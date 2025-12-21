Tyrese Maxey et les Sixers font plier les Mavericks à l’usure

Les Sixers ont été habitués à évoluer sans leurs joueurs majeurs, et comme ce fut le cas cette nuit en l’absence de Paul George et Joel Embiid, les troupes de Nick Nurse ont trouvé les ressources pour venir à bout d’une rugueuse formation de Dallas. La lutte aura été intense, et Tyrese Maxey aura dû s’employer jusqu’au bout pour assurer la victoire, bien aidé par les 26 points de VJ Edgecombe et les 21 de Dominick Barlow, facteur X du match.

VJ Edgecombe a été le premier à s’illustrer, lançant le 16-2 de son équipe par trois paniers de suite, dont un 2+1, puis un 3+1 ! L’arrière a ajouté un dunk en contre-attaque avant de laisser Tyrese Maxey planter son troisième panier à 3-points de la soirée pour faire virer Philly à +12 (33-21).

Les Mavs ont montré qu’ils avaient du répondant, repassant brièvement en tête grâce à un Cooper Flagg agressif, un Anthony Davis efficace et le coup de main bienvenu de Ryan Nembhard à 3-points (53-54). Il a alors fallu une nouvelle grosse série, cette fois signée Tyrese Maxey, pour redonner un peu d’air aux locaux.

Le meneur a scoré 10 points de suite (63-54), mais il en fallait plus pour décourager les Texans, revenus à -6 à la pause (62-68). La donne s’est compliquée pour les Sixers lorsque Cooper Flagg est monté en régime, accompagné par Klay Thompson, dont le 3-points et le floater ont fait passer Dallas à +6 à 12 minutes du terme (91-97). Philadelphie a vite recollé, grâce aux 3-points de Jared McCain et Adem Bona, jusqu’à ce que Tyrese Maxey, encore lui, ne fasse repasser les siens en tête, avec deux paniers dont une nouvelle flèche à 3-points (102-100).

Les Mavericks ont alors été contraints de poser un premier genou à terre suite à un 11-0 conclu par l’inévitable Tyrese Maxey, encore à 3-points (115-104). Cette fois, le plus dur était fait, même si le meneur des Sixers a encore dû scorer à deux reprises pour assurer la victoire des siens pour de bon, 121-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un “backcourt” de feu. Philadelphie a encore pu compter sur un Tyrese Maxey étincelant pour prendre le meilleur cette nuit. C’est encore lui qui a pris ses responsabilités pour faire basculer un match disputé jusqu’en fin de partie. A ses côtés, le meneur a pu compter sur un VJ Edgecombe survolté. Le rookie a lui aussi apporté sa pierre à l’édifice avec 26 points au total, dont un joli coup de chaud à son actif en premier quart-temps, mais aussi deux paniers importants et 3 passes décisives dans le dernier acte. Avec ces deux-là, Philadelphie tient un “backcourt” de feu.

– Dominick Barlow en facteur X. Lui aussi est un hyperactif, et s’est illustré dès les premières secondes avec un contre sur Anthony Davis puis un dunk féroce en contre-attaque. De quoi lancer son match sur de bonnes bases et apporter un relais bienvenu au scoring, avec ses 21 points, record en carrière égalé, à 9/13 au tir.

– Les Mavs sortent l’arrosoir. Les Mavs y ont cru jusqu’au bout mais n’ont pas été aidés par leur maladresse chronique tout au long du match à 3-points pour finir à 3/17 au tir. A leur décharge, les Texans évoluaient avec Klay Thompson (genou) et Anthony Davis (malades) qui n’étaient pas 100% de leurs capacités, et ça s’est vu pour Klay Thompson, auteur d’un triste 1/7 dans l’exercice. Dallas a globalement manqué de relais derrière le trio Flagg-Marshall-Davis, que ce soit Klay Thompson ou d’autres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.