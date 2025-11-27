Erik Spoelstra ignorait qu’il venait de décrocher sa 800e victoire avec le Heat

Ce mercredi, le Heat est venu à bout des Bucks. Une victoire précieuse, qui permet à Miami de continuer à croire en une qualification pour les quarts de finale de la NBA Cup. Mais ce succès a surtout une saveur particulière : il marque la 800e victoire en carrière d’Erik Spoelstra.

Alors qu’il a reçu une douche de la part de ses joueurs dans le vestiaire, après la rencontre, l’entraîneur du Heat avoue qu’il ignorait totalement qu’il venait de franchir un tel cap.

« J’étais vraiment confus », reconnaît Erik Spoelstra. « J’ai réfléchi et je me suis dit que peut-être nous étions qualifiés pour la Cup. Puis j’ai regardé autour de moi, j’ai vu que personne d’autre ne se faisait arroser et je me suis dit : ‘Mais que se passe-t-il ici ?’ »

Erik Spoelstra devient ainsi le 17e coach à atteindre les 800 victoires en saison régulière. Surtout, il n’est que le troisième à y parvenir avec une seule franchise, après Jerry Sloan au Jazz et Gregg Popovich aux Spurs.

Un entraîneur qui a tout connu

« Je ne réalise pas encore parce que je n’étais pas au courant. Je ressens une immense gratitude envers cette organisation et pour toutes ces années. Je vis des moments incroyables. J’adore ce que je fais. J’adore entraîner, j’adore cette profession. J’adore travailler pour cette organisation, avec ces joueurs et ce staff extraordinaire. »

Ce cap illustre ainsi la longévité exceptionnelle d’Erik Spoelstra sur le banc de Miami. Nommé « head coach » en 2008, il a dirigé les « Heatles » du trio LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh, vainqueurs de deux titres en 2012 et 2013, puis les épopées de 2020 et 2023 avec Jimmy Butler, conclues à chaque fois en Finales NBA.

Cette saison, Erik Spoelstra est encore aux commandes d’une équipe surprise, troisième à l’Est avec un bilan de 13 victoires pour 6 défaites. Le coach floridien a d’ailleurs mis à profit l’intersaison pour repenser complètement l’attaque de son équipe, avec succès pour le moment…

« C’est énorme », s’enthousiasme Tyler Herro, auteur de 29 points face aux Bucks. « J’essaie de me souvenir de l’âge que j’avais quand il a remporté sa première victoire, et maintenant il en est à 800. C’est incroyable. C’est formidable de faire partie de cette organisation qui, historiquement, a toujours été parmi les meilleures. »