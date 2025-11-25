Tyler Herro a pris le train du Heat en route

« Bam (Adebayo) a réalisé une sacrée interception. Sans Bam, je n’ai pas l’occasion de faire cette action. » Tyler Herro peut remercier son pivot pour son vol décisif, même si ce dernier s’est contenté de cueillir une « offrande » de PJ Washington sur une remise en jeu terrible pour les Mavs après un temps-mort.

Reste que l’arrière du Heat, après ce loupé adverse, a pu convertir le « floater » de la gagne en semi-transition à 40 secondes de la fin. Ce tir venait conclure la très belle soirée du meilleur scoreur du Heat qui effectuait son retour au jeu, deux mois après son opération du pied gauche.

« Ça a été neuf ou dix longues semaines environ, mais ça a quand même passé vite. L’équipe s’éclate vraiment, et pouvoir retourner sur le terrain et jouer avec eux ce soir, c’était super », qualifie le joueur de 25 ans, qui reconnaît volontiers avoir « encore beaucoup de chemin à parcourir ».

« Je dois encore faire de la rééducation, récupérer. J’aurais facilement pu attendre deux semaines de plus avant de revenir, mais je suis suffisamment en bonne santé pour être sur le terrain, et j’ai envie de l’être. J’avais un peu entouré cette date, il y a trois ou quatre semaines. Alors j’ai profité des derniers jours où l’équipe était en déplacement pour me préparer physiquement pour ce soir », développe Herro.

Dans un match où sa formation était privée de Norman Powell, Andrew Wiggins et Nikola Jovic, il n’a pas semblé à la peine physiquement. Délaissant le 3-points (0/2), secteur dans lequel Miami est passé à côté (5/27), il a surtout fait parler ses finitions près du cercle pour finir avec 24 points (12/18), 7 rebonds et 3 interceptions en 29 minutes.

Moins de « pick-and-roll » à disposition

« C’est incroyable qu’il puisse revenir et avoir un tel rythme, et ça ne fera que s’améliorer. Quand vous affrontez de meilleures défenses, vous comprenez pourquoi on a besoin de cette qualité. Dans cette ligue, il faut autant de talent et de force de frappe offensive que possible. Et c’était simplement enthousiasmant de le revoir », se réjouit son coach, Erik Spoelstra.

Ce dernier a sans doute apprécié la capacité d’adaptation du revenant, qui a découvert une équipe jouant sur un rythme beaucoup plus élevé (le plus élevé de la ligue) que par le passé. « Dans le second quart-temps, on a commencé à jouer un peu plus comme ils ont pris l’habitude de jouer. C’est ce que je veux, que tout le monde continue à jouer ainsi », remarque Tyler Herro, qui rigole d’avoir cherché à réclamer un écran de la part de Kel’el Ware.

« On a beaucoup de gars qui sont difficiles à défendre dès qu’ils reçoivent le ballon. Comme vous le voyez, c’est une attaque sympa à jouer. Il n’y a pas beaucoup de ‘pick-and-roll’, mais il s’agit de partager le ballon. Tout le monde se sent impliqué, tout le monde a une chance d’être agressif, et ça nous réussit », résume Bam Adebayo.

Erik Spoelstra, dont le joueur a commencé par manquer ses quatre premiers tirs avant d’en enchaîner neuf de suite, estime que Tyler Herro n’aura pas de mal à se faire à cette nouvelle philosophie en attaque. Selon le coach, « il va s’intégrer parfaitement. Il va amplifier tout ce que nous faisons. Je suis content pour lui et c’est positif qu’on puisse construire à partir de ça. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 ☆ MIA 77 35 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.