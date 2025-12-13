Joel Embiid envoie un message aux sceptiques

Si ses premiers matches furent intéressants, fin octobre et début novembre, Joel Embiid était affreusement maladroit ces derniers jours. Pour affronter les Pacers, les Sixers étaient privés de leur meilleur joueur, Tyrese Maxey. C’était donc une occasion en or pour le pivot de réussir une bonne prestation.

Il a fait bien mieux que ça, en inscrivant 39 points à 12/23 au shoot dans la victoire de Philadelphie. C’est son record de la saison et même sa meilleure sortie depuis ses 70 points contre les Spurs, qui datent tout de même de presque deux ans, le 22 janvier 2024.

Est-ce un message envoyé à la ligue, pour dire qu’il peut encore briller ? « Je ne sais pas. C’est pour les gens qui pensent que je ne peux plus le faire. Je ne peux pas les faire changer d’avis ou d’opinion », répond-il. « Je me sens bien. Jouer ainsi, j’ai la sensation que je peux encore le faire. »

Des coups de chaud désormais ponctuels ?

Mais le veut-il, maintenant que Tyrese Maxey a pris les commandes des Sixers ? « Si quelqu’un doit se sacrifier, je vais le faire. Mais, si l’occasion se présente, quand la machine se met en marche comme dans ce match, je pourrais le faire. Quand tout le monde sera en bonne santé, je ne m’attends pas à le refaire. Mais si c’est nécessaire… »

Il n’y a pas que l’absence du meneur de jeu qui peut expliquer la grosse performance du pivot. Il y a aussi les quatre jours sans jouer également, précise Nick Nurse. « Il a beaucoup bossé cette semaine. Les entraînements l’ont aidé, son travail individuel à côté aussi », raconte son coach.

Joel Embiid vivait un début de saison très poussif et son réveil est donc tombé sur les Pacers, ce qui n’étonne pas Rick Carlisle. « C’est un grand joueur, un All-Star confirmé, un membre de l’équipe olympique. C’est un joueur qui ira au Hall of Fame. Qui est surpris ? Pas moi », lance le coach d’Indiana, privé de sa 1000e victoire en carrière.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 9 25:07 40.7 21.4 84.9 1.3 4.2 5.6 3.0 1.9 0.8 2.3 1.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.