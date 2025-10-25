À Miami, on soutient à fond Terry Rozier

Quelques heures avant de l'emporter avec la manière à Memphis, le Heat s'entraînait sans Terry Rozier, au lendemain de son arrestation par le FBI, dans le cadre de son enquête au sujet de différents paris suspects l'impliquant.

Une perspective étrange et difficile à imaginer il y a quelques jours, mais avec laquelle il faut maintenant vivre. Sans pour autant que cela signifie de laisser tomber celui qui évolue à Miami depuis janvier 2024 (et qui devait toucher 26.6 millions de dollars en 2025/26, pour sa dernière année de contrat).

« On le soutient quoi qu'il arrive… » assure Bam Adebayo. « C'est notre frère, après tout. C'était en quelque sorte bizarre sans lui, car c'est la première personne à qui je parle le matin. Il apporte une belle énergie à notre équipe. […] On est derrière lui et on le soutient complètement. »

Un sentiment partagé par Jaime Jaquez Jr., qui attend de son côté que lumière soit faite sur toute cette histoire : « C'est notre frère. On a passé beaucoup de temps avec lui. On va voir ce qui se passe, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas et on attend juste d'en savoir plus. »

Attendre et avancer…

Pour Erik Spoelstra, cela fait bien sûr une solution en moins sur les lignes arrières floridiennes, mais l'essentiel est forcément ailleurs, alors que Terry Rozier peut être lourdement sanctionné…

« Terry est quelqu'un qui nous est très cher » déclare le coach du Heat. « Il a un impact positif dans notre vestiaire, aussi bien chez les joueurs que chez les entraîneurs et, ce, même quand il n'était pas souvent dans la rotation la saison dernière. On lui envoie toutes nos pensées et tout notre soutien par rapport à ce qu'il traverse. »

D'après le FBI, Terry Rozier aurait dit à un ami d'enfance qu'il allait se retirer de certaines rencontres en 2023, en prétextant une blessure. Ce dernier aurait ensuite vendu l'information à des parieurs, pour 100 000 dollars, afin qu'ils misent sur des prestations ratées du meneur. Des centaines de milliers de dollars auraient ainsi été pariés sur le joueur, alors membre des Hornets, et Rozier aurait payé son ami pour aller récupérer l'argent à Philadelphie et rapporter les gains.

De moins en moins utilisé par Erik Spoelstra au fil du temps, « Scary Terry » ignore encore de quoi sera fait son avenir, alors qu'il est déjà « impatient de pouvoir remporter ce combat judiciaire », selon son avocat Jim Trusty.

« Il n'y a pas d'autre choix [que d'attendre et avancer] » admet son entraîneur. « La ligue n'attend pas, elle ne va pas s'arrêter pour toi… Donc il faut apprendre à se concentrer sur ce qu'il y a de plus immédiat et, pour nous, il s'agit de se préparer pour le prochain match important. »

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.