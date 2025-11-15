Kon Knueppel, l’autre idole de tout Milwaukee

Il a bien failli être le héros de la soirée mais Kon Knueppel devra se contenter d'un record personnel à 32 points et d'un 3-points pour arracher la prolongation, après un dunk raté de Miles Bridges. Au métier, les Bucks ont repoussé les Hornets pour s'imposer 147-134 après les cinq minutes supplémentaires. Mais le rookie de Charlotte n'oubliera jamais cette soirée…

« Évidemment, j’étais enthousiaste, j’avais vraiment hâte de jouer », a reconnu le natif de Milwaukee. « Mais j’ai essayé au maximum de traiter ce match comme un match normal. Donc je ne me suis pas trop concentré sur tout ça. C’était un match serré. Par moments, on veut juste faire quelque chose pour l’équipe. Ce soir, ça passait par des tirs réussis. »

Les Hornets viennent manger chez ses parents !

Si Kon Knueppel était « enthousiaste », c'est parce qu'il a disputé son premier match NBA dans sa ville natale. Le bus des Hornets a carrément fait un stop par la maison familiale pour manger chez ses parents !

« C’était spécial », avoue Kon Knueppel. « Mason (Plumlee), l’un de nos vétérans, 35 ans, qui est dans sa 13e ou 14e saison en NBA, m’a dit : ‘Je n’ai jamais fait ça auparavant. Je ne suis jamais allé chez un coéquipier'. Donc c’était plutôt cool de l’entendre dire ça. C’était une heure et demie vraiment spéciale pour nous. »

Au Fiserv Forum, Kon Knueppel disposait d’une section de supporters de 2 000 personnes ce match, et beaucoup portaient son maillot des Hornets dans les tribunes.

Le plus haut choix de Draft du Wisconsin

« Il y en avait beaucoup », confirme Kon Knueppel. « Mon lycée (Wisconsin Lutheran) avait organisé un événement, donc je suis allé les saluer. Et puis c’était la soirée WELS (Wisconsin Evangelical Lutheran Synod), le synode de mon Église, donc il y avait aussi beaucoup de monde pour ça. »

Pour la petite histoire, le 4e choix de la Draft est le plus haut choix jamais attribué à un natif du Wisconsin et il est le meilleur rookie en ce début de saison.

« Je félicite notre ‘front office' pour avoir su identifier qui il est en tant que personne et en tant que joueur », souligne Charles Lee, ancien assistant des Bucks et aujourd'hui coach des Hornets. « Avant tout, il a élevé notre culture par sa personnalité, son éthique de travail, son altruisme. Quand il est sur le terrain, on voit un gars ultra-compétitif sur chaque possession. J’adore ses instincts défensifs et sa combativité. Il comprend bien les tendances. La plupart des gens savaient qu’il pouvait shooter, qu’il serait surtout un shooteur. Pour nous, il est bien plus que ça, et il a pu le montrer.”