Au complet, le Heat fait craquer les Bucks sur la durée

En Floride, si Giannis Antetokounmpo n’est toujours pas en tenue côté Bucks, Miami peut en revanche compter sur un groupe enfin au complet. Intenable dans le quatrième quart-temps, Tyler Herro (29 points, 7 passes, 5 rebonds) conduit justement le Heat à une nouvelle victoire, contre Ryan Rollins (26 points, 7 rebonds, 5 passes) et Myles Turner (24 points, 8 rebonds), trop esseulés avec Milwaukee.

En première mi-temps, Miami contrôle globalement la partie, s’appuyant sur un collectif particulièrement redoutable où, comme imaginé, le danger peut venir de n’importe qui. En sortie de banc, Kel’el Ware illustre la domination intérieure de son équipe, qui fait en sorte d’accélérer la cadence dès que possible, avec Tyler Herro notamment.

En face, Milwaukee tient bon et fait les efforts, pour revenir d’un -9 à égalité grâce à plusieurs tirs à 3-points. Sous l’impulsion de cette doublette Ryan Rollins – Myles Turner, par qui tout passe depuis le début, avec plus ou moins de réussite et avec plus ou moins de variété dans le jeu. Absence de Giannis Antetokounmpo oblige…

Alors que Tyler Herro et Bam Adebayo tentent de passer à la vitesse supérieure après la pause, Myles Turner maintient comme il peut les Bucks au contact, réduisant l’écart entre les deux formations dans le secteur intérieur (avec l’aide de Bobby Portis). Cela ne finit plus de se rendre coup pour coup, jusqu’à ce que Tyler Herro ne décide de prendre les choses en main dans le dernier acte.

Impliqué sur tous les paniers d’un 11-2, qui met le Heat à +12, l’arrière All-Star assume son statut. Si Myles Turner et Gary Trent Jr. ne lâchent rien, le duo Herro/Adebayo ne tremble pas pour bien exécuter, même quand il n’y a plus qu’une possession d’écart. Finalement, l’ultime tentative à 3-points de Myles Turner pour égaliser est manquée, et il n’y aura pas de prolongation : 106-103.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Miami, au complet et en confiance. Si l’on met de côté le cas épineux Terry Rozier, Erik Spoelstra dispose d’un groupe au complet et il a donc enfin pu aligner le cinq Davion Mitchell, Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo. Le banc est aussi intéressant (Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr, Pelle Larsson, Nikola Jovic, Dru Smith, Simone Fontecchio), offrant ainsi des options variées au Heat, qui met une pression constante sur ses adversaires avec cette profondeur d’effectif. Cela aura épuisé les Bucks, en l’occurrence.

– La 800e pour Erik Spoelstra. Pour la dix-septième fois de l’histoire, un entraîneur atteint la barre des 800 victoires en NBA et il s’agit d’Erik Spoelstra (en 1 378 matchs). Dix-sept ans après ses débuts sur le banc du Heat comme « head coach », il affiche un joli 58% de victoires, alors que seuls Gregg Popovich (1 390 – Spurs) et Jerry Sloan (1 127 – Jazz) ont atteint ce total avec une même franchise. En pleine transition dans le jeu, « Spo » guide pour le moment Miami (13-6) à une belle 3e place à l’Est, avec à peine deux matchs et demi de retard sur le leader, Detroit.

– Milwaukee attend Giannis Antetokounmpo avec impatience. Cela fait maintenant six défaites de suite pour les Bucks, qui restent 11e à l’Est à deux matchs de la 10e place. Clairement, le retour de Giannis Antetokounmpo est nécessaire pour relancer une équipe qui n’avait pourtant pas trop mal débuté (6-3), avant de se mettre à accumuler les revers. La bonne nouvelle, c’est que le « Greek Freak », aperçu à l’échauffement, a longtemps été « questionable » pour ce déplacement à Miami, avant d’être annoncé « out ». On imagine donc qu’il devrait bientôt revenir à la compétition.

– Miami élimine Atlanta, Boston, Brooklyn, Chicago et Washington ! Comme les Knicks avaient gagné un peu plus tôt dans la soirée, le Heat a scellé le sort de cinq équipes dans cette NBA Cup 2025, en l’emportant contre les Bucks. Les Hawks, les Celtics, les Nets, les Bulls et les Wizards ne pourront donc plus être repêchés en tant que meilleurs 2e dans les groupes A, B et C. Proche de la qualification, Miami (3-1) reste cependant sous la menace de New York (2-1) et une victoire de Milwaukee (2-1) sur les Knicks, vendredi, enverra le Heat au tour suivant. Si défaite des Bucks, les Floridiens devront compter sur le repêchage.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.