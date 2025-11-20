Matchs
NBA
Matchs
NBA
Stats & Highlights | Les Bulls sauvés au buzzer par Nikola Vucevic

NBA – Les Bulls s’imposent à la dernière seconde à Portland, tandis que les Knicks ont tremblé à Dallas. Quant à Nikola Jokic, il signe son 9e triple-double de la saison.

vucevic bullsLes soirées passent et Nikola Jokic continue d’enfiler les triple-double comme des perles. Face aux modestes Pelicans, les Nuggets s’imposent 125-118 avec 28 points, 12 passes et 11 rebonds de son leader. Sorti pour six fautes et auteur de neuf ballons perdus, Jokic a tout de même souffert face à l’épatant rookie Derik Queen, qui compile 30 points et 9 rebonds.

Pour épauler le Serbe, Peyton Watson signe son record en carrière avec 32 points, tandis que Zion Williamson inscrit 14 points pour son retour sur les terrains.

Indiana gagne enfin

Gros ouf de soulagement pour les Pacers qui profitent de la venue des Hornets pour mettre fin à une série de huit défaites de rang. De retour, Bennedict Mathurin compile 24 points et 12 rebonds pour répondre aux 28 points de Kon Knueppel. Vainqueurs 127-118, les Pacers ont creusé l’écart dans le deuxième quart-temps grâce à Mathurin, auteur de 9 des 11 derniers points de son équipe pour atteindre la mi-temps avec 16 points d’avance.

Cinquième défaite en six matches pour les Mavericks, qui étaient privés de Cooper Flagg, malade pour la réception des Knicks. Pour son retour après deux matches d’absence, Jalen Brunson est décisif en tout fin de match pour donner deux points d’avance. Mais le grand monsieur de la rencontre, c’est Landry Shamet, qui plante deux paniers à 3-points dans la dernière minute et provoque la faute offensive de Brandon Williams sur la dernière possession de Dallas. Score final : 113-111 pour les Knicks, qui restaient sur quatre défaites de rang à l’extérieur.

Les Bulls ont failli tout gâcher

Enfin, les Bulls s’imposent 122-121 au buzzer à Portland avec un nouveau “game winner” signé Nikola Vucevic. Face à des Blazers sans meneur de jeu, Chicago a joué avec le feu puisque les partenaires de Coby White ont gâché une avance de 21 points dans le dernier quart-temps ! A 3-points, Deni Avdija (triple-double) avait égalisé à 116-116, puis le layup de Donovan Clingan avait donné l’avantage aux Blazers à 47 secondes de la fin. Derrière, Clingan a ajouté un lancer franc pour conclure une série de 31-7 et porter l’avance de Portland à 119-116.

Un 3-points de White à 9 secondes de la fin a ramené Chicago à 120-119. Après que Jerami Grant (33 points) a réussi le second de deux lancers-francs, les Bulls avaient sept secondes pour égaliser ou gagner. Ball à White qui attire toute la défense pour mieux ressortir le ballon vers Vucevic qui, en catch-and-shoot, plante le 3-points de la victoire.

New Orleans – Denver : 118-127

New Orleans / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
H. Jones 29 3/8 1/4 2/2 1 1 2 4 6 2 0 0 +8 9 12
Z. Williamson 29 6/13 0/0 2/4 3 3 6 5 4 1 3 1 +14 14 15
T. Murphy III 36 7/14 5/12 4/4 0 2 2 3 0 5 3 1 -4 23 24
D. Queen 30 12/18 1/2 5/8 4 5 9 4 4 2 4 2 0 30 34
J. Fears 25 7/15 0/4 2/2 0 3 3 1 0 0 0 1 -3 16 13
K. Looney 5 0/1 0/0 0/0 1 3 4 1 2 0 0 0 -4 0 4
Y. Missi 12 2/5 0/0 3/4 6 2 8 2 4 0 0 0 -3 7 13
J. Alvarado 19 1/6 0/4 0/0 1 3 4 2 0 1 0 0 -13 2 4
S. Bey 19 0/3 0/3 2/4 0 2 2 2 1 1 1 0 -21 2 1
M. Peavy 17 3/8 0/3 3/3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 9 8
J. Hawkins 18 3/7 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -9 6 3
Total 44/98 7/34 23/31 17 27 44 26 24 12 12 5 118
Denver / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
C. Johnson 32 6/8 1/3 1/2 0 3 3 5 2 1 2 0 +2 14 18
Z. Nnaji 27 0/3 0/2 2/2 0 4 4 0 2 2 0 1 -18 2 6
N. Jokic 34 10/18 2/4 6/7 4 7 11 12 6 0 9 0 +9 28 33
J. Murray 36 5/14 2/7 4/5 0 0 0 8 4 0 3 0 -2 16 11
P. Watson 34 13/19 5/9 1/1 3 9 12 3 4 1 4 0 +3 32 38
S. Jones 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 0 +6 0 3
J. Valanciunas 16 4/5 0/0 6/6 1 6 7 0 3 0 0 0 +2 14 20
T. Hardaway Jr. 23 3/9 1/5 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 +11 7 3
B. Brown 27 5/7 0/1 2/4 1 2 3 4 3 3 2 0 +22 12 16
Total 46/83 11/31 22/27 9 32 41 35 26 8 20 1 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Chicago : 121-122

Portland / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Grant 37 10/18 5/9 8/10 4 5 9 4 3 0 3 0 +10 33 33
T. Camara 37 6/15 2/8 0/0 3 2 5 2 3 2 3 1 +4 14 12
D. Avdija 38 11/22 3/7 7/12 1 10 11 11 2 2 3 1 +6 32 38
D. Clingan 34 7/13 1/3 2/3 10 11 21 4 3 1 0 2 +8 17 38
S. Cissoko 22 2/6 1/3 0/1 1 5 6 0 2 2 2 0 -5 5 6
K. Murray 35 4/11 0/3 1/2 4 2 6 2 0 1 1 1 +4 9 10
D. Reath 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Y. Hansen 8 1/4 0/1 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 -5 2 1
C. Love 18 1/12 0/7 3/4 1 2 3 2 1 1 0 0 -20 5 -1
J. Cooke 9 2/6 0/1 0/0 1 0 1 1 1 1 2 0 -4 4 1
Total 44/107 12/42 21/32 26 38 64 27 16 10 15 5 121
Chicago / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Okoro 26 5/8 3/6 0/1 0 1 1 0 4 0 0 0 -9 13 10
M. Buzelis 19 4/6 1/2 2/2 0 5 5 4 3 0 2 2 +4 11 18
N. Vucevic 34 11/19 5/9 0/0 1 7 8 2 2 1 3 1 -2 27 28
K. Huerter 23 1/6 0/4 0/0 0 2 2 2 2 1 0 1 -11 2 3
J. Giddey 31 3/9 2/3 1/1 0 5 5 13 3 1 5 1 -13 9 18
J. Smith 12 2/6 1/4 0/0 1 0 1 0 2 1 0 2 +4 5 5
P. Williams 13 2/7 1/2 0/1 1 4 5 1 0 0 1 0 +2 5 4
D. Terry 17 3/6 0/2 0/1 2 1 3 5 1 3 1 1 +16 6 13
J. Phillips 5 0/1 0/1 2/2 1 1 2 0 0 0 0 0 +12 2 3
J. Carter 11 1/4 1/3 0/0 0 1 1 1 3 1 0 0 +6 3 3
C. White 27 9/17 5/9 2/3 0 1 1 7 2 2 3 0 +7 25 23
A. Dosunmu 23 5/7 2/4 2/3 1 3 4 1 4 0 1 1 -11 14 16
Total 46/96 21/49 9/14 7 31 38 36 26 10 16 9 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Dallas – New York : 111-113

Dallas / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P.J. Washington 33 1/12 1/5 3/4 1 8 9 4 3 3 1 0 -6 6 9
D. Lively II 18 1/3 0/0 2/2 5 5 10 1 1 0 1 3 +10 4 15
K. Thompson 27 5/11 3/9 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 -4 13 11
B. Williams 20 2/11 1/6 4/4 1 1 2 4 4 1 3 0 -7 9 4
M. Christie 37 5/10 3/6 2/2 0 7 7 1 4 1 3 0 -1 15 16
D. Gafford 25 2/3 0/0 3/4 2 6 8 2 5 0 1 1 -11 7 15
N. Marshall 34 7/11 3/5 6/7 0 5 5 1 0 0 4 0 -11 23 20
M. Cisse 5 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2 0 0
D. Russell 25 9/15 4/7 1/2 0 5 5 7 2 1 3 0 +13 23 26
J. Hardy 16 3/9 1/6 4/5 0 1 1 1 4 0 0 1 +9 11 7
Total 35/85 16/44 25/30 10 40 50 23 26 6 17 5 111
New York / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Towns 35 6/16 1/6 5/9 4 10 14 6 4 2 3 0 +4 18 23
M. Robinson 22 1/1 0/0 1/6 3 5 8 1 2 0 1 1 -12 3 7
M. Bridges 35 7/13 1/5 1/2 1 4 5 6 1 3 2 2 -3 16 23
L. Shamet 23 3/6 2/3 1/3 1 2 3 1 1 1 1 1 -10 9 9
J. Brunson 35 11/23 2/7 4/6 0 3 3 5 4 1 1 1 +13 28 23
G. Yabusele 17 2/7 0/5 0/0 1 1 2 1 1 0 0 1 +15 4 3
M. Diawara 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 +1 0 1
J. Clarkson 20 2/5 0/2 4/5 3 1 4 0 1 0 0 0 +2 8 8
J. Hart 30 5/10 3/4 3/4 3 7 10 5 5 1 1 1 +8 16 26
M. McBride 22 4/12 3/10 0/0 0 0 0 2 2 0 0 2 -8 11 7
Total 41/93 12/42 19/35 16 33 49 27 22 8 9 10 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Charlotte : 127-118

Indiana / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 37 9/17 2/8 2/2 0 4 4 7 3 1 2 1 +25 22 25
I. Jackson 16 1/2 0/0 0/0 2 2 4 1 4 0 2 4 -3 2 8
A. Nembhard 34 6/15 1/4 3/5 1 1 2 7 2 0 6 0 -9 16 8
B. Sheppard 31 5/10 1/5 4/4 3 1 4 2 1 2 0 0 +16 15 18
B. Mathurin 34 7/13 2/5 8/9 3 9 12 2 2 1 1 0 -2 24 31
J. Robinson-Earl 17 1/2 1/1 0/0 1 1 2 1 1 1 0 0 -10 3 6
J. Walker 26 3/6 3/4 0/0 0 4 4 0 2 0 2 0 -2 9 8
T. Bradley 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 -5 2 2
J. Huff 27 7/13 4/9 2/3 0 5 5 4 3 0 1 3 +17 20 24
T.J. McConnell 14 6/6 2/2 0/0 0 6 6 8 1 0 1 0 +18 14 27
Total 46/85 16/38 19/23 10 33 43 32 22 5 15 8 127
Charlotte / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 35 9/20 3/8 4/4 3 2 5 2 5 1 0 2 -2 25 24
R. Kalkbrenner 25 4/5 0/0 2/3 5 4 9 0 0 0 0 0 -11 10 17
L. Ball 27 5/21 2/11 6/6 3 4 7 9 2 2 6 0 -5 18 14
S. James 23 0/4 0/1 1/2 0 2 2 1 2 1 1 0 -6 1 -1
K. Knueppel 42 11/20 5/12 1/1 4 4 8 7 2 0 2 0 -9 28 32
D. Peterson 19 2/6 0/4 0/0 0 3 3 0 1 1 0 0 -8 4 4
M. Diabate 24 3/9 0/0 2/3 7 5 12 3 3 0 1 0 +2 8 15
P. Connaughton 16 5/7 3/5 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 +7 13 15
C. Sexton 25 4/13 0/3 3/3 0 0 0 5 2 1 2 0 -6 11 6
K. Simpson 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -2
Total 43/107 13/45 19/22 22 26 48 28 18 7 12 2 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
