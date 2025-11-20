Stats & Highlights | Les Bulls sauvés au buzzer par Nikola Vucevic

Les soirées passent et Nikola Jokic continue d’enfiler les triple-double comme des perles. Face aux modestes Pelicans, les Nuggets s’imposent 125-118 avec 28 points, 12 passes et 11 rebonds de son leader. Sorti pour six fautes et auteur de neuf ballons perdus, Jokic a tout de même souffert face à l’épatant rookie Derik Queen, qui compile 30 points et 9 rebonds.

Pour épauler le Serbe, Peyton Watson signe son record en carrière avec 32 points, tandis que Zion Williamson inscrit 14 points pour son retour sur les terrains.

Indiana gagne enfin

Gros ouf de soulagement pour les Pacers qui profitent de la venue des Hornets pour mettre fin à une série de huit défaites de rang. De retour, Bennedict Mathurin compile 24 points et 12 rebonds pour répondre aux 28 points de Kon Knueppel. Vainqueurs 127-118, les Pacers ont creusé l’écart dans le deuxième quart-temps grâce à Mathurin, auteur de 9 des 11 derniers points de son équipe pour atteindre la mi-temps avec 16 points d’avance.

Cinquième défaite en six matches pour les Mavericks, qui étaient privés de Cooper Flagg, malade pour la réception des Knicks. Pour son retour après deux matches d’absence, Jalen Brunson est décisif en tout fin de match pour donner deux points d’avance. Mais le grand monsieur de la rencontre, c’est Landry Shamet, qui plante deux paniers à 3-points dans la dernière minute et provoque la faute offensive de Brandon Williams sur la dernière possession de Dallas. Score final : 113-111 pour les Knicks, qui restaient sur quatre défaites de rang à l’extérieur.

Les Bulls ont failli tout gâcher

Enfin, les Bulls s’imposent 122-121 au buzzer à Portland avec un nouveau “game winner” signé Nikola Vucevic. Face à des Blazers sans meneur de jeu, Chicago a joué avec le feu puisque les partenaires de Coby White ont gâché une avance de 21 points dans le dernier quart-temps ! A 3-points, Deni Avdija (triple-double) avait égalisé à 116-116, puis le layup de Donovan Clingan avait donné l’avantage aux Blazers à 47 secondes de la fin. Derrière, Clingan a ajouté un lancer franc pour conclure une série de 31-7 et porter l’avance de Portland à 119-116.

Un 3-points de White à 9 secondes de la fin a ramené Chicago à 120-119. Après que Jerami Grant (33 points) a réussi le second de deux lancers-francs, les Bulls avaient sept secondes pour égaliser ou gagner. Ball à White qui attire toute la défense pour mieux ressortir le ballon vers Vucevic qui, en catch-and-shoot, plante le 3-points de la victoire.

2 MATCHS.

2 TROIS PTS.

2 GAME-WINNERS. NIKOLA VUČEVIĆ EST CLUTCH

pic.twitter.com/Dr9gdccosn — NBA France (@NBAFRANCE) November 20, 2025

New Orleans – Denver : 118-127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 104 HOU 114 IND 127 CHA 118 PHI 112 TOR 121 MIA 110 GSW 96 MIN 120 WAS 109 NOR 118 DEN 125 OKC 113 SAC 99 DAL 111 NYK 113 POR 121 CHI 122

Portland – Chicago : 121-122

Dallas – New York : 111-113

Indiana – Charlotte : 127-118

