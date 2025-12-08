LeBron James sort le grand jeu pour faire plier les Sixers

Luka Doncic et LeBron James étaient donc de retour pour les Lakers après avoir manqué le classique contre les Celtics. C’est d’ailleurs le second cité qui s’illustre en fin de quart-temps, en mettant du rythme et en finissant fort, pour répondre à une équipe de Philadelphie bien entrée dans sa rencontre, avec les paniers de Tyrese Maxey et Paul George (30-30). L’attaque des Lakers est parfois à la peine, comme le montre une séquence de quatre minutes sans panier. Il faut d’ailleurs attendre ce deuxième quart-temps pour voir Austin Reaves enfin ouvrir son compteur. Pas étonnant alors de voir les Sixers devant à la pause (60-53).

Dix points de suite pour LeBron !

Au retour des vestiaires, Luka Doncic et LeBron James s’occupent de tout, en marquant ou en faisant marquer. Les Californiens passent devant, en ayant monté leur défense d’un cran. Seul Tyrese Maxey a semblé capable de casser ce mur mis en place (84-87). Dans le dernier acte, Joel Embiid participe à la fête avec deux shoots à mi-distance, mais le « money time » appartient à James. Il inscrit 10 points de suite pour les Lakers et, malgré un dernier panier primé de Maxey, pour entretenir un dernier espoir, Los Angeles file vers la victoire, 108-112.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron James a retrouvé ses jambes. Son dunk en premier quart-temps était un (bon) signe. Reposé, avec deux jours sans jouer, « LBJ » était dans le rythme de la partie. Pour une fois cette saison, il n’a pas fait son âge. Surtout en dernier quart-temps, où il met son équipe sur ses épaules et inscrit 10 points en quatre minutes, soit l’intégralité des points des Lakers. Il vole même le dernier ballon des Sixers, pour conclure ce déplacement avec 29 points à 12/17 au shoot dont 4/6 à 3-pts, 7 rebonds et 6 passes. Son meilleur match de la saison et une véritable prestation à la LeBron James.

– Joel Embiid en souffrance avec son shoot. Le miroir inversé de la performance de « LBJ », c’est celle du MVP 2023. Il a beaucoup tenté, mais tout raté ou presque. Son langage corporel dit énormément de choses. En début de dernier quart-temps, il marque enfin à mi-distance et lève les bras dans la foulée quand, à la fin, pendant que James fait la différence, il égalise à 105 partout, toujours à mi-distance et serre les poings suite à son tir réussi. Le pivot a été en souffrance, avec un affreux 4/21 au shoot, manquant des tirs qu’il met par wagon habituellement. Il termine avec 16 points et 7 rebonds.

– L’excellente connexion Deandre Ayton – Luka Doncic. Le pivot des Lakers (14 points, 12 rebonds) n’a pas manqué un tir de la partie, avec un parfait 7/7 au shoot, et à quatre reprises, il a été envoyé dans les airs par le Slovène, et pas toujours avec des passes évidentes. Plusieurs offrandes étaient loin, très loin d’être faciles à attraper, parfois contestées par la défense. Mais c’est passé.

