Joel Embiid en progrès malgré son énorme maladresse

« J’ai contré un tir aujourd’hui, donc oui », sourit Joel Embiid à qui une journaliste vient de demander s’il avait aussi eu la sensation d’être plus mobile sur ce match face aux Lakers. Auteur d’un gros contre sur une pénétration de LeBron James, le pivot des Sixers assure être en bonne forme physique.

Sur le plan technique dans ce match, c’est une autre histoire. Le géant a démarré son match par un « pull-up » dans son registre au niveau de la ligne des lancers-francs après avoir créé la distance avec Austin Reaves. Ce tir manqué a été le premier d’une longue série.

Embiid a beaucoup insisté, à 3-points notamment et dans ces tirs en périphérie, sans quasiment trouver la mire. En 30 minutes, il a terminé avec 16 points, mais sur un terrible 4/21 aux tirs (0/5 de loin et 8/8 aux lancers-francs).

« J’ai adoré. À chaque tir, j’avais l’impression que c’était dedans. Tout revient à retrouver le rythme, jouer tous les jours. Et je pense que c’est dur. C’est dur d’être dedans puis dehors. Mais il faut le faire chaque jour. J’ai aimé ce que j’ai montré ce soir. J’ai juste raté les tirs, peut-être que la prochaine fois ça rentrera », relativise-t-il en haussant les épaules.

Assurant avoir pris des tirs ouverts et qu’il ne s’agissait que d’une soirée sans, le pivot pointe ainsi du doigt l’enchaînement de matchs dont il est toujours privé jusqu’ici. Embiid, qui avait joué 25 minutes face aux Warriors le 4 décembre, n’avait pas joué le lendemain face aux Bucks et était même incertain face aux Lakers.

Son plus gros temps de jeu

Les Sixers restent très prudents avec sa fréquence de jeu, et le nombre de minutes où il est mobilisé. Une mobilisation sur 30 minutes était d’ailleurs un record égalé cette saison. Ce qui fait penser à Nick Nurse que son intérieur avance, pas à pas, vers une utilisation optimale.

« Évidemment, les stats montrent qu’il n’a pas bien shooté. Mais il a mis des tirs dans le quatrième quart-temps qui ont aidé. Et il termine avec un +11 (au score), donc il a clairement eu un impact positif. J’ai trouvé qu’il se déplaçait un peu mieux ce soir. Il a contré un tir, pris plus de rebonds défensifs. Il ne va clairement pas être content, personne ne va l’être, avec le pourcentage de réussite. Mais il y a eu du progrès là-dedans », positive son coach.

Tout l’enjeu étant maintenant de savoir à quel point Embiid, qui n’a atteint la barre des 50% de réussite qu’à trois reprises en neuf apparitions cette saison, va pouvoir enchaîner les efforts dans les jours et les semaines à venir.

« Tout tourne autour du rythme. Le plan pour moi, c’est de jouer, puis d’avoir deux jours de repos, puis rejouer. Et pour l’instant, ça fonctionne plutôt bien. Donc j’espère que ça va continuer, et que je pourrai jouer tous les jours. Je me sens plutôt bien. Même avant tout ce qui s’est passé, qui m’a fait manquer quelques matchs, j’avais l’impression de redevenir moi-même. Évidemment, c’est arrivé, donc je dois un peu repartir de zéro. Mais j’ai déjà vécu ça tellement de fois. Je vais revenir », promet l’intérieur.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 8 24:23 44.7 25.0 82.2 1.3 4.1 5.4 3.1 2.0 0.8 2.6 1.4 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.