne veut pas perdre un quatrième match de suite. Les Suns reviennent à -2 (112-110) à deux reprises grâce à Booker et Jordan Goodwin, mais le double MVP répond à chaque fois pour valider la victoire des siens.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jimmy Butler a-t-il enfin choisi d’être plus agressif ? Malgré la défaite de Golden State à Phoenix, Jimmy Butler avait joué le rôle de Robin de Stephen Curry. L’ancien joueur du Heat a cependant manqué de régularité cette saison. Le voir de nouveau agressif vers le cercle cette nuit, en cherchant plus souvent à marquer qu’à passer, a dû ravir Steve Kerr. Que ce soit au premier ou au troisième quart-temps, il a cherché à donner le ton pour son équipe. Les Warriors auront besoin de ce Butler pour remonter au classement de la conférence Ouest.

Devin Booker sur un nuage. La défense n’a jamais réussi à ralentir Devin Booker cette nuit. Comme lors de la deuxième mi-temps du dernier match entre les deux équipes, la star des Suns était une énigme pour la défense de Golden State. Il a terminé la rencontre avec 38 points à plus de 50 % de réussite.

Fin de série pour Buddy Hield. L’arrière des Warriors n’est pas entré en jeu cette nuit. Cette décision de Steve Kerr a mis fin à sa série de 199 matchs de saison régulière consécutifs. Steve Kerr continue de modifier sa rotation pour trouver du momentum.

Golden State Warriors / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Stephen Curry 35 9/19 4/11 6/7 2 7 9 6 2 1 3 0 28 30
Jimmy Butler 35 10/21 2/6 3/3 1 0 1 2 1 0 1 1 25 17
Quinten Post 26 3/8 1/6 0/0 1 3 4 2 0 0 1 1 7 8
Draymond Green 8 2/2 0/0 0/0 0 3 3 1 0 1 1 1 4 9
Moses Moody 18 1/4 1/3 0/0 1 1 2 3 3 0 1 0 3 4
Will Richard 19 6/7 4/4 4/4 2 3 5 0 3 0 2 0 20 22
Brandin Podziemski 30 4/11 2/8 1/2 1 2 3 6 2 1 4 0 11 9
Gary Payton II 19 2/6 1/3 0/0 4 4 8 3 3 1 1 1 5 13
Gui Santos 7 2/3 1/2 0/0 2 1 3 0 1 2 1 0 5 8
Trayce Jackson-Davis 17 2/2 0/0 1/3 3 4 7 0 2 1 2 1 5 10
Pat Spencer 10 1/4 1/2 1/2 0 1 1 1 1 1 0 0 4 3
De'Anthony Melton 16 0/5 0/4 2/3 0 2 2 5 4 1 2 2 2 4
Total 42/92 17/49 18/24 17 31 48 29 22 9 19 7 119
Phoenix Suns / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Devin Booker 34 13/27 2/7 10/12 0 1 1 5 1 2 2 2 38 30
Dillon Brooks 32 8/11 3/5 3/4 0 5 5 3 5 0 2 0 22 24
Collin Gillespie 35 5/14 2/7 4/5 1 4 5 4 4 3 1 0 16 17
Royce O'Neale 30 2/7 1/6 0/0 1 4 5 2 2 0 3 0 5 4
Mark Williams 18 2/3 0/0 0/0 1 3 4 1 0 2 0 1 4 11
Oso Ighodaro 30 5/7 0/0 0/0 5 2 7 1 5 1 1 0 10 16
Jordan Goodwin 25 3/8 3/7 0/0 0 1 1 1 3 1 1 1 9 7
Ryan Dunn 20 2/6 1/1 2/2 1 4 5 3 4 1 3 0 7 9
Jamaree Bouyea 16 2/5 0/2 1/1 1 1 2 2 0 1 1 2 5 8
Total 42/88 12/35 20/24 10 25 35 22 24 11 14 6 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Melvin Karsenti
