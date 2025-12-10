Rick Carlisle, bientôt la tête dans les 1000

Le coaching NBA va bientôt vivre un moment rare : Rick Carlisle s’apprête ainsi à décrocher sa 1 000e victoire en saison régulière. Le coach d’Indiana affiche pour l’instant un bilan de 999 victoires pour 878 défaites et va rejoindre un club ultra fermé où figurent seulement Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan, Pat Riley, George Karl, Doc Rivers, Phil Jackson, Larry Brown et Rick Adelman.

Mais comme toujours, Rick Carlisle refuse de tirer la couverture à lui. Après la victoire contre Sacramento, le coach des Pacers a simplement lâché : « C’était un match difficile. C’est bien de le gagner. On a un peu de temps pour s’entraîner cette semaine, on va en tirer le maximum. Et d’autres matchs difficiles arrivent. »

Sa 1 000e victoire (face aux Sixers ? aux Wizards ?) viendra couronner une année 2025 paradoxale : une finale NBA perdue en sept manches contre le Thunder, la terrible blessure de Tyrese Haliburton, et une saison de transition.

Président du syndicat des coachs NBA

« Ses équipes jouent avec une identité claire et gardent leur caractère à travers tous les hauts et les bas », souligne Mark Daigneault. « Presque chaque année, le tout est supérieur à la somme des parties. Ça montre ce qu’il est. »

Dans l’ère du tir à 3-points, aucune équipe n’a d’ailleurs rentré plus de tirs primés sous les ordres d’un coach que celles de Rick Carlisle. « Son identité a changé avec ses effectifs et les tendances de la ligue, mais ses équipes sont toujours en caractère », insiste Mark Daigneault sur son adversaire lors des dernières Finals.

Prochain candidat aux 1000 ? Erik Spoelstra, tout juste au-dessus des 800 succès. Et forcément, le coach du Heat rend hommage à son « bourreau » des Finals 2011, président du syndicat des coachs NBA depuis deux décennies : « Sans lui, les avantages et les retraites des coaches n’en seraient pas là. C’est un leader remarquable. Son nombre de victoires montre sa longévité, son QI basket. J’ai un respect immense pour lui » conclut l’entraîneur de Miami.