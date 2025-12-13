Joel Embiid (39 points) retrouve son meilleur niveau face aux Pacers !

Il aura fallu que Joel Embiid sorte son meilleur match de la saison pour que les Sixers renouent avec la victoire face à des Pacers toujours vaillants. Le pivot de Philly en a été le grand artisan avec ses 39 points pour compenser l’absence de Tyrese Maxey (malade), bien accompagné par VJ Edgecombe (22 points, 5 passes décisives) et Paul George (23 points, 6 rebonds, 5 passes décisives)

Philadelphie a d’abord dû batailler pour se défaire d’Indiana en première mi-temps. A l’évidence, les 14 points de VJ Edgecombe en premier quart-temps (34-31) et le relais remarqué de Joel Embiid, auteur des sept derniers points des Sixers avant la pause dont son premier de la soirée (63-58), n’ont pas suffi pour distancer des Pacers accrocheurs, emmenés par le trio Mcconnell-Thompson-Huff.

Indiana à l’affût jusqu’au bout

Avec le même appétit, Joel Embiid a permis aux Sixers de passer à +10 au retour des vestiaires (79-69), mais Indiana a encore fait mieux que résister, s’en remettant cette fois à Andrew Nembhard et Pascal Siakam pour refaire son retard et virer même brièvement en tête en fin de troisième quart-temps suite à deux paniers de Nembhard (85-86).

La pression s’est accentuée sur les épaules des Sixers alors que les deux équipes étaient toujours dos à dos à l’entrée du « money-time » (102-102). Il a alors fallu tout le sang-froid de Dominick Barlow, servi à l’intérieur par Paul George et toute la lucidité de Joel Embiid pour scorer un 2+1 après un rebond offensif pour faire basculer la rencontre, pendant que Rick Carlisle se retrouvait sanctionné d’une technique (108-102).

Après deux lancers de Quentin Grimes, Paul George et Joel Embiid ont pu finir le boulot pour arracher une victoire qui aura mis bien du temps à se dessiner (115-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Joel Embiid de retour au top. Une montée en puissance progressive avec 15 points dans un deuxième quart-temps bonifié par son 3-points juste avant le buzzer. Il a repris en deuxième mi-temps avec la même agressivité, et a réussi à finir fort avec son rebond offensif qui a fait basculer la fin de match du bon côté, à 105-102. Son meilleur match de la saison, à 39 points à 12/23 au tir, 9 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes, presque sans forcer. On n’en attend pas moins du MVP 2023, qui restait sur un triste 4/21 face aux Lakers.

– L’absence de Tyrese Maxey bien gérée. Philadelphie s’est retrouvé pour la première fois de la saison sans son meneur superstar. Le reste des troupes a plutôt bien géré le défi même s’il a fallu batailler, avec les 39 points de Joel Embiid bien sûr, mais pas seulement. Même s’il a perdu quatre ballons, Paul George a aussi apporté sa contribution à la création avec 5 passes décisives pour soulager le trio Edgecombe-McCain-Grimes.

– La faute technique de Rick Carlisle. Symbole du « money-time » non maîtrisé des Pacers, qui a encaissé un 12-2 au pire moment, mais révélateur aussi de l’exaspération du coach d’Indiana face aux coups de sifflet du corps arbitral, en l’occurrence pour une faute non sifflée de VJ Edgecombe sur Andrew Nembhard à 104-102. Avec 43 lancer-francs accordés à Philly contre 19 à Indiana, Rick Carlisle aura de quoi argumenter…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.